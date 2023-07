Esta es la nueva creación del chef Urrechu (Zalacaín) que sólo puedes probar en Pozuelo de Alarcón y Madrid

En el mes de julio, muchos ya tienen el privilegio de estar de vacaciones. Para otros no es el caso, como le ocurre al conocido cocinero donostiarra Íñigo Urrechu; pero no porque no pueda, sino porque su cabeza no para de pensar en su pasión: la gastronomía, y en pleno verano se ha aventurado a innovar y lanzar una de sus nuevas creaciones en la carta de sólo tres de sus ocho restaurantes.

La novedad ha sido bautizada como EscaLove (escalope y amor, en inglés). Se trata de una nueva creación del director gastronómico del Grupo Urrechu queriendo demostrar el "amor por los escalopes", tomando 140 gramos de carne de ternera de primera como base, y sobre ella diferentes ingredientes.

Transgresor al escalope de toda la vida, el chef ha querido recuperar este plato que le transporta a los años más felices de su infancia. "Iba al monte y para merendar nos daban un filete ruso, un rico escalope que a veces doblaba, le metía ensaladilla rusa y me lo merendaba", recuerda con cariño Urrechu.

Un EscaLove Tex Mex en Urrechu Velázquez. Urrechu Velázquez

Partiendo de la mejor materia prima, pero con ese toque innovador, se ofrecen tres versiones de esta nueva receta: EscaLove Mar y Montaña, o cómo casar carne y mariscos como el langostino tigre o los mejillones en escabeche; EscaLove Tex-Mex de burrito con mayonesa picante; y EscaLove de carrillera ibérica con champiñón de París y queso parmesano.

"Es una idea un poquito revolucionaria. Me apetecía poner un filete de ternera, con la mejor carne de ternera blanca, muy bien aplanado y freírlo para que tenga esa base crujiente, y que empezara a crecer hacia arriba con ingredientes de mar y montaña, cremas, como la de marisco, y con un sabor perfumado", indica el creador del EscaLove.

El nuevo plato lo puedes probar sólo en dos restaurantes de Pozuelo de Alarcón y en uno de Madrid, y su precio es de 23 euros, independientemente del sabor que elijas. Urrechu no ha querido incluirlos en la carta de los ocho restaurantes del Grupo Urrechu porque innovar consiste en "ensayo y error. Estamos viendo la respuesta de la gente, un testeo básico. Después de 37 años en cocina, que cumplo justo este mes, sé lo que le gusta a la gente", detalla Urrechu.

De esta manera, sólo están en los restaurantes de Urrechu Velázquez (Velázquez, 150), y en Pozuelo de Alarcón en Urrechu Zoco (Barlovento, Somosaguas) y El Cielo de Urrechu (Avenida de Europa, 26).

Hasta el momento, llevan como 15 días en carta y los EscaLoves están apasionando. "Causan un efecto 'wow'. Sorprenden por la estética y dicen que está muy rico", asegura el chef.

Sabores e ingredientes Después de seis meses de pruebas y, sobre todo, darle muchas vueltas a la cabeza, Urrechu ha creado un plato para "sacarle una sonrisa al comensal y sorprenderlo". En resumen, "un escalope rico de toda la vida con cosas encima, ¡para qué más!", dice su creador. La base de todos los EscaLoves es la de unos 140 gramos de ternera blanca de máxima calidad. La mayoría son terneros de Asturias, del Faro de Cabo Vidio, unos pastos bañados por la mar que hacen que la carne tenga un toque salino. También ternera de la Sierra de Guadarrama en Ávila. Por el momento, son tres los sabores de los EscaLoves: Mar y Montaña. Una crema de marisco ligeramente picante para que no sea monótono baña el escalope para garantizar su jugosidad. Encima, los ingredientes son langostinos, berberechos y tigre salteado con mejillones en escabeche. Esa salsa avinagrada es el contrapunto del picante, junto con el dulzor de la carne y la salinidad. Por último, unas verduritas por encima ligeramente escabechadas son las que le aportan frescor a este Mar y Montaña. Tex-Mex. La salsa elegida para este EscaLove es la tártara, ya que casan bien los sabores y le aporta diversión. Sobre el escalope, dos burritos de cebolletas, pimiento verde y rojo salteados. Encima del burrito, un poco de salsa tártara, chipotle, barbacoa, mostaza verde y mayonesa picante. Carrillera ibérica glaseada. La carne, guisada en su propio jugo, se sirve en dados sobre el mismo EscaLove. La jugosa salsa es de romesco. Por encima, unas finas láminas de champiñón de París perfumado y queso parmesano. El sabor a campo se lo dan las alcachofas confitadas, espárragos verdes recién cocidos y salteados.

Dado el éxito que está teniendo este nuevo concepto divertido y sugerente. Urrechu confía en poder incluirlos en el resto de cartas de sus restaurantes para que todo el mundo pueda probarlos. Si la acogida sigue siendo así de buena, pronto estarán también en A’Kangas by Urrechu en La Moraleja, UZalacaín en la Finca de Pozuelo, Erre by Urrechu en el hotel Meliá Don Pepe de Marbella, en Guisandera de Piñera y en Zalacaín en Madrid.

Urrechu opina que también se podría incluir el EscaLove hasta en este último restaurante, que este año cumple 50 años y es historia de la gastronomía y de España. "Sigue pasando por allí el más alto nivel social, artístico, político... Viajan mucho y comen en muchos sitios, y también quieren divertirse comiendo. Por eso he metido platos muy tradicionales pero revolucionarios".

Este cocinero inquiero no puede esperar a la temporada de otoño para crear más sabores. "Trufa, setas... ¡Me lo voy a pasar pipa haciendo EscaLoves!".

