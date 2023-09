Eduardo, el héroe de la DANA que salvó al pequeño Izan en Madrid: "No lloraba, estaba más entero que yo"

Cuando a Eduardo, el guarda de una finca de Aldea del Fresno, le llamó la Policía Local para que les ayudara a buscar a un niño de 10 años desaparecido en la madrugada de este lunes en Madrid por la DANA, no se podía imaginar dónde y en qué condiciones se iba a encontrar al pequeño.

"Eran las 7:30 de la mañana y me dijeron que no daban con él, que podía estar al otro lado del río —Alberche—, donde se encuentra la finca. Creía que me lo iba a encontrar paseando perdido, pero no atrapado en lo alto de un árbol", cuenta a Madrid Total Eduardo Cañadas, el héroe de esta DANA que consiguió salvar al pequeño Izan.

Eduardo no sabía que el coche donde el niño viajaba con sus padres y su hermana de 14 años había caído desde lo alto de un puente a la riada. Fue el propio Izan —nombre con el que se identificó el menor— quien se lo contó.

"Estaba desnudo con solo unos calzoncillos y una camisetilla cubierto entero de barro y lleno de moretones de haberle estado golpeando las ramas toda la noche. Estaba entumecido por el frío y la lluvia de toda la noche", recuerda Eduardo, que todavía se asombra por la entereza que mostró el niño durante todo el rescate.

"No lloró, estaba más entero que yo", asegura el guarda, de 40 años. Tanto es así que Izan estaba esperando a ser rescatado sin mostrar ningún síntoma de pánico o sufrimiento. Fue Eduardo, al ver que no encontraba al pequeño, el que empezó a gritar por la finca esperando respuesta.

[Las imágenes del desastre en Madrid por la DANA]

"Estaba a unos 200 metros metido entre el fango. Cuando lo tuve en brazos le pregunté dónde estaba su familia". Izan le respondió que su hermana adolescente y él habían conseguido salir del coche desde la parte trasera, pero que al poco de escapar la perdió de vista y que desconocía el paradero de sus padres, que se habían quedado dentro del vehículo.

Las autoridades han confirmado que el coche cayó al río en el kilómetro 18 de la M-507, en las inmediaciones de uno de los puentes de acceso al municipio, que se ha derrumbado.

En paralelo, los Servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid informaron que su hermana y su madre fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. En cambio, el padre sigue en paradero desconocido.

Pero el héroe de esta historia, según el guarda, es realmente Izan. "Cuando lo cogí en brazos solo me decía 'gracias'. A lo que yo le respondí: 'Gracias a ti por ser un valiente'".

Fue Anabel Reyes, la mujer de Eduardo, la que hizo la foto. "Estaba tan nerviosa viendo que la ría se podía llevar al niño y a mi marido, que no sabía qué hacer", comenta esta testigo, que ha vivido el rescate también con gran orgullo.

Por eso, inmortalizó uno de los pocos instantes que han tenido final feliz en esta DANA que tanto daño ha causado al suroeste de la Comunidad de Madrid.

Sigue los temas que te interesan