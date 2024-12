Ni primarias ni candidato alternativo, Óscar López se ve enfrentándose a Ayuso: "Será un orgullo ser presidente"

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro, Óscar López, ha dejado claro que está decidido a competir por la presidencia de la Comunidad de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso. Así lo expresó este domingo en un mitin y lo confirman sus colaboradores más cercanos, quienes aseguran que López está preparado para luchar hasta el final.

Todo responde a una 'estrategia' que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, fraguó en el último congreso de Sevilla. Allí, encargó a sus bases luchar por hacerse con el poder de los territorios. O lo que es lo mismo: ganar las elecciones municipales y autonómicas que el PP les había arrebatado en mayo con bastante holgura.

Desde su designación, se vislumbraba que López iba a ser el encargado de liderar ese cambio en Madrid. Sin embargo, el proceso no estaba asegurado debido a la posibilidad de celebrar primarias en el partido antes de confirmar una candidatura.

Este domingo, en un mitin en Alcorcón, López despejó cualquier duda al afirmar que sería "un orgullo ser presidente de Madrid". Con esta declaración, confirmó su intención de presentarse como candidato a las elecciones. En sus palabras, no contempla la necesidad de primarias ni el regreso de Juan Lobato, anterior secretario general del PSOE en Madrid.

Los que no lo tienen igual de claro son sus rivales en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular lleva ninguneando a López desde que se le nombró secretario general del PSOE de Madrid y, ahora, insisten en que no le ven como candidato.

La propia Isabel Díaz Ayuso fue la primera en manifestar esta postura. Este lunes, durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales de la región, afirmó: "No sé cuántos meses le dejarán ahí ni el coste que esto tendrá para el Gobierno".

Además, el PP ha intensificado su estrategia de confrontación con el Gobierno central, situando a Ayuso como principal antagonista de Pedro Sánchez. La presidenta delega los enfrentamientos directos con ministros, como ya ocurrió en los primeros roces con el titular de Transportes, Óscar Puente, mientras sus consejeros asumen el papel de opositores regionales.

Movilizar votantes

El posicionamiento de López como candidato a la presidencia de la región llega tras una semana en la que ha 'culminado' sus encuentros con los afiliados. Primero, se presentó ante la prensa en una comparecencia breve, después comenzó a cerrar sus actos con militantes y alcaldes para terminar dándose un baño de masas este domingo en Alcorcón.

Allí, López estuvo acompañado de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para asegurar que la Comunidad de Madrid se merece un Gobierno "digno y limpio, que defienda lo de todos" y ha indicado que lo que hace falta es que "la gente despierte, se movilice y vaya a votar".

El secretario general cree que la clave para recuperar el Gobierno de la región es movilizar a sus votantes y por eso insiste en la necesidad de que los socialistas "despierten" y crear un proyecto ilusionante para los que dejaron de votarles en elecciones pasadas. Un mensaje que ha repetido desde que se presentó a la secretaría y que hizo latente este domingo.

"Es muy sencillo: con una mano recortan la sanidad, la educación, las pensiones, los derechos sociales. Y con la otra pagan a medios y pseudomedios para que alejen a la gente de la política y le digan, todos son iguales, no te movilices, no vayas a votar. Ese es el truco, es muy sencillo. Es conseguir participaciones del 85% del barrio de Salamanca y del 48% de Getafe", apuntó López.

López asegura que el PSOE-M vencerá en las urnas al PP de Ayuso "siendo valientes" y "hablando clarito". "La derecha juega siempre, ya sabéis, a achantar, a tirar bulos, fango, a intentar amedrentar, a que no haya esa oposición, a destruir al rival, a lanzarlo".

El compromiso de López durante estos dos años y medio es fuerte. Por eso, este domingo prometió a sus militantes que no iba a "parar hasta que Madrid tenga un gobierno socialista y un gobierno digno que defienda lo de todos. "No voy a parar. No voy a parar. Y vamos a ganar".