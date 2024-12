El delegado del Gobierno acusa a Ayuso de "imprudencia" por el concierto de Bisbal que reunió a miles de personas: "No avisaron"

Nuevo choque entre el delegado del Gobierno en Madrid y la presindeta regional. El delegado, Francisco Martín, ha acusado este viernes de imprudencia y deslealtad al Gobierno regional por no comunicar a la Policía Nacional y Municipal ni a los equipos de emergencia locales la realización del concierto del jueves de David Bisbal en la Puerta del Sol.

Por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que desde el Gobierno regional se avisó a la Jefatura Superior de Policía por teléfono y a la Policía Municipal por escrito así como se solicitó la ocupación de la vía pública al Ayuntamiento antes de la actuación de David Bisbal desde el balcón de la Real Casa de Correos.

En la rueda de prensa sobre el protocolo de seguridad para la Nochevieja madrileña, Martín ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la Comunidad para que algo así "no vuelva a ocurrir". "Creo que la información es imprescindible para que podamos disponer de la coordinación de los equipos de seguridad. A veces cuesta demasiado, pero es imprescindible que la coordinación se pueda extender a toda la programación. Afortunadamente, no hubo incidentes", ha añadido.

Carlos Luján Europa Press El delegado del Gobierno usa su acto alternativo en Madrid por la Constitución para atacar a Ayuso por sus "garrotazos"

El representante del Gobierno central en Madrid ha señalado que pese a la falta de comunicación regional de este concierto, que llegó a congregar a 30.000 personas --más de las previstas en Nochevieja--, la Policía Nacional se autogestionó y tuvo que desplazarse desde otro lugar a la Puerta del Sol. La única información que tenían les llegaba por medios de comunicación y redes sociales.

"Lo que sucedió ayer tiene una gravedad importante y es inaceptable. No sucedió nada, pero si hubiera pasado habría muchas responsabilidades que exigir. Insto a los espacios como el de hoy para la organización de todas las Fuerzas de Seguridad. La Puerta del Sol no es una república independiente, aunque haya quien quiera construirla. Tienen que estar también en los sistemas de planificación y seguridad, pero ya no por quien gestiona la Puerta del Sol, sino en los que quieren disfrutar y convivir en una situación de encontrarse protegidos", ha apostillado el delegado.

Jesús Celada, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha apoyado la versión del delegado del Gobierno. En declaraciones en los pasillos de la Asamblea de Madrid ha dado "gracias" de que no pasara ayer en la Puerta del Sol durante el concierto del extriunfito porque si no "ya sabemos cómo gestiona el PP las catástrofes".

"Odio y envidia"

Como no puede ser de otro modo, la presidenta madrileña le ha respondido:"Yo creo que lo único que aquí rezuman es odio y envidia porque salió genial y además, a vista de lo que está sucediendo, me doy cuenta de que fue todavía mejor de lo que pensé", ha señalado, preguntada por los periodistas por las declaraciones del delegado.

Para la presidenta, siempre que se organiza en la Puerta del Sol "algo bonito, alegre para los ciudadanos, el Dos de Mayo, la Constitución, cualquier acto alegre y que sale bien, siempre salen a intentar deslucirlo". "Es un evento en el que no hubo un problema, que fue todo un éxito", ha defendido desde la Asamblea, donde se han aprobado este viernes los Presupuestos Regionales.

Ayuso lo único que le ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que "debe ser que está en sus horas más bajas", y "a todos" es que "dejen a la gente tranquila, en paz, celebrar sus Navidades, estar alegre, celebrar su Navidad en las calles, dejar a Madrid estar feliz y alegre".