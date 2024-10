Povedano, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias: "Reformaremos por completo las pistas de atletismo"

San Martín de Valdeiglesias es lo que comúnmente se conoce como un 'feudo' del partido socialista. Una localidad en la que siempre ha ganado históricamente el PSOE hasta que, en las penúltimas elecciones municipales, la exalcaldesa Mercedes Zarzalejos (ahora diputada) dio un pequeño vuelco.

Consiguió hacer gobierno pactando con un partido independiente, pero las cosas no salieron del todo bien. Por eso, cuando se celebraron los comicios del 28-M todo era un mar de nervios. La candidata del Partido Popular, y ahora alcaldesa por mayoría absoluta, Aranzazu Povedano, no sabía cómo iba a salir la cosa.

"Nos fuimos a comer pensando que habíamos perdido", recuerdan ahora desde su equipo. Pero, a veces, hasta los poblados galos caen frente al imperio romano (que nadie se tome estos símiles a pies juntillas) y Povedano ganó la mayoría absoluta por 90 votos. 8 concejales frente a 7.

Lo que se le venía por delante no era fácil. Es abogada y, como se nota desde su primer apretón de manos, le gusta tener las cosas bien atadas y es muy rigurosa y concienzuda en todo lo que hace.

Con la bomba de la 'Operación pantano' (que podría afectar al PSOE de la localidad) a punto de explotar, Povedano planifica y organiza. No la va a pillar el toro y lo único que la ha conseguido sorprender han sido esos 90 votos que le alegraron la cena. ¿El resto? Cabeza y mucho proyecto.

PREGUNTA: Cómo valora este primer año y medio al frente de la alcaldía de San Martín de Valdeiglesias y, por primera vez, en mayoría absoluta. ¿Podría hacer una pequeña valoración de este año?

RESPUESTA: Este año ha sido bastante duro. Venimos de una legislatura en la que al Partido Popular nos costó avanzar porque todo era "no por qué no". Ha sido complicado retomar y poner al día los proyectos, pero seguimos con ilusión. Nuestro equipo viene de la empresa privada, ninguno somos políticos. Y es cierto que al empezar a trabajar con la administración pública, nos hemos dado contra la pared. Los tiempos son diferentes, pero nos vamos adaptando. A día de hoy, hemos cumplido ya el 60% de nuestro programa.

P: Tienen mayoría absoluta, lo que ha facilitado su gestión. ¿Qué grandes proyectos tiene para esta legislatura?

R: Uno de los proyectos más importantes es el Centro de Emergencias, que lleva 15 años parado y que hemos retomado. Esperamos que a finales de este año esté operativo. Nuestros trabajadores estaban en unas condiciones peores que indignas. Otro proyecto es el Plan de Calidad Turística, para el que nos concedieron 1,8 millones de euros. Lo estamos invirtiendo en la adecuación de zonas como El Muro y la Virgen de la Nueva. Por otro lado, estamos mejorando la seguridad con cámaras de vigilancia y mejorando la señalización.

Y luego, una primicia que te puedo contar y los vecinos todavía no saben es que vamos a reformar las pistas de atletismo, que llevan 28 años en estado decadente. Tenemos una pista de atletismo con bordillo. ¡No sé a quién se le pudo ocurrir eso! Nuestro objetivo es adecuar la pista y todas las instalaciones deportivas para volver a ser la capital de la Sierra Oeste.

"A día de hoy no podemos seguir el desarrollo urbanístico porque necesitamos construir un nuevo EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales)"

P: El turismo es un motor económico importante para San Martín de Valdeiglesias. ¿Qué expectativas tienen en este sentido?

R: El turismo es nuestro motor económico y buscamos que la gente nos conozca, se quede y, eventualmente, decida vivir en San Martín. Tenemos todo a 15 minutos excepto un hospital. Además, queremos llegar al turista extranjero, porque al nacional ya lo 'tenemos'. Aunque los fines de semana tengamos alguna problemática con el transporte.

Entre nuestras virtudes destaca que tenemos la única bandera azul del interior de España, algo que muy pocos pueblos tienen. Además, nos apoyan organizaciones como la Comunidad de Madrid, la Fundación Coca-Cola y la Fundación Atlético de Madrid para mantener la calidad de nuestras playas y aguas.

P: Ha dicho que quiere que la gente que conozca el municipio se quede a vivir allí. Si más personas quieren quedarse, ¿hay suficiente oferta?

