Novillo se prepara para más DANAs en Madrid: "Habrá el doble de tanques de tormentas y otro mapa de zonas inundables"

Todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha volcado desde el minuto uno con la DANA que ha llenado de barro y desamparo la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Equipos del ERICAM, bomberos e incluso maquinaria dependiente del Gobierno regional se ha puesto a disposición de los damnificados.

Una semana más tarde de la catástrofe el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, analiza con Madrid Total todo lo aprendido de esta catástrofe y de otras similares como Filomena y la DANA que arrasó parte de Comunidad de Madrid el pasado año.

Bombero de profesión (vistió el uniforme varios años en Alcorcón) y con obligaciones 'pasadas' dentro del Gobierno regional como la viceoncesejería de Interior o la dirección de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, Novillo sabe lo que es estar en primera línea frente a una catástrofe.

Tal vez sea por eso que quita la venda infantiloide a todo el debate sobre hacer público o no un mapa de zonas inundables (en la Comunidad de Madrid lo es) o los peligros que tiene que vivir bajo una presa y que está salte por los aires (la probabilidad es irrisoria, pero existe).

Es directo y eficaz. Problema, propuestas, solución. ¿Y después? Avanzar al siguiente problema. Tal vez por eso la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, le dio una consejería tan enorme en la que lo mismo te gestiona la macroreforma de Las Ventas, que la reintroducción del lince ibérico o la ley del suelo.

PREGUNTA: ¿Qué tipo de ayudas se están gestionando desde la Comunidad de Madrid para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha?

RESPUESTA: Bueno, desde el comienzo del episodio fuimos conscientes de la gravedad. No solo lo vimos en las noticias, sino que, a nuestro 112 nos llegaron llamadas desde Valencia debido al sistema de rebosamiento de llamadas que tiene el 112. Esto fue una señal de la gravedad, ya que es muy poco común que otra comunidad autónoma derive llamadas. En total, gestionamos casi 400 llamadas, en las que tomamos los datos y localización de las personas que remitimos al centro de emergencias de Valencia.

Ya el miércoles por la mañana se nos dio la primera misión: enviar el helicóptero de rescate del GERA a la zona de Requena, donde rescató a una persona atrapada en su coche e hizo reconocimiento en zonas para descartar la existencia de posibles víctimas en tejados. Durante la mañana también se activó el equipo de emergencias ERICAM, que se desplazó hasta allí y es un cuerpo muy importante porque tienen autonomía durante 15 días, algo muy importante en este tipo de situaciones. Hasta ahora [la entrevista se realizó el jueves 7 de noviembre] hemos enviado casi 200 efectivos, 22 vehículos y un helicóptero. Además, estamos coordinados con la Dirección de la Emergencia y el Ministerio del Interior para evaluar las necesidades en tiempo real, como el refuerzo con brigadas forestales para despejar el cauce. Además, el Canal Isabel II va a enviar 29 trabajadores para hacer las reparaciones urgentes de las canalizaciones que se han visto dañadas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en Comunidad de Madrid durante su entrevista con Madrid Total. David Morales.

P: ¿Tienen una estimación de cuánto tiempo seguirán trabajando en la zona?

R: Seguiremos al menos hasta que nos digan que no somos necesarios. Iremos variando en función del personal que va a ser más útil. No podemos anticipar una fecha precisa porque la emergencia puede evolucionar rápido. Seguramente la próxima semana todavía estaremos presentes.

P: Sin duda, para Madrid esto es algo cercano, ya que hace un año vivió también una DANA. ¿Qué aprendieron de ese episodio?

R: Madrid tiene un plan de inundaciones muy reciente, de 2020, en el que se establecen sistemas de alerta y sistemas preventivos y operativos. Además, Canal de Isabel II mantiene planes de emergencia actualizados y realiza simulacros de inundaciones. Esto nos permitió afrontar la última DANA con mucha preparación y esa es una de las claves de estas emergencias.

