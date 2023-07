Lucía, la chef que sirvió a los Borbón y a Georgina: "Me pidió la reinterpretación de una tarta de Eroski"

Cuenta Lucía Ruiz Lafita, una joven empresaria del catering, que aprendió su primera receta por Skype a los 16 años. Una amiga le enseñó hacer tortilla de patatas. Y Lucía, que se encontraba en Alemania estudiando el idioma, se puso manos a la obra: "Salió como una suela de zapatos". Aquello sucedió en 2011. Hoy, esta madrileña presume de haber servido almuerzos y cenas para la familia Borbón o la Preysler y de haber organizado eventos gastronómicos para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Lucía es el alma y la cara visible de Delirium, el catering que fundó en 2020. Lo que empezó como un proyecto gastronómico a golpe de publicaciones en Instagram terminó convirtiéndose en un negocio que organiza hasta 6 o 7 eventos al día. Su especialidad es la alta cocina y la repostería parisina. Su día a día, dice, es "imparable". De lunes a domingo, "no para". La empresaria participa en prácticamente todos los procesos de su negocio: ayudando en cocina, visitando a clientes e "incluso repartir si hace falta".

"El catering es un reto", cuenta Lucía en conversación telefónica con Madrid Total. Por eso, cualidades como la organización, el perfeccionismo y su facilidad social cree que encajan "demasiado bien" con el oficio. Aunque esta profesional no siempre tuvo claro que la gastronomía era lo suyo.

Lucía nació en 1995. Creció y estudió en un colegio de la capital. Sus padres la convencieron para que estudiase Administración de Empresas en ICADE como sus otros tres hermanos. Y así fue. Desde aquella llamada por Skype en 2011, la cocina se había convertido en un hobby para ella. La primera experiencia laboral que aparece en su perfil de LinkedIn es su pequeña etapa de seis meses en un banco francés. Pero echaba de menos los fogones y entendió que debía dedicarse al 100% a su pasión.

Cuanto terminó la universidad, ingresó en la escuela hostelera Le Cordon Bleu, donde aprendió en los centros de Madrid, México y París. Antes de aventurarse en solitario, se curtió con pasos breves en distintos puestos de cocina y administración, siempre vinculados al sector gastronómico. En 2020, como muchos otros españoles durante la pandemia, se quedó sin plan.

Fue entonces cuando decidió convertir su cuenta de Instagram en su pequeño proyecto particular. Lo llamó Delirium, una palabra que en su casa utilizan como sinónimo de felicidad. "Es el nombre del chat familiar [de WhatsApp] y el nombre de nuestro barco de verano".

"No fue ninguna sorpresa que yo me montara mi catering. Antes de empezar con mi cuenta de Instagram, subía fotos de 'cupcakes'", recuerda. Su primer fin de semana no recibió ni un pedido. El siguiente lunes, sin embargo, comenzó a recibir "un montón de pedidos". "Desde entonces no paro", asegura. Su cuenta en la red social se convirtió en un servicio de catering. Ahí era donde mostraba como cocinaba y preparaba los encargos.

Su pequeño negocio fue creciendo. Necesitaba ayuda y en marzo de 2021 contrató a sus primeros empleados. Unos meses después, ya en verano, estrenó su obrador del número 9 de la calle María Panés, muy cerca del Paseo de la Castellana. Su servicio, según detalla en su página web, se basa en un "exquisito trato personal, el mejor producto de temporada y una sofisticada cocina de escuela francesa pero totalmente actualizada y con un toque muy innovador".

Delirium cuenta con una línea de pedido a domicilio y otra especializada en el catering para eventos. Entre lo más demandado en 'delivery' se encuentran las cajas con embutidos, quesos, brochetas o rollitos de langostino... También cocinan platos más elaborados, entre los que triunfan la lubina Meunière.

Cristiano, la Preysler, los Borbón...

Sin duda, uno de los detalles que más sorprende en la carta de presentación del negocio de Lucía es su cartera de clientes. En una nota informativa, el catering de alta cocina presume de haber "enamorado" a celebrities como Georgina y Cristiano Ronaldo, a banqueros y a grandes marcas de moda. "Nombres importantes de la industria del lujo o de las finanzas, como la familia Borbón, Habsburgo-Lorena, Preysler, Loewe, Rothschild o Mediobanca" han disfrutado de la alta cocina y repostería de los fogones de Lucía, "ya sea para un desayuno informal, una celebración familiar o un evento de empresa".

Durante la conversación telefónica, la empresaria se muestra discreta y no da detalles de los pedidos o platos que sirvió a estas personalidades. ¿Cómo accedió a esa clientela de lujo? "Ha sido todo boca a boca", señala. "Es hacerlo muy bien y estar siempre al pie del cañón... Lo de Georgina llegó a través de Netflix". Una forma de llegar a este tipo de clientes -añade- es a través de las productoras.

Lucía Ruiz Lafita, fundadora de Delirium, cocinando una de sus propuestas. Cedida

La joven madrileña sí que desvela una anécdota de su relación comercial con el futbolista portugués y su pareja. "Georgina no sabía quién era. Lo probó [el servicio de Delirium] y le encantó (...) Me llamó al mes y me pidió el evento para el cumpleaños del hijo". En una ocasión, recuerda la empresaria, Georgina pidió que "reinterpretara una tarta de su infancia, que era de Eroski" y la "típica de bizcocho y nata" de pueblo. El catering también asegura que "ha servido bajo la más estricta discreción almuerzos y cenas para la familia Borbón".

A corto plazo, Lucía ya está trabajando para delegar áreas de su negocio para que no dependan todas de ella. Delegar. De cara al futuro, sueña con convertirse en un referente del mundo del catering, escribir un libro de recetas y lanzar su propia línea de venta de productos gourmet.

