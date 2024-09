Pintan una bandera nazi en un muro de un parque del centro de Alpedrete: "Manchan nuestra imagen"

La localidad madrileña de Alpedrete ha sido escenario de un acto vandálico. Ha amanecido con una bandera nazi pintada en el muro de un parque céntrico, lo que ha provocado una rápida respuesta tanto por parte de las autoridades municipales como de diversos grupos políticos. Este incidente se suma a una serie de actos similares ocurridos en los últimos meses.

El Ayuntamiento de Alpedrete, liderado por Juan Rodríguez, alcalde del Partido Popular en coalición con Vox, no tardó en actuar. A primera hora de la mañana, los servicios de limpieza municipales se movilizaron y, antes de las 9:00 AM, la pintada ya había sido borrada. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el Ayuntamiento condenó enérgicamente el acto, subrayando que este tipo de simbología no refleja el sentir de la mayoría de los vecinos del municipio.

"No vamos a permitir que aquellos que con estas acciones quieren identificar nuestro municipio con ideologías fascistas lo lleven a cabo", declaró el alcalde Rodríguez, destacando también que se están retirando otras pegatinas y símbolos similares detectados en distintos puntos del pueblo "que solamente manchan la imagen de Alpedrete".

❌Pintada con simbología nazi que NO refleja el sentir de la gran mayoría de los vecinos de este municipio, y que desgraciadamente ha aparecido en Alpedrete en la mañana de hoy.

El ayuntamiento ha procedido a retirar inmediatamente dicha pintada, con la prontitud y celeridad

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, no dudó en relacionar este hecho con un supuesto "envalentonamiento" de la extrema derecha más radical. Según Bergerot, este tipo de acciones son perpetradas por "los mismos que hablan de inseguridad por la inmigración" y que, a su juicio, son quienes realmente "ponen en peligro la convivencia". Bergerot aprovechó para exigir al Partido Popular que tome medidas más contundentes contra quienes amenazan la democracia. Más Madrid ha pedido "convocar el Observatorio contra la Violencia, Racismo e Intolerancia".

Este episodio de vandalismo no es un caso aislado en Alpedrete. La localidad ha sido testigo en los últimos meses de una serie de incidentes. Uno de los casos más sonados llegó tras la decisión del Ayuntamiento de retirar el nombre de Paco Rabal de una plaza del municipio, así como el de su esposa, Asunción Balaguer, del Centro Cultural. Esta medida, que fue posteriormente revocada tras la presión de vecinos, la oposición y el mundo de la cultura, fue seguida por la aparición de pegatinas con simbología ultra en la placa de la plaza dedicada a Rabal.

Cruz de Borgoña

El 7 de junio, la placa que daba nombre a la plaza fue repuesta, pero solo siete días después, el 14 de junio, apareció vandalizada con pegatinas que ocultaban el nombre del célebre actor. Una de estas pegatinas mostraba la cruz de Borgoña, un símbolo utilizado históricamente por los carlistas y que actualmente se asocia con el franquismo.

Otra pegatina mostraba una hoz y un martillo tachados, con un mensaje que rezaba: "Esto es Alpedrete". Estos actos, denunciados por Más Madrid, han sido catalogados como parte de un problema recurrente en el municipio, que ha visto sus calles y mobiliario urbano afectados por pegatinas y grafitis con simbología nazi y fascista, especialmente durante las fiestas patronales y las pasadas Navidades.

El Ayuntamiento de Alpedrete ha reconocido la proliferación de este tipo de actos vandálicos, atribuyéndolos a jóvenes del pueblo de diferentes orientaciones políticas. Según fuentes municipales, además de los símbolos fascistas, también han aparecido pegatinas en defensa de la Sanidad Pública y por el Día Internacional de los Trabajadores.

A pesar de la diversidad ideológica de los responsables, el Consistorio se comprometió a limpiar la placa de Paco Rabal y el resto del mobiliario urbano afectado tan pronto como dispongan del equipo y personal necesario.