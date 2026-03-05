Ya ha entrado en vigor: la ayuda de 12.000 euros de la Comunidad de Madrid para reformas en la vivienda

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una ayuda de hasta 12.000 euros para reformas en viviendas, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes. Las ayudas están enfocadas en mejorar la eficiencia energética, accesibilidad y rehabilitación de edificios, no en reformas estéticas. El Programa PREE puede cubrir hasta el 80% del coste de las obras, con fondos europeos NextGenerationEU, y contempla mejoras como aislamiento, calefacción y energía renovable. El importe máximo de la subvención por vivienda es de 12.000 euros, aunque puede incrementarse si se cumplen ciertos criterios o se realizan mejoras integrales de eficiencia energética.

En tiempos en los que todo sube menos los salarios, cualquier ayuda es bienvenida. Sin embargo, uno de los grandes problemas en este tipo de situaciones es que hay bonificaciones de las cuales desconocemos su existencia. No obstante, si hay una región que facilita que su programa de ayudas sea conocido para poder ser aprovechado por la ciudadanía esa es la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha caracterizado en los últimos años por seguir de manera inquebrantable varias líneas. Por un lado, la imposición de medidas fiscales para generar un ahorro en los madrileños. Y por otro, las ayudas para facilitar el acceso a ciertos bienes y derechos como el de la vivienda.

Estas ayudas van desde el abaratamiento de pisos en venta y alquiler hasta créditos para llevar a cabo pequeñas reformas en las viviendas. Sin embargo, en esta línea hay una de las ayudas más importantes que la CAM pone en curso y que, a la vez, es también de las menos conocidas. Se trata de aquellas que va dirigidas hacia los habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Dichas bonificaciones también están destinadas a reformas en viviendas, pero principalmente a programas de eficiencia energética, accesibilidad y rehabilitación de edificios, y no a una línea general de "reforma estética" pura. Unas ayudas que podrían ser de hasta 12.000 euros, lo que permite hacer una reforma conforme a ese gasto.

Dentro de este paquete de medidas se encuentra el Programa PREE, diseñado específicamente para este tipo de municipios y viviendas de zonas rurales, donde se presupone una menor capacidad financiera de sus habitantes. Por ello, se trata de una ayuda muy necesaria y que tiene un gran impacto en la situación de sus beneficiarios.

¿En qué consisten estas ayudas?

Las ayudas del Programa PREE están destinadas a cumplir una parte muy alta del coste de las obras de remodelación de edificios, cubriendo en algunos casos hasta el 80% con límites de presupuesto por vivienda. Dichas ayudas están cofinanciadas con fondos europeos NextGenerationEU.

En líneas generales, este paquete de ayudas se puede destinar a frentes tan importantes como mejoras en envolvente térmica, aislamiento, instalaciones de calefacción, refrigeración y energía renovable en viviendas individuales o edificios colectivos.

Estas ayudas no se fijan por solicitante, estableciendo una cuantía máxima a la que se podría acceder, sino que computan por obra, marcando dicho tope en lo que se conoce como límite máximo por vivienda. Este queda reflejado por la normativa y en las convocatorias de cada comunidad autónoma.

Respecto al porcentaje base de ayuda, este no baja del 50% para actuaciones sobre la envolvente térmica como fachadas, cubiertas o ventanas; del 40% para mejoras de instalaciones térmicas como calefacción, ACS o climatización; y del 20% para iluminación eficiente.

Para muchas comunidades autónomas, el reglamento del PREE 5000 establece un tope de 12.000 euros por vivienda como subvención máxima, aunque algunas Comunidades pueden fijar montantes algo superiores según la convocatoria

Dichos complementos pueden aplicarse de manera adicional (desde un 15% hasta un 25% más) si se cumplen una serie de criterios adquiridos o si se realiza una actuación integrada que mejore sustancialmente la eficiencia energética.

Estas son unas ayudas que también se pueden encontrar en otras regiones de España como Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra o País Vasco.