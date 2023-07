Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: el Mad Cool, las fiestas de Villaverde y cine de verano

Ya estamos en pleno verano y, con él, crecen las ganas de apuntarse a planes diferentes en Madrid que hagan más llevaderos los calurosos días que hay por delante. Sin duda, este fin de semana, Villaverde es el barrio protagonista con la celebración del festival Mad Cool y sus fiestas de San Cristóbal.

Por otro lado, el Teatro Fígaro de Madrid se convierte en el refugio contra el calor y el aburrimiento con el estreno de una nueva comedia que esta semana que estará divirtiendo a sus espectadores durante todo el verano.

Además, hay un cine de verano inclusivo muy especial este viernes y sábado, y hasta el domingo, puedes probar una salsa expresamente creada para tomarte el aperitivo de bravas con la bebida más veraniega, el tinto de verano.

A continuación, los mejores planes en Madrid para hacer desde este jueves 6 hasta el domingo 9 de julio:

Mad Cool

Villaverde acoge una nueva edición del festival Mad Cool del jueves 6 al sábado 8 de julio y ya se han confirmado los horarios y el listado completo de artistas que participarán en el festival. Este año, el cartel es de lo más potente con artistas internacionales de la talla de Robbie Williams, Lizzo, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Red Hot Chili Peppers, Mumford&sons, Queens of the Stone Age, The Black Keys, Sam Smith, Liam Gallagher, M.I.A. o The Prodigy.

El recinto, el Polígono Marconi de Villaverde, se encontrará abierto entre las 17:00 y las 2:00 horas, un total de nueve horas en las que se podrá disfrutar de más de 35 conciertos al día, repartidos entre los ocho escenarios del festival. El abono de los tres días es de 195 euros.

Festival

Lugar: Polígono Marconi de Villaverde. Precio: 195 euros, abono de 3 días.

Estreno teatral

Este verano, el Teatro Fígaro de Madrid se convierte en refugio contra el calor y el aburrimiento con el estreno de la obra Aristócratas Conversos, una comedia protagonizada por Carlos Chamarro, Juan Carlos Martín, Yolanda Vega, Jesús Cabrero, Mireia Zalve y Álvaro Larrán.

La comedia teatral, estrenada el lunes de esta semana, se podrá ver hasta el 19 de agosto y en tono de humor y verso plantea qué pasaría si una familia para la que es vital mantener las apariencias estuviese realmente en la ruina y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantener su estatus social.

Una comedia escrita como las de antes, pero adaptada al presente que vivimos. Actual, crítica y, sobre todo, divertida. Los pases son a las 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados a las 21:00 hora. Además, este sábado 8 de julio hay una función adicional a las 19:00 horas. El precio ronda los 18 euros.

Cartel de Aristócratas Conversos.

Aristócratas Conversos

Lugar: Teatro Fígaro (calle Doctor Cortezo, 5). Precio: 18 euros.

Fiestas de Villaverde

Cartel de las Fiestas San Cristóbal. Ayuntamiento de Madrid

Las fiestas del barrio de Villaverde en honor a San Cristóbal de los Ángeles, totalmente gratuitas, vienen cargadas de actividades de todo tipo. Arrancan este viernes 7 en el recinto ferial, a las 19:00 horas, con la Fiesta Holi, amenizada con música Bollywood y la participación de la batucada de San Cristóbal BatuSanCri.

El pregón de inicio de fiestas corre a cargo del artista del barrio Luis Ramiro. Será a las 21:00 horas y le sucederán las actuaciones del propio pregonero y otros artistas como Vince Rosario, Planta Baja, A Nuclear 7 Lyne, Bronco, Jazzi con Mr. Worth y Popseidos 80.

El sábado 8 de julio, en el recinto ferial, hay de 16:00 a 20:00 horas, talleres de graffiti. A las 20:00 de la noche empiezan las actuaciones: en primer lugar, una infantil de Tanalborde Circus. A las 21:00 horas, siguen los conciertos de Los Clarens, Satán, Grupo estelar Coz y PerroFlaco.

El domingo 9, también en el recinto ferial, desde las 9:00 de la mañana hasta las 19:30 de la tarde, estará el torneo de fútbol AV La Unidad, y después la entrega de premios en el campo de fútbol. Además, a mediodía comienza la fiesta de la espuma para luego, a las 14:00 horas, comenzar una paella popular.

Para finalizar las fiestas, a las 19:45 horas, está el espectáculo de acrobacias de Dúo Active y, a las 22:30 horas, cine con la película Grease en Plaza de los Pinazo. A medianoche traca final en las pistas polideportivas.

Fiestas de San Cristóbal de los Ángeles Lugar: barrio de Villaverde. Precio: gratis.

Cine de verano

Cartelera del cine de verano.

La Fundación A la par, que está en su 75 aniversario, convierte su huerto urbano de Montecarmelo en el escenario del atardecer más bonito y solidario de Madrid, solo durante el viernes 7 y sábado 8 de julio. Un evento en el que, con el precio de esta experiencia del atardecer de cine en la huerta (9 euros, venta a través de Giglon) se podrá disfrutar de una película en el que será el primer cine de verano atendido por personas con discapacidad intelectual de la capital.

Las películas incluidas en la experiencia son Top Gun: Maverick el viernes y Campeones el sábado. Además, se pondrá a disposición del público un servicio de restauración con comida y bebida. La experiencia arranca a las 21:00 horas y dura hasta la medianoche.

Un atardecer de cine

Lugar: calle del Monasterio de Las Huelgas, 15 (Montecarmelo). Precio: 9 euros.

Bravas con salsa especial

El aperitivo perfecto para este verano ha sido creado en edición limitada por el chef Paco Morales, que ha creado la salsa de bravas ideal para maridar con tinto de verano La Casera. Esta salsa especial estará por tiempo limitado en El Bar de Paco Morales, en Córdoba, y hasta este domingo 9 de julio, en la conocida taberna Riverita, en Ponzano.

El chef Paco Morales con las bravas y el tinto de verano.

Hasta el domingo en la taberna Riverita

Lugar: Riverita (Ponzano, 31). Precio: precio de la consumición.