Recuerdo cómo la alerta roja nos fue anunciada por AEMET y se tomó la decisión de reducir la movilidad a través del sistema ES-Alert, utilizado por primera vez para una emergencia de esta magnitud en España. En Filomena aprendimos que ese tipo de herramienta era necesaria porque, aunque hicimos vídeos, todavía hubo gente que se movió y tuvimos atrapamientos en carreteras. Al final, gracias a esta alerta, el partido de fútbol del Atlético de Madrid se suspendió, limitamos actividades al aire libre y cancelamos eventos de la Comunidad de Madrid como teatros, etc. Fue clave para que los daños fueran menores y rápidamente pudimos ponernos a trabajar para recuperar la normalidad.

P: ¿Y qué aprendieron?

Vamos a lanzar un nuevo estudio cartográfico (aunque el último es de 2020) con información sobre el estado de las cuencas, las zonas inundables, periodos de retorno... Queremos actualizar los datos, ya que durante la DANA detectamos una acumulación de vegetación en los cauces que incrementa los daños. Al final, la vegetación, al reducir la sección del río, hace que aumente la velocidad de la corriente y provoca represas que luego rompen y causan mayores destrozos. Fue algo que pasó en el Puente de la Pedrera. Cuando le vimos caído vimos la cantidad de maleza y de troncos que habían hecho una represa.

P: ¿La responsabilidad de esos cauces es de la Confederación Hidrográfica?

R: Sí. Por eso, vamos a exigir que en la Revisión y Actualización de la evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Tajo se analice la influencia del crecimiento descontrolado de la vegetación en los cauces y riberas de los ríos en el incremento de daños causados por las avenidas de aguas tras las DANAS.

P: Madrid tiene un importante número de tanques de tormentas...

R: Los vamos a duplicar. Actualmente, contamos con el mayor estanque de tormentas de Europa (400.000 m3). En total, tenemos 73 de estas infraestructuras con una capacidad de retención de 1,47hm3, de los cuales 36 están en la capital. Ahora, lo que vamos a hacer es duplicar esa cifra que oscilará entre un mínimo de 120 nuevos tanques de tormenta y un máximo de 300. El número definitivo se podrá conocer cuando acaben los estudios en curso, de acuerdo con los recientes cambios normativos.

P: Respecto a ese estudio, en la Comunidad Valenciana se han visto imágenes de mapas de zonas inundables. ¿La Comunidad de Madrid también hará públicos esos datos? ¿No temen que genere cierta alarma?

R: En la Comunidad de Madrid esos datos son públicos. Puedes mirar dónde está construida tu casa y qué avenida puedes tener en función del periodo de retorno.

Sobre el tema de la alarma, es un tema delicado, ya que puede generar preocupación, especialmente en zonas donde ya existen construcciones. Sin embargo, tener un mapa actualizado y accesible es esencial para la planificación y para que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre el riesgo en su zona. El ciudadano tiene que saber prevenir, defenderse y responder. No podemos vivir en una burbuja de seguridad creyendo que no hay riesgos naturales a nuestro alrededor. Los principales riesgos de España son los incendios forestales y terremotos. Tenemos una falsa sensación de seguridad que, con estos hechos, se ponen de manifiesto. Nosotros, con los planes de presa del Canal de Isabel II hicimos públicos los efectos de si se rompe una presa, aunque sea uno de los fenómenos más improbables que tenemos.

P: Desde Más Madrid han mencionado la necesidad de analizar la DANA y sus efectos en el contexto del cambio climático. La presidenta de la Comunidad de Madrid les ha acusado de ser "ecologistas de cemento"...

R: Trabajamos todos los días para reducir las emisiones en lo que nos corresponde, sin caer en dogmatismos. Pensar que Madrid, con solo el 0,05 % de las emisiones globales, va a salvar el mundo es la política infantil que tiene la izquierda. Aun así, apoyamos la reducción de gases de efecto invernadero, tanto por la salud de los ciudadanos como por la necesidad de cuidar nuestra atmósfera. Esta semana aprobamos ayudas para paliar el impacto de las zonas de bajas emisiones y renovar el parque automovilístico, ya que los vehículos antiguos son una de las mayores fuentes de emisiones. Además, en Madrid impulsamos el transporte público y la matriculación de coches eléctricos. De hecho, matriculamos el 50% de los vehículos eléctricos de toda España.

