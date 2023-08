Anthony, el barbero de los traperos famosos en Opañel con cinco Barber Danger: "Empecé trabajando en casa"

Billar, futbolín y caras de cantantes famosos por todas partes. Cortarse el pelo en una barbería ya no es solo sentarte en un sillón y esperar a que termine el peluquero. Cortarse el pelo en Barber Danger del barrio madrileño de Opañel es ahora flow, diversión y un estilo de vida para la gente que presume ser de barrio. Entre ellos, los traperos.

Anthony Márquez, el dueño de las cinco barberías Barber Danger en Opañel, ha conseguido ser todo un referente entre los amantes del degradado y el trap. En el barrio, los adolescentes le piden fotos en la calle por ser el barbero de tantas caras conocidas.

El Chucky73, Noriel, L-Gante, Delagueta, Moncho Chavea, El Jincho, JC Reyes, Liroshp, El Cherry Scom, etc. A quien le guste el rap y el trap reconocerá estos nombres. Algunos por haber colaborado con el ahora tan de moda productor discográfico Bizarrap, otros por haber cantado en festivales como el Reggeaton Beach, o simplemente por tener canciones virales.

Anthony Márquez cortando el pelo a un cliente con el futbolín de la barbería asomando. Rodrigo Mínguez

Como si de una barbería puramente americana se tratase, las cinco Barber Danger son muy amplias e imitan los comercios del otro continente con objetos como el compresor de aire, las sillas de barbero (ahora está incorporando nuevas vintage en dorado), aros de luz y zona recreativa con billar y futbolín.

Márquez nos recibe en su barbería del Camino Viejo de Leganés 70, la tercera que abrió. Solo en esta tiene siete empleados y cada uno puede hacer una media de unos 30 cortes de pelo al día. A lo que hay que sumar cuatro barberías más.

"No sé lo que facturo. Solo sé que lo reinvierto y me ha dado para comprarme tres casas", informa el propietario de Barber Danger.

Anthony Márquez en Barber Danger 3. Rodrigo Mínguez

El Anthony Márquez de 20 años que abrió hace siete una pequeña barbería en la calle Pelícano 14 no se podría imaginar el imperio que acabaría montando en su propio barrio. "Empecé cortándole el pelo gratis a mis amigos en casa, pero no se me pasaba por mi mente dedicarme profesionalmente a esto".

Ahora tiene casi 70.000 seguidores en Instagram y casi medio millón de 'me gustas' en su perfil de TikTok, done sube los cortes de pelo de sus clientes, sobre todo de los famosos. "Muchos nos conocieron en redes sociales, la mayoría son del barrio y otros suelen venir de Vicálvaro o Vallecas adrede", dice Márquez.

Todo empezó con el Chucky73. "Con él tengo un fuerte vínculo. Me llamó para cortarse el pelo a las once de la noche, el día que acababa de nacer mi hija. Así que me escapé del hospital para cortarle el pelo y luego regresé", recuerda.

El barbero mojándole el pelo a José Luis, un cliente recién mudado al barrio que iba por primera vez. Rodrigo Mínguez

Desde entonces es cliente fijo y amigo, y la lista la continuaron otros traperos. Márquez cierra al público la barbería cuando va algún famoso. "Les gusta venir a última hora, estar tranquilos y que mientras se cortan el pelo, sus managers y amigos puedan estar entretenidos jugando al futbolín o al billar", informa.

Con los años, Márquez ha ido adquiriendo el estilo de sus clientes traperos y, por ejemplo, se ha ido comprando accesorios de oro. Lleva una cadena, pendientes, un reloj... y hace tres años decidió tatuarse en el rostro, encima de la ceja, el nombre de la barbería, Danger, —antes, el mote por el que lo conocían en Opañel—. "Me he tenido que igualar al nivel de vida de mis amigos", asegura.

Nueva apertura

Cortar el pelo a famosos no significan precios altos. El corte cuesta entre 12 y 15 euros y sube a 18 si quieres también barba. Si lo deseas, el corte de ceja va incluido.

El tatuaje que se hizo Márquez en el rostro por su barbería Danger. Rodrigo Mínguez

Tanto en la fachada como en el suelo y paredes del interior hay vinilos con cortes de pelo y caras de sus clientes más famosos; además, del lema con luces de neón 'Gracias a Dios y a ti seguimos creciendo' y su cuenta de Instagram '@barberdanger_8'. "Soy muy creyente. También tengo otro lema: 'Viviendo el sueño americano en Europa'", indica el barbero, originario de Perú, que vino con 10 años a Madrid.

Seguramente, Barber Danger se expanda con una sexta barbería. En esta ocasión, la primera fuera de Opañel. "No me vale cualquier lugar. Tiene que ser amplio para tener al menos un billar", informa Márquez.

Este barbero se tatuó hace no mucho una maquinilla que, en vez de motor, funciona con los latidos de un corazón. Y es que tanto el trap como la barbería es un modo de vida que lleva Anthony Márquez en la sangre.

Anthony Márquez en el mostrador y junto al cartel con su Instagram '@barberdanger_8'. Rodrigo Mínguez

