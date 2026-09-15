Ayuso blinda 142 pueblos en Madrid: 1.100 cámaras para vigilar los municipios con menos de 20.000 habitantes

El programa 'Pueblos con vida' también incluye la implantación de cajeros automáticos en todos los municipios de la región que carecían de este servicio.

La inversión para este proyecto será de 17 millones de euros durante los próximos cinco años.

El sistema de videovigilancia estará integrado con servicios de emergencia y permitirá el control de matrículas y la gestión de tráfico en tiempo real.

La Comunidad de Madrid instalará más de 1.100 cámaras de videovigilancia en 142 municipios con menos de 20.000 habitantes.

Robregordo, Madarcos, La Hiruela o Somosierra son algunos de los pueblos con menos habitantes de la Comunidad de Madrid. No llegan al centenar de personas empadronadas allí.

Pueden parecer lugares olvidados en la geografía madrileña, pero precisamente para que no acaben por serlo, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, puso en marcha en 2024 un programa que incluye medidas para revitalizar los 142 municipios madrileños con menos de 20.000 habitantes.

Ahora, bajo el nombre de dicha iniciativa, 'Pueblos con vida', blindará estas localidades con un dispositivo de videovigilancia en ellas. Se trata de una de las novedades anunciadas por Ayuso durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región el pasado jueves.

El sistema inteligente estará compuesto por más de 1.100 cámaras en 564 puntos de control. Una actuación que contará con una inversión de 17 millones de euros durante los próximos cinco años.

"El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana y la gestión de la movilidad mediante una infraestructura de videovigilancia integrada con los servicios de emergencia y seguridad", como matizan desde el Gobierno regional.

Comenzará a implementarse a través de un control de matrícula. Este sirve para optimizar la gestión del tráfico, permitiendo conocer en tiempo real cuántos vehículos entran o salen y regular zonas con restricciones de acceso para actuar rápido en caso de atasco o accidente.

Además, las cámaras envían la información directa al Centro de Coordinación Municipal (CECOM) de Madrid 112 y a la Policía Local para que puedan intervenir en caso de necesidad. Por ejemplo, en la identificación de vehículos de interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ayuso durante la puesta en marcha del cajero automático de Batres como parte de la iniciativa 'Pueblos con vida' el pasado mes de julio. CAM

Para ello, se incorpora el enfoque de vigilancia proactiva basado en tecnología de reconocimiento automático de matrículas License Plate Recognition (LPR), siempre dentro del marco legal aplicable en materia de protección de datos y videovigilancia.

Es un modelo que ya se ha puesto en marcha en varios municipios de gran magnitud. En localidades más pequeñas, por ejemplo, Fresno de Torote (2.561 habitantes, según los últimos datos de 2025 del INE) presume de ser el que más cámaras de vigilancia tiene por habitante de la Comunidad de Madrid. En este caso, se trata de una estrategia del Ayuntamiento, que ha conllevado la colocación de un total de 20 de estos dispositivos de tráfico a lo largo de los tres primeros años de la presente legislatura 2023-2027.

Cajeros automáticos

Como recordó Ayuso durante su intervención el pasado jueves, esta iniciativa se une al anuncio que ya realizó en el anterior Debate del Estado de la Región, en el año 2025, como parte del mismo programa: la implantación de cajeros automáticos en todos los municipios que no tuvieran ya uno.

"Vamos a extender cajeros automáticos a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Todos son todos, empezando por los más pequeños", aseguró la presidenta.

Por ahora, el primero se inauguró el pasado mes de julio en Batres, localidad con 1.976 habitantes.

En total, serán 61 cajeros automáticos. Una vez se terminen todos ellos, la comunidad se convertirá en la única región española que ofrecerá este servicio en sus 179 localidades, permitiendo a los vecinos realizar estas operaciones sin necesidad de desplazarse.