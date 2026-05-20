La nueva tecnología pionera que llega a La Paz para mejorar tratamientos y diagnósticos de cáncer y trasplantes

Se prevé que varios miles de pacientes se beneficien anualmente de esta tecnología, que también se aplicará en áreas como endocrinología pediátrica, oncología y monitorización de vitamina D.

La plataforma automatiza todo el proceso analítico y ya se utiliza para monitorizar inmunosupresores en pacientes trasplantados, reduciendo el riesgo de rechazo o toxicidad de los medicamentos.

Esta herramienta permite mayor precisión y rapidez en el control de tratamientos, especialmente en pacientes trasplantados y oncológicos, optimizando la seguridad y personalización de la atención.

El Hospital Universitario La Paz ha incorporado una espectrometría de masas automatizada, tecnología pionera en la sanidad pública española, para mejorar diagnósticos y tratamientos de cáncer y trasplantes.

El Hospital público Universitario La Paz ha incorporado una nueva tecnología para mejorar el control de tratamientos y el diagnóstico de patologías complejas. Ya integrada en la rutina del laboratorio clínico del complejo, se trata de una espectrometría de masas automatizada.

Esta herramienta de alta precisión es pionera en la sanidad pública española y hasta ahora solo había estado limitada a espacios altamente especializados. Permite mejorar la precisión diagnóstica, optimizar el seguimiento terapéutico y reducir los tiempos de respuesta en los pacientes con enfermedades de este tipo: sobre todo en el caso de personas trasplantadas y con cáncer.

La medida ha logrado, asimismo, ampliar el acceso a pruebas de alta complejidad dentro del propio hospital y ofrecer una atención más ágil, segura y personalizada, como avanzan desde la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Esta plataforma automatiza todo el procedimiento analítico, desde la preparación de la muestra hasta la interpretación de los resultados, integrándose además con otras áreas del laboratorio, como Bioquímica Clínica e Inmunoquímica. Gracias a ello, este recurso mejora la trazabilidad de las pruebas, minimiza la variabilidad entre procesos y permite a los profesionales dedicar más tiempo a tareas de mayor valor clínico.

La primera aplicación asistencial ya implantada en La Paz es la monitorización de inmunosupresores en personas trasplantadas, tanto adultos como pediátricos, como señala Antonio Buño, jefe de servicio de Análisis Clínicos del hospital. Asimismo, explica que este control resulta "fundamental", ya que pequeñas modificaciones en la concentración de estos fármacos pueden incrementar el riesgo de rechazo del órgano o provocar toxicidad y efectos adversos graves.

La espectrometría de masas de La Paz. CAM

La espectrometría de masas automatizada permite realizar estas determinaciones con una mayor sensibilidad y precisión, facilitando un ajuste terapéutico más seguro y personalizado.

Además, desde la Comunidad de Madrid comentan su objetivo de ampliar progresivamente la cartera de pruebas a otras áreas clínicas del Hospital La Paz, como Endocrinología -con especial énfasis en la edad pediátrica-, oncología, monitorización antibiótica o determinación de vitamina D y sus metabolitos.

"Miles" de pacientes beneficiados

Según datos del Ejecutivo autonómico, la previsión es que cada año puedan beneficiarse de esta tecnología sanitaria de vanguardia "varios miles de pacientes" atendidos en distintos servicios clínicos del complejo.

En Ecología, por ejemplo, permitirá monitorizar con mayor precisión tratamientos hormonales en cánceres hormonodependientes. En población infantil, facilitará el diagnóstico y seguimiento de alteraciones endocrinas gracias a la capacidad de detectar hormonas esteroideas en concentraciones muy bajas que no podían medirse con suficiente fiabilidad por técnicas convencionales.

Desde la Comunidad de Madrid explican que la implantación de esta plataforma se enmarca en el proceso de digitalización y modernización del laboratorio clínico impulsado por La Paz. "La integración de resultados analíticos de alta calidad en los sistemas de información hospitalarios permitirá avanzar hacia modelos asistenciales más predictivos y personalizados, mejorando la toma de decisiones clínicas y anticipando posibles complicaciones".

Además, aseguran que esta tecnología tendrá un papel creciente en el desarrollo de la medicina preventiva y personalizada. Gracias a su capacidad para medir con gran precisión biomarcadores, hormonas, metabolitos y fármacos, favorecerá diagnósticos más precoces y tratamientos adaptados a las características de cada paciente.