R: No, ahí tenemos un problema importante. A día de hoy no podemos seguir el desarrollo urbanístico porque necesitamos construir un nuevo EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). Sin esta infraestructura, no podemos ampliar la oferta de vivienda. Actualmente, casi no hay casas en alquiler, y la capacidad de San Martín ha llegado a su límite.

P: San Martín ha sido elegida para proyectos digitales importantes como el laboratorio Rural. ¿Qué esperan conseguir con esto?

R: Ser un referente en digitalización, no solo para los jóvenes, sino también para las pymes y autónomos. La Comunidad de Madrid nos eligió como punto de referencia (abarcamos 50.000 habitantes entre todos los municipios de alrededor) para cursos y formación digital, algo fundamental para el futuro de nuestras empresas y residentes. Además, esto puede ayudar a retener a la juventud que actualmente no encuentra las oportunidades que buscan en nuestro municipio.

P: El objetivo, entonces, es ofrecer más empleo y oportunidades para los jóvenes.

R: Exactamente. Queremos que los jóvenes tengan acceso a las tecnologías y el empleo que desean sin tener que marcharse. Las empresas de San Martín son las de siempre, y necesitamos darles herramientas para modernizarse y atraer talento joven. Además, aquí la oferta laboral es limitada porque el panadero es el de toda la vida y el carnicero igual.

La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias durante su entrevista con Madrid Total. José Verdugo.

P: Su centro de emergencias servirá para sus efectivos de policía local, entre otros. Pero me surge una duda. ¿Qué le parece la situación de la Guardia Civil en la zona? ¿Hay suficientes efectivos?

R: Desde mi punto de vista no hay suficientes efectivos. De hecho, el propio teniente de San Martín manifiesta que faltan efectivos muchas veces. Piden apoyo a la Policía Local porque solo hay una patrulla para toda la comarca. Y tienen que atender a San Martín, Pelayo... toda la zona. Es muy difícil cubrir un área tan amplia y dar respuesta a todos los ciudadanos.

Lo que no puede ser es que, si hay una patrulla recogiendo denuncias, no haya quién responda si pasa algo fuera del municipio. No se está dando la respuesta necesaria desde el Ministerio del Interior para crear más plazas de Guardia Civil, que serían muy necesarias, pero eso no depende de mí. Es algo del Ministerio del Interior. Espero que, en algún momento, el ministro recapacite y saque las plazas que realmente hacen falta. Esto no solo pasa con la Guardia Civil, también sucede con los habilitados nacionales. Nosotros, ahora mismo, tenemos suerte de tener un secretario, un interventor y una tesorera, pero cuando llegué, no tenía a nadie.

P: ¿Ni interventor ni tesorera?

R: Nada. No podía comprar ni tres tornillos. Y llegué un 20 de junio, tenía que pagar nóminas y no tenía una interventora ni tesorera que me firmara. Era muy complicado. Y esto es algo que tampoco se soluciona por parte del Ministerio.

Los habilitados nacionales son de ámbito nacional, ellos deben sacar las plazas, pero no lo están haciendo. Al final, los ayuntamientos dependemos de eso. Si la ley exige que tengamos un secretario, un interventor y un tesorero, el Ministerio debe evaluar esas necesidades legales y dar respuesta a los ayuntamientos para que podamos funcionar. Si no, nos coartan y no podemos hacer nada.

P: ¿Se ha reunido con el delegado del Gobierno para hablar de estos temas?

R: Sí, tuvimos una junta de seguridad en julio y... bueno, están en ello. Pero "estamos en ello" no es una respuesta válida para mí. Cuando yo le digo a un vecino que "estoy en ello" es porque ya he iniciado el expediente, he hecho los informes y estoy esperando algo de la Comunidad de Madrid o de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Si digo que "estoy en ello" es porque de verdad lo estoy. No me digas "estamos en ello" cuando todos sabemos que no están avanzando. Las últimas oposiciones de habilitados nacionales lo demuestran: no se está respondiendo a las necesidades. Así que el "estamos en ello" es una utopía más.

P: En cuanto a transportes, mencionaba que hay problemas con las conexiones. ¿Desde el Ayuntamiento han presentado alegaciones al nuevo mapa concesional de autobuses de la Comunidad de Madrid?

R: Nos reunimos con el director de Transportes, sí. Expusimos la necesidad de mejorar las frecuencias. San Martín de Valdeiglesias es cabecera del autobús, pero cuando llega a Pelayos, ya se llena, y no puede dar servicio a Chapinero o Navas del Rey. Esperemos que dentro del plan se dé una solución.

P: Pero, ¿han presentado algo concreto? ¿Alguna propuesta?

R: De momento no. El concejal de Transportes lo está estudiando y me imagino que lo hará en breve.

