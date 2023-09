La tarta "más quesera" de Álex Cordobés que sólo puedes probar en Madrid hasta esta semana

Álex Cordobés lo ha vuelto a hacer en Madrid. Que no paren de hablar de sus exquisitas tartas de queso y que todo el mundo las quiera probar, como así lo demuestran las largas colas que se forman en la puerta de sus tiendas, que en septiembre han batido récords.

Este mes, los obradores de Álex Cordobés, en Velázquez 60 y en el Centro Comercial Burgocentro en Las Rozas, vienen cargados de novedades. Desde septiembre, tendrán una tarta de un sabor de queso diferente cada mes.

"Nos hacía muchísima ilusión empezar a añadir modalidades rockeras en nuestra carta habitual. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a nuestros sabores y quería conseguir que todos los meses hubiera un sabor diferente", cuenta a Madrid Total, Álex González Cordobés, el creador, junto a su hermano David, de esta prestigiosa marca de tartas de queso madrileñas.

Tarta comté de Álex Cordobés. Álex Cordobés

Además, ha empezado con un nuevo sabor que ha sido un auténtico éxito. De hecho, han tenido que triplicar la producción desde que la empezaron a vender el pasado 20 de septiembre.

"Tenía miedo porque al final el cliente es el jefe, pero han acabado muy contentos por la novedad de este nuevo sabor. Nunca habíamos sacado una tarta tan quesera", detalla el repostero.

Cordobés ya va adelantando cuál es el ingrediente único que llevan este mes sus tartas: "No sabe a la tradicional. Lleva otro queso y otros matices".

Su nueva tarta, que sólo estará hasta final de septiembre —el próximo sábado día 30— es de queso comté. "Llevaba meses haciéndola en casa y me encantaba el sabor porque no era agresivo. Tiene mucha armonía y equilibrio por la salinidad. Es una tarta que aunque no seas del bando de los que les gusta el sabor fuerte a queso, te va a gustar", asegura.

El precio de la tarta mediana de comté es de 36 euros, más cara que las otras, porque la cantidad de queso que requiere esta receta es bastante abundante. "Las cuñas de queso que le echamos pesan una barbaridad".

La tarta del mes será de un queso de temporada que desde Formaje, su único proveedor —una tienda de quesos en la Plaza de Chamberí— le recomiende consumir por esa época del año. "Va a ser un queso perfectamente elegido acorde a la época del año", informa Cordobés.

La tarta de octubre

Ya saben cuál va a ser el sabor del próximo mes: tarta de gorgonzola. "Es un queso azul que tiene una maduración extra. Nos hace especial ilusión porque es una tarta más quesera todavía".

A pesar del éxito que ha tenido esta novedad, su tarta tradicional sigue siendo la más vendida. Al fin y al cabo, lo que busca Álex Cordobés es que quien pruebe sus tartas "se divierta".

Álex Cordobés Dirección: Velázquez, 60 (Junto a Hotel Bless) y Av. Comunidad de Madrid, 41 (C.C. Burgocentro I – Loc. 106), Las Rozas. Tarta del mes: queso comté. Precio: 36 euros, mediana.