P: Entonces, ¿qué está haciendo la Comunidad de Madrid para proteger sus ecosistemas y abordar los efectos del cambio climático?

R: Protegemos nuestras áreas naturales para mitigar la erosión y el cambio climático. Invertimos en la prevención de incendios forestales más que cualquier otra región europea, y gestionamos activamente nuestros bosques para evitar un crecimiento descontrolado que aumentaría el riesgo de incendios. Si el monte tiene un crecimiento desmesurado les quitamos la capacidad de defenderse. La clave está en un enfoque equilibrado: tener una economía pujante sin perjudicar el medioambiente, aumentando la biodiversidad, protegiendo especies y ampliando el arbolado. Como dice la presidenta, que la política no esté en contra de la economía y de sectores poblacionales que no se pueden adaptar.

P: Metiéndonos de lleno en temas de su consejería, que es muy amplia. ¿qué sucede con la presa de los Peñascales? ¿Cuál es el informe que han emitido? ¿Creen que no se va a demoler y consideran posible ganar esta batalla contra la Confederación Hidrográfica del Tajo?

R: Esperamos que reflexionen, y junto con el Ayuntamiento, que también está involucrado, logremos evitar la demolición. En nuestro informe, destacamos las especies que habitan en este entorno natural, además de que esta presa es un punto clave para la toma de agua en caso de incendios en una zona de alto riesgo, como la de Torrelodones, que cuenta con una interfaz urbano-forestal significativa. Necesitamos estos puntos de agua para helicópteros, y vamos a defender su permanencia. Además, demoler esta presa implicaría un gran impacto en términos de residuos y emisiones. Sería absurdo.

El consejero asegura que la Comunidad de Madrid se sigue preparando para otras DANA. David Morales.

P: ¿Cuándo se espera la llegada de los linces a la Comunidad de Madrid? La presidenta lo prometió hace dos años.

R: Estamos listos, pero necesitamos la aprobación del Ministerio de Transición Ecológica y de Patrimonio, ya que será en el Monte del Pardo. Estos dos estamentos del Estado deben darnos el visto bueno y firmar el convenio. Tenemos todas las condiciones listas y solo falta que Patrimonio realice una pequeña inversión para la protección de la especie en el Monte del Pardo. Estamos deseando que la ministra Ribera lo apruebe, igual que la ampliación del Parque Nacional.

P: ¿Confían en que se apruebe la ampliación del Parque Nacional de Guadarrama en lugar del actual aprovechamiento de maderas?

R: La verdad, poca confianza. Desde que lo planteamos, no ha habido respuesta positiva. Nos resulta incoherente que una ministra que se manifestaba contra obras del metro en Madrid por su impacto en el arbolado ahora promueva la explotación forestal en un monte que queremos proteger al máximo. No estamos en contra de la gestión forestal, pero esta debe enfocarse en el mantenimiento, no en la rentabilidad económica como hace actualmente la ministra Ribera. No creemos que el Gobierno actual conceda a Madrid esta ampliación tan valiosa del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

P: ¿Y qué sabe sobre la estación de esquí de Navacerrada?

R: El Gobierno sigue impidiendo la actividad en la parte que le corresponde en Segovia, que es propiedad del Ministerio. Nosotros seguimos defendiendo que es una actividad económica compatible que no genera impacto en el medio. Los ayuntamientos están de acuerdo, y mientras haya interés en explotar las pistas, se mantendrá la actividad.

P: Estamos casi a mitad de legislatura. ¿Cuáles son los proyectos clave que espera dejar como legado en esta Consejería?

R: No tengo ambiciones personales como Pedro Sánchez sobre cómo quiero ser recordado, pero sí que, como funcionario, valoro el servicio público. Vamos más allá de eso, buscamos proyectar el futuro de la región, no hacer política cortoplacista. Un ejemplo es el tema del agua. La población está creciendo rápidamente, y proyectamos que llegaremos a 8 millones de habitantes en los próximos ocho a diez años, lo que supone un gran reto. Por eso, hemos invertido mucho en infraestructura hidráulica junto con el Canal de Isabel II, con el objetivo de reducir al máximo las pérdidas en la red. Ya estamos en un 4%, muy por debajo de la media nacional, y la digitalización del sistema nos ayuda a ahorrar mucha agua. Queremos proteger este recurso para las próximas generaciones.

