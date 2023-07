Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: fiestas de barrio con juegos de agua y espuma

Este fin de semana de verano, las fiestas de barrio son las protagonistas junto con los más pequeños de la casa. Desde el viernes 7 al domingo 9 de julio, hay todo tipo de actividades para ellos.

Juegos de agua, futbolín, trenecito, fiesta de la espuma y otros eventos para niños se dan cita este finde en las fiestas de San Blas y Villaverde. A su vez, hay conciertos y talleres infantiles.

A continuación, los mejores planes para hacer con niños en los próximos días:

Juegos de agua y futbolín

El Auditorio Parque Paraíso de San Blas-Canillejas se vuelve a vestir de gala desde el jueves 6 al domingo 9 de julio para celebrar las fiestas, tras tres años sin poder hacerlo por la pandemia, con un amplio programa que incluye música en vivo, actividades para los más pequeños, torneos deportivos y fuegos artificiales.

El público infantil puede participar en los juegos de agua, torneos de futbolín y mundialito 3×3 y disfrutar de actuaciones musicales como la de Raúl Charlo y espectáculos como Cultura pop española y Century rock de EducaPop.

Fiestas de San Blas

Precio: gratis. Lugar: Auditorio Parque Paraíso de San Blas-Canillejas.

Trenecito y fiesta de la espuma

Las fiestas del barrio de Villaverde en honor a San Cristóbal de los Ángeles, totalmente gratuitas, vienen cargadas de actividades de todo tipo para los niños. Especialmente el sábado 8 de julio en el recinto ferial, a las 11:00 horas, hay talleres infantiles y media hora más tarde empieza el recorrido del trenecito, que sale desde la calle Rocafort, 5. Más tarde, a las 20:00 horas, está la actuación infantil Tanalborde Circus.

El domingo 9, también en el recinto ferial, desde las 9:00 de la mañana hasta las 19:30 de la tarde, estará el torneo de fútbol AV La Unidad en el que pueden participar diferentes categorías, y después la entrega de premios en el campo de fútbol. Además, a mediodía comienza la fiesta de la espuma, para luego, a las 13:00 horas, empezar el espectáculo infantil Camarita y comenzar una paella popular.

Para finalizar las fiestas, a las 19:45 horas, está el espectáculo de acrobacias de Dúo Active y, a las 22:30 horas, cine con la película Grease en Plaza de los Pinazo. A medianoche traca final en las pistas polideportivas.

Fiestas de Villaverde

Precio: gratis. Lugar: recinto ferial.

Talleres infantiles

Descubre en familia las claves que hicieron del Madrid de los 80 la cuna de la modernidad y la creatividad recorriendo las obras fundamentales de la exposición Madrid: crónica creativa de los años 80 de la mano de los educadores infantiles de la muestra. Una vez finalizado el recorrido, tiene lugar 'la fiesta del collage', un divertido taller para que grandes y pequeños den rienda suelta a su imaginación creando su propio fanzine al más puro estilo ochentero mediante recortes de revistas, carteles, folletos y fotografías.

Los talleres los imparten monitores especializados en niños y jóvenes, y está orientado a familias con niños de entre 6 y 12 años. Puedes hacer el taller este sábado 8 de julio, a las 16:30 horas, o el domingo 9 de julio, a las 10:30 horas, en la Fundación Canal (calle de Mateo Inurria, 2). Su precio es de 8 euros por persona.

Crónica creativa de los 80 Precio: 8 euros. Lugar: Fundación Canal (calle de Mateo Inurria, 2).

Concierto infantil

El centro comercial Westfield Parquesur ha organizado los fines de semana temáticos del mes de julio, bajo el concepto Un Sueño de Verano, con actividades gratuitas para toda la familia, llenas de actuaciones en vivo, clases grupales y talleres para los más pequeños.

Este domingo 9 de julio los niños podrán disfrutar de la actuación infantil de The Mamas and The Funkies. Los horarios de los conciertos infantiles son a las 20:00 horas.

The Mamas and The Funkies

Lugar: centro comercial Westfield Parquesur. Precio: gratis.

