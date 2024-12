Ayuso asegura que Sánchez ha declarado la guerra "a una parte de los españoles": "Sin Franco, no es nada ni nadie"

Los actos que va a organizar el Gobierno de Pedro Sánchez alrededor del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco siguen copando la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid.

Después de que la presidenta regional haya asegurado que el Ejecutivo no acudiría a ninguno de estos homenajes, Isabel Díaz Ayuso ha usado este jueves su turno de palabra en la Asamblea de Madrid para recriminar a Pedro Sánchez el uso "continuo" de la "francosfera".

"El presidente del Gobierno ha declarado la guerra a una parte de los españoles, pero les voy a decir una cosa: sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie", ha insistido la líder de los populares madrileños.

"Después de la cobardía del presidente para largarse de Paiporta… la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta que lo liberal es defender la democracia", ha introducido la presidenta regional.

En este sentido, ha acusado al PSOE de no ser capaces de "reconocer la democracia de Venezuela" mientras que promueven guerras y bandos.

"El presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara: sin Franco Pedro Sánchez no es nada ni nadie".

El discurso de Ayuso, en respuesta a la pregunta parlamentaria del portavoz del PSOE, Jesús Celada, ha estado acompañado del argumentario del portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, quien ha aprovechado su turno de réplica a la presidenta para completar el alegato de Ayuso.

Con el tono 'socarrón' al que tiene acostumbrado a la Asamblea, Díaz Pache ha bromeado con que el PSOE usa "Francolandia" para taparlo todo. Ha propuesto a los socialistas organizar un acto homenaje a la muerte de Franco por cada "escándalo" del Ejecutivo socialista. "Aunque, con la velocidad delictiva de este Gobierno, no nos da tiempo".

Además, ha asegurado que, para 365 días que tiene el año, le parecen "pocos" sólo cien actos. "Deben hacer un acto público por cada escándalo".

Juan Lobato

Esta ha sido la primera sesión de control en la que Juan Lobato ya no es portavoz del PSOE de Madrid. Hecho que Ayuso y la bancada del Partido Popular han querido sacar a colación para criticar tanto al PSOE como al resto de los grupos.

Recordando -sin nombrarla- a Loreto Arenillas, que no ha abandonado su acta de diputada tras el escándalo del 'caso Errejón'; Ayuso ha encontrado una aliada en un perfil que nunca antes se hubiera imaginado: Rocío Monasterio. "Ha sido la única capaz de dejar su acta. La única que tuvo la dignidad de dimitir", ha alabado.

"Espero que no se me acompleje cuando nos encontremos en los toros", ha apuntado Ayuso en su 'recibimiento' a Jesús Celada, que ha preguntado a la presidenta por sus planes para la gestión de la región.

A renglón seguido se ha querido dirigir al "señor Lobato" al que le ha "deseado lo mejor" aunque le ha acusado de ser parte de una "operación de Estado" para ir en su contra y, sólo "cuando se ha visto atrapado" acudir a un notario. "Sin contar con la tournée de radios y teles a mi costa", ha añadido.