"Hemos propuesto un carril alternativo en el puerto viejo para subir y en el puerto nuevo otro reversible para así poder solventar nuestros problemas de tráfico"

P: Me hablaba de los problemas de tráfico en la carretera, sobre todo los fines de semana. ¿Tienen alguna propuesta para mejorar la situación?

R: Sí. En el plan de carreteras anterior aparecía el desdoblamiento de la M-501, pero en el nuevo plan ya no. Nosotros lo alegamos porque cumplimos los requisitos de tráfico y afluencia. Nuestro problema para que pongan en marcha este desdoblamiento es el requisito medioambiental. Aun así, presentamos una alternativa para desahogar el tráfico, aunque no es la mejor solución, porque la mejor sería el desdoblamiento.

P: ¿Y qué propusieron?

R: Propusimos un carril alternativo, como el del bus VAO. Nosotros proponemos utilizar la carretera del puerto viejo para subir, y en el puerto nuevo, poder utilizar un carril reversible según el tráfico mayoritario. Que se adapte y sea de subida o de bajada según el tráfico. Una especie de carril supletorio. Pero no tenemos respuesta de las alegaciones, siguen estudiándola.

P: No se puede hablar de San Martín sin mencionar la Operación Pantano. ¿Qué novedades hay sobre el caso judicial?

R: El lunes pasado se dictó un auto del Juzgado de Instrucción número seis que prorroga la instrucción seis meses más porque faltan diligencias por practicar. Imagino que cuando terminen, se dictará el auto de continuación y el Ministerio Fiscal y las acusaciones presentarán sus escritos.

P: Había una pieza separada en el Juzgado de Navalcarnero que se cerró hace poco, pero parece que muchos cargos del PSOE siguen implicados en las investigaciones...

R: Se hizo un auto de sobreseimiento, pero a los cuatro días se dictó la reapertura de esa pieza. Fue curioso, porque el PSOE celebraba el sobreseimiento, aunque ya sabían que la pieza se había reabierto. Yo llevé el auto de reapertura al pleno y expliqué a los vecinos que el cierre era provisional.

Cuando se reabren las diligencias, se vuelve a decretar el secreto de sumario para seguir investigando pero este secreto de sumario no puede ser finito. En ese procedimiento, todavía no existían todas las pruebas necesarias para poder continuar con la instrucción y para que las partes no pudieran verlo se hizo eso. Se hizo un auto de sobreseimiento, se cerraron esas diligencias y ahora lo vuelven a abrir. Así se vuelve a decretar el secreto de sumario y se pueden seguir practicando diligencias.

P: ¿Y cómo lo ha vivido el municipio?

R: La gente está cansada, decepcionada, porque les han mentido durante años. En la época de la anterior alcaldesa, Mercedes, había mucha crispación. Era siempre un "y tú más". Ahora las aguas están más calmadas, pero los vecinos están expectantes, quieren saber qué ha pasado realmente y dónde está el dinero público que falta.

La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Aránzazu Povedano. José Verdugo

P: Mencionaba antes que lo único que queda lejos de su municipio es el hospital, pero también hubo una manifestación este verano por el estado del Centro de Salud. ¿Ha podido hablar con la consejera?

R: Me reuní con ella tres veces. El problema es que la falta de médicos no es solo de San Martín de Valdeiglesias o de la Comunidad de Madrid, es nacional. Las plazas de médicos las tiene que sacar el Ministerio de Sanidad, no la Comunidad de Madrid. A pesar de las competencias delegadas, las plazas MIR son responsabilidad del Ministerio. La Comunidad está intentando dar incentivos económicos para que los médicos se queden aquí. Hemos recuperado la plaza de matrona, nos queda la de pediatra. Ahora tenemos una pediatra tres días a la semana, pero esperamos que la situación mejore.

P: Una última pregunta: ¿Cómo afectará la tasa de basuras en San Martín en 2025? ¿La vais a subir mucho?

R: Pues... cuando me presenté, prometí que eliminaría la tasa de basuras. Tonta de mí... porque luego llegó Europa. No puedo eliminarla, pero estamos intentando ajustarla lo mejor posible. Al final, la tasa sube, es inevitable. Ahora mismo, tenemos exenciones para mayores de 65 años y para personas no empadronadas, además de bonificaciones. Pero todo eso es un castillo que se ha caído.

P: Varios municipios están optando por bajar otros impuestos propuestos para que el vecino no lo 'note' tanto.

R: Eso es lo que vamos a intentar. Que lo que por un lado suba, por el otro se compense.