P: ¿Y en cuánto al medioambiente?

R: Queremos dejar un entorno mejor que el que encontramos. Un equilibrio en nuestros montes y una mejora en la recuperación de especies, como con la reintroducción del lince. En agricultura y ganadería, como agrónomo que soy, desde la Consejería queremos un sector saludable y con futuro, con apoyo al relevo generacional porque es muy duro trabajar en el campo. Si no es por las restricciones de la agenda verde desde los despachos de Europa, es por las incidencias climatológicas. Estamos impulsando la mecanización, mejora de regadíos y digitalización, como el pastoreo digital, que permite a los ganaderos controlar sus rebaños desde el móvil y hacer cercados digitales. Madrid también quiere destacarse por la calidad de sus productos agrícolas locales. Sabemos que no podemos competir en cantidad, pero sí en calidad. Vamos a poner la tienda física y virtual. Será un gran impulso para que los madrileños consuman producto de kilómetro cero, lo que es sostenible y tiene bajas emisiones.

Carlos Novillo confirma que los linces ibéricos estarán próximamente en la región. David Morales.

P: ¿Y en cuánto a las leyes?

R: Nuestro objetivo legislativo es muy ambicioso. Nos enfocamos en reformas estructurales que faciliten el desarrollo urbanístico y económico, como la transformación de oficinas en viviendas y la Ley de Economía Circular. También trabajamos en la agilización de procesos constructivos y en infraestructuras necesarias, eliminando normativa superflua y reduciendo plazos. Por eso estamos presentando en la Asamblea un paquete de modificaciones legislativas de hasta diez leyes, con 130 artículos que esperamos aprobar antes de fin de año.

P: La mención a licencias de obras durante la parcelación. ¿Cree que esto puede generar problemas a largo plazo? Además, ¿cómo valora la conversión de oficinas en viviendas? ¿Qué tal han tomado que varios Ayuntamientos les pongan coto a su legislación?

R: Los ayuntamientos han marcado algunas pautas, lo cual es lógico. Para nosotros, esta ley es una herramienta para los municipios. Son ellos quienes mejor conocen su realidad y, con este instrumento que antes tal vez querían, pero no tenían, ahora pueden abordar problemas de vivienda, especialmente para los jóvenes que, en muchos casos, sienten que deben abandonar su municipio. Cada municipio ha ido ajustando la aplicación de la ley a su realidad: algunos la implementan completamente, mientras que otros realizan ajustes en ciertas áreas que ya tienen proyectos en marcha o que consideran menos adecuadas para viviendas. Vemos esta situación con optimismo y creemos que es un avance.

"Con la ley que cambia oficinas por viviendas podríamos crear 50.000 nuevas viviendas en toda la Comunidad de Madrid"

P: ¿A cuántas viviendas potenciales podrían llegar con esta ley?

R: Podríamos superar las 50.000 viviendas potenciales. Ahora, dependerá de los promotores que elijan esta opción y presenten sus licencias en los próximos dos años. Estamos realmente satisfechos porque creemos que esto puede ser un impulso muy importante.

Me resulta sorprendente que, por un lado, el Partido Socialista se movilice para tratar zonas tensionadas y, por otro, pierda la oportunidad de crear miles de viviendas al impedir la aplicación de la ley en ciertos municipios. Considero que esta postura es totalmente irresponsable y, sobre todo, perjudicial para los ciudadanos de esos municipios.

P: En cuanto al crecimiento de la Comunidad de Madrid, ¿cree que está preparada para convertirse en una región de 10 millones de habitantes, como sugiere la reciente literatura? ¿Cómo se planifica abordar la reconversión de antiguos polígonos industriales en áreas habitacionales mientras que se construyen PAUS a las afueras?

