Barbara Ann Sol, el restaurante rockero con final feliz: copas hasta las 6 de la mañana

Interior del restaurante Barbara Ann Sol, en la zona de The Rolling Stones. Barbara Ann

Como las legendarias fiestas recordadas hasta la posteridad de Freddie Mercury, así prometen ser las noches en el Barbara Ann Sol. Tras el éxito del primer local musical, Barbara Ann, cerca de Colón, del Grupo Viva las Vegas, llega este nuevo con el añadido 'Sol', con un toque más rockero en la zona de Sevilla.

El templo de la esencia rockera irrumpe desde hace menos de un mes en la calle Cedaceros para seguir revolucionando las noches madrileñas desde su segunda sede al ritmo de los artistas más icónicos de la historia melómana. Fiestas que se pueden alargar hasta las 6 de la mañana en este restaurante que después se transforma en discoteca.

El nuevo local es un espacio que desprende el espíritu glamuroso y desenfadado que caracteriza a la casa. Su promesa, aseguran desde Barbara Ann Sol, es que cada velada sea divertida y esté cargada de sorpresas, dirigida por un elenco de artistas que hará un repaso por la historia de la música desde la época de los Beatles hasta Rosalía, pasando por las décadas de los 70, 80, 90 y 2000.

La mesa de Madonna. Barbara Ann

En el restaurante reinan las nueve mesas que tienen como protagonistas a las bandas del rock y pop más influyentes de todos los tiempos. Cada una decorada con objetos de imitación, discos o imágenes de las grandes estrellas de la música: The Rolling Stones, Kiss, Queen, ABBA, Madonna, Grease, Elvis, AC/DC y The Beatles.

Desde el rincón de Madonna customizado por el disco que encumbró su carrera profesional 'Like a Virgin' y el body negro que lucía en sus conciertos, o la mesa de The Rolling Stones presidida por la guitarra de Keith Richards y la mítica lengua con los labios rojos de la banda británica, pasando por la zona de AC/DC iluminada por unos grandes neones, y el acogedor rincón de Grease, hasta llegar a la excéntrica mesa de The Beatles, todo un homenaje al disco 'Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band', que propone un original acertijo: identificar en un gran espejo a las celebridades que protagonizaron aquella portada sentados en sus sillas decoradas como las míticas chaquetas que lucían John, Paul, Ringo y George en ese mismo collage.

Hasta los baños tienen ritmo. Uno cuenta con una bola de discoteca y reproduce música de ABBA en su interior y el otro tiene las guitarras de imitación de Queen y Metallica. Este rompedor interiorismo en el que predomina el negro, rojo y dorado es obra del estudio Madrid in Love.

Decoración del nuevo Barbara Ann Sol. Barbara Ann

La propuesta gastronómica liderada por el chef Pepe Roch ofrece una carta con la que es posible viajar hasta Asia disfrutando de gyozas langostinos con salsa ponzu y rabanitos, o pasar por Sudamérica con los tacos de cochinita pibil con guacamango y chipotle, o degustar Italia con una pizza artesana con stracciatella trufada y cherrys confitados. Además ofrecen clásicos reinventados como croquetas de jamón ibérico y trufa, pan bao de rabo de toro con salsa hoisin, mejillones al estilo tom kha y lemongrass. Todo ello, combinado con una completa carta de bebidas en la que se incluye una selección de cócteles clásicos, creativos y de autor.

A partir de las nueve de la noche, comienza el espectáculo. Sus DJs 'multitarea' de la casa son los encargados de amenizar las veladas en directo con sus actuaciones tanto con la guitarra, cantando o con la mesa de mezclas. Estos artistas están creando una auténtica comunidad de fans que acuden con frecuencia a disfrutar de su variada música, informan desde el restaurante.

Llegando a la media noche, las fronteras entre restaurante y club se diluyen completamente, las mesas centrales se retiran y se convierte en una pista de baile donde dejarse llevar hasta el amanecer.

En el nuevo Barbara Ann Sol no es difícil encontrar alguna celebración como cumpleaños o despedidas de soltera al incluir restaurante y discoteca en un mismo local. El precio medio es de 35 euros y se recomienda reservar una mesa.

Un auténtico homenaje a los grandes del rock que no querrán perderse los que estén dispuestos a quemar la noche madrileña.

Barbara Ann Sol Dirección: calle Cedaceros, 3 (Sevilla). Precio medio: 35 euros. Horarios: domingo y lunes de 19:00h. a 03:00h. Martes y miércoles de 17:00h. a 03:00h. Jueves de 17:00h. a 05:00h. Viernes y sábado de 17:00h. a 06:00h.

