La juez cita a declarar a la joven que denunció a un diputado del PSOE de Madrid por agresión sexual

Se trata de una exmilitante de Juventudes Socialistas de Madrid, de 27 años de edad. Actualmente, no forma parte de la agrupación juvenil, que funciona como cantera del PSOE regional. Guardiola, de hecho, fue máximo dirigente de la misma hasta febrero de 2022.

Tal y como avanzó en exclusiva este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó al Juzgado que continuase investigando esta denuncia. Una vez la juez recibió la documentación del caso, abrió una investigación e, inmediatamente, al comprobar que el denunciado era un aforado, elevó la causa al TSJM, que es el único que podría citarle como investigado.

Y el tribunal, a inicio del pasado septiembre, le ordenó que realizara las "comprobaciones mínimas" y "realizar las imprescindibles indagaciones" de los hechos denunciados.

De hecho, el TSJ madrileño reprochó a la instructora que se limitara "a recoger las afirmaciones vertidas por la denunciante (...) sin realizar la más mínima averiguación de los hechos denunciados".

"Con carácter previo a la remisión de las actuaciones" al TSJM, los magistrados ordenaron a la juez que practicarse "la prueba que estime mínimamente necesaria". Fruto de esta orden, el Juzgado ya ha citado a declarar a la denunciante, que será interrogada próximamente.

Cuando haya investigado más, la magistrada sí podrá, de nuevo, elevar una nueva exposición razonada que debería recoger "la existencia de indicios racionales mínimos de la presunta comisión de los hechos denunciados".

"Y, tras ello, concretar qué es lo que resulta obviamente del estado de la investigación y por qué a partir de ello podría plantearse la imputación de un delito a un cierto sujeto", indicó la Sala.

"Es inventado"

En conversación con EL ESPAÑOL, Antonio Tapia, el abogado que defiende a Javier Guardiola, recalcó que "de la propia denuncia no se deduce que haya indicios de delito; de ser así, el TSJM habría instruido ya".

Los hechos fueron denunciados año y medio después de suceder. Y la joven, según el letrado, los narra "de forma absolutamente inconcreta". De hecho, Tapia apunta a un posible "fuego amigo" dentro de las Juventudes, entre el sector afín a Guardiola y el opuesto a él.

"El hecho concreto es inventado, no hubo contacto sexual", declaró, tajante, el abogado del político a este periódico. "Que la evidencia es inconsistente es evidente", añade. "En política no todo vale... Es una denuncia que está ligada a tiempos e intereses políticos", indicó.

En febrero de 2022, Guardiola dejó de ser el secretario general de JSM. Fue sustituido por el alavés Adrián Fernández, que acabó renunciando al cargo apenas un año después.

Cuando aún encabezaba las Juventudes madrileñas, Javier Guardiola se presentó como candidato a dirigir las Juventudes Socialistas de España (JSE). Finalmente, el valenciano Víctor Camino (nacido en 1994) obtuvo el cargo, con el 69,16% de los votos. Éstas fueron las primeras elecciones primarias que se celebraron en la organización juvenil socialista en sus 120 años de vida.

JSE no forma parte, orgánicamente, del PSOE. Los cachorros socialistas, de hecho, se rigen por unos estatutos propios y la militancia en las Juventudes no implica hacerlo en el partido. Ahora bien, ambas esferas mantienen una adscripción mutua más que evidente, como cantera de formación de los futuros cargos políticos, mediante asistencia a eventos del Partido Socialista y conferencias de sus líderes, etc.

Como recoge la web de la organización juvenil, ésta "se relaciona con el PSOE a través de una colaboración que compagina su independencia orgánica y política con la necesaria coordinación con las opciones estratégicas del PSOE, definida por sus congresos y comités federales, salvaguardando siempre los planteamientos emanados de nuestros propios congresos y comités federales".