R: Estamos en plena revolución y enfrascados en una reflexión sobre esta cuestión y, por eso, nuestras leyes buscan adaptarse a las necesidades cambiantes de los ciudadanos y ayuntamientos. Tanto este primer paquete como la futura ley del Suelo tienen este marco. Les proporciona un instrumento ágil para ajustar sus planes urbanísticos a las realidades actuales. Madrid se ha convertido en un centro de atracción de inversiones y de personas que desean vivir e invertir aquí, por lo que es crucial encontrar un equilibrio. No podemos perder la esencia de la región, ese Madrid cosmopolita que aún mantiene sus tiendas de barrio. Apoyamos a los municipios en su transformación para hacer frente a las demandas, siempre priorizando el uso eficiente de recursos como agua y energía. Porque, desde el punto de vista de los suministros esenciales, debemos ver muy bien qué necesitan y cómo. Tenemos que intentar sacar el máximo partido al agua regenerada para jardinería, etc., y que no se utilice agua potable.

P: Sobre la energía, ¿le preocupa la capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de la región, dada la demanda creciente?

R: Nos preocupa mucho la planificación energética, especialmente porque el Gobierno de España no parece tomarse en serio esta transformación. Con el cambio hacia la electrificación y el uso de energías renovables, se necesitan redes de distribución más ágiles y una inversión significativa. Eso no se está realizando. Sin una infraestructura adecuada, podríamos ver limitaciones en el desarrollo de actividades económicas y urbanísticas. Estamos atentos a las decisiones del Ministerio en esta área, sobre todo por el futuro Real Decreto, porque necesitamos que la red eléctrica pueda soportar el crecimiento de Madrid y las necesidades de sus habitantes. Tenemos mucha preocupación de que el Ministerio no se tome en serio esta necesidad.

P: En su macroconsejería han destinado presupuesto al toro de lidia y ese premio que, supuestamente, se iba a eliminar. ¿Sabe si el ministro Urtasun planea eliminarlos?

R: La inversión en el toro de lidia es la misma que en años anteriores, solo que hemos pasado del modelo de convenio a uno de subvención, lo cual es un cambio de técnica presupuestaria. Desde la pandemia apoyamos al sector creando la Copa Chenel, impulsando el circuito de novilladas, y hemos tenido un gran éxito, recuperando plazas cerradas como las de Móstoles y Valdemoro. Hoy en día, la fiesta está en uno de sus mejores momentos, con récords de asistencia y abonados en la Feria de San Isidro y la Feria de Otoño.

Si el premio se elimina a nivel estatal, estamos trabajando con la Fundación Toro de Lidia y otras comunidades para mantenerlo. Queremos seguir promocionando esta actividad cultural, que además es fundamental desde el punto de vista económico y medioambiental. Es lamentable como está actuando el Gobierno con casos como el del ministro Ernest Urtasun y negarle el saludo a El Juli. Es una actitud infantil, dogmática, radical que nos está llevando a tener que estar peleando en cosas que deberían de darse por hecho.

Novillo confirma en que la ley de convertir oficinas en viviendas tenga un gran éxito. David Morales.

P: Sobre la reforma de Las Ventas, ¿en qué fase se encuentra el proyecto y qué intervenciones se han realizado hasta ahora?

R: Ya hemos intervenido en varios aspectos importantes, como la transformación del museo, la reconstrucción de la cubierta y mejoras en los tendidos. Tras Filomena, hicimos un estudio estructural que nos ha permitido priorizar la estabilidad de la plaza. Ahora empezaremos a reforzar todo el bajo tendido y seguiremos con el proyecto de manera gradual para no afectar a la temporada taurina. Las obras se realizarán entre noviembre y marzo-abril, que es cuando tenemos disponibilidad en la plaza.

En esta primera fase va a ser todo el bajo tendido, toda la estructura, y a partir de ahí los siguientes años se van a mejorar las vías de evacuación de las escaleras, la renovación de toda la infraestructura eléctrica, es decir, todo lo que va en aras en mejorar el mantenimiento de la plaza y la seguridad.

P: ¿Hay plazos específicos y presupuesto detallado?

R: Es complicado fijar plazos exactos porque estamos sujetos a variables como el clima y a las indicaciones de los técnicos. A medida que avancemos, se invertirá anualmente lo que sea necesario para garantizar la seguridad y mantenimiento de la plaza, que es un bien cultural y uno de los monumentos más visitados de Madrid. Sí te puedo decir que vamos a estar muchos años trabajando en la plaza de toros.

"Hemos convocado 267 plazas de bomberos y actualmente tenemos a 125 en formación que se incorporarán el próximo verano"

P: ¿Qué avances hay en la prevención de incendios y la creación de nuevos parques de bomberos en la Comunidad de Madrid?

R: Hemos realizado un estudio con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio de bomberos, priorizando los lugares donde se necesita más presencia. No podemos ubicar parques de bomberos en todos los municipios solo porque lo pidan; debe basarse en criterios técnicos y en necesidades reales. Actualmente, nuestro objetivo es que el 90% de la población esté a menos de diez minutos de un parque de bomberos. Ahora estamos en torno a 13 minutos y queremos reducir este tiempo. Hemos identificado lugares como Villarejo de Salvanés, Villanueva de la Cañada, Loeches, y Cobeña para nuevos parques, además de estudiar la ubicación en Soto y Lozoya. En Soto contamos con un punto de interés rural que responde a necesidades en incendios forestales, accidentes y emergencias en viviendas, especialmente durante los meses de verano.

Estamos priorizando los parques de Villarejo, Villanueva y Loeches, y esto debe acompañarse del crecimiento de la plantilla y la compra de material. Por ello, hemos convocado 267 plazas de bomberos y actualmente tenemos a 125 en formación que se incorporarán el próximo verano.

P: Respecto a la seguridad en las zonas rurales y el despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ¿hay algún plan de mejora en la Comunidad de Madrid? Somos conocedores de que es competencia estatal, pero los alcaldes se quejan de abandono.

R: Aunque no es competencia nuestra, en las Juntas Locales de Seguridad de cada municipio hemos visto que todos los alcaldes solicitan más efectivos, especialmente en las zonas rurales. Aunque el delegado del Gobierno afirma que ha habido un incremento en las plantillas, no es suficiente para cubrir las crecientes necesidades de seguridad. Los problemas de seguridad, especialmente en áreas rurales, están aumentando, y esto incluye un aumento en las agresiones sexuales y ciberdelitos. Hay una gran sensación de inseguridad entre los vecinos de estas zonas.

Es fundamental que la Guardia Civil mantenga su despliegue, ya que muchos cuarteles están cerrando, como el caso de Torrelaguna por amenaza de ruina, lo cual es crítico para combatir la despoblación. Los residentes en áreas rurales necesitan una respuesta rápida y adecuada ante delitos, ya que en algunos casos tienen que pedir cita previa para denunciar un robo menor.

El consejero insiste en que los delitos se incrementan en las zonas más despobladas mientras que la guardia civil desaparece. David Morales.

P: En relación con el problema de las bandas latinas en grandes ciudades y el uso de armas, ¿qué medidas están tomando desde su Consejería? Su antecesor, Enrique López, planteó una regulación de los machetes.

R: Aunque el control de armas no es competencia nuestra, hemos señalado al delegado la necesidad de regular la venta de armas blancas y de fuego, ya que recientemente hemos visto un aumento en el uso de armas de fuego en delitos. Hay que reflexionar sobre la venta de este tipo de armas blancas aunque sabemos que es difícil porque, por ejemplo un machete, tiene diferentes usos. No es como un arma de fuego. Creemos que el Gobierno de España debería tomar la iniciativa y modificar la legislación para controlar mejor estos elementos, especialmente en el contexto de delitos cometidos por bandas juveniles.

Además, pensamos que es clave fortalecer la figura del agente tutor, que antes realizaba un trabajo fundamental en la prevención en entornos escolares. Este programa permitía una primera detección de menores en riesgo de ser captados por bandas, pero en los últimos años ha perdido fuerza. Creemos que reforzar esta labor preventiva es esencial para evitar que los jóvenes entren en bandas.