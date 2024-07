Ayuso acusa a Sánchez de "repartir" migrantes y crear un efecto llamada: "El Gobierno les trata como muebles"

"La nueva ley de Extranjería, tal y como nos la quieren vender, es una verdadera tomadura de pelo". La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder de los populares en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la reforma de la normativa estatal que han registrado PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados este mismo lunes.

Después de que su partido haya exigido la declaración de emergencia migratoria para plantearse apoyar esta reforma, Ayuso ha marcado un perfil propio y ha asegurado que esta modificación trata a los migrantes "como muebles" porque quieren "repartirles" pero no "integrales".

Así, mientras que su partido en la Cámara Alta pone una serie de condiciones para aprobarla, Ayuso se cierra en banda y asegura que de salir adelante esta nueva Ley de Extranjería sólo beneficiaría a los socialistas. "Quieren quitarse el lío antes de irse de vacaciones".

Durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid, que se ha celebrado en Leganés, Ayuso ha reconocido su obligación a acoger migrantes, pero no de esta forma. "Lo que nosotros defendemos es que no podemos afrontar llegadas masivas por inacción del Gobierno porque eso no integra, eso no ayuda en absoluto", ha remarcado.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha dado por sentado que esta mala integración de los migrantes va a traer los problemas de "inseguridad", de "descontrol y de "desprotección". Hechos que, a su parecer, serán "competencia y responsabilidad directa de Pedro Sánchez".

En este sentido, Ayuso ha destacado que esta ley que se tramita desde los grupos políticos y no desde el Gobierno de España va a crear "un efecto llamada" que no ayuda "ni a los inmigrantes ni a los ciudadanos que viven en sus respectivas pueblos y ciudades".

Además, ha aprovechado la crisis de migración que vive España para reclamar una de sus reivindicaciones más continuas: que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes. La líder de los populares insiste en que ese es el foro para hablar de este aspecto.

En este sentido, ha recordado como el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "bien que lloraba" en las conferencias de presidentes "pidiendo auxilio" pero "Sánchez miraba para otro lado porque estaba más ocupado del teletipo posterior". "Ahora -ha lamentado-, estas conferencias de presidentes ya no se celebran porque Sánchez no quiere reconocer su debilidad territorial".

Aunque no ha hablado de intervenir con el Ejército, la presidenta del PP madrileño sí ha coincidido con el portavoz de los populares en Génova, Miguel Tellado, en apostar por la "defensa" de las fronteras.

Ha señalado que deben de "protegerse" y que hay que procurar "unos equilibrios". "Integrar no es repartir, repartir es tratar a los ciudadanos como números o como muebles, que es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez. Detrás de cada persona que emigra y que viene a vivir a España jugándose la vida, hay una circunstancia personal, hay un nombre, un apellido y un origen que deben conocer los gobiernos", ha finalizado.

Respondiendo a aquellos que tratan de "racistas" a los miembros del Partido Popular por sus posturas en contra de esta ley de Extranjería, Ayuso ha insistido en que "el único que ha sido condenado y que ha cometido atropellos" en materia de inmigración es "el ministro Marlaska en varias ocasiones en la valla y por las devoluciones en caliente".

"Así que, señores del Gobierno, si quieren señalar por inmigración irregular y trato inefable a la misma, mírense a ustedes mismos", ha finalizado.

Cordón sanitario de Vox

Con este comité, el Partido Popular de Madrid inaugura su temporada 'estival', por ello, la presidenta no ha querido dejar de lado sus declaraciones para valorar temas de actualidad como es el "cordón sanitario" que Vox ha puesto a los presidentes autonómicos del Partido Popular.

"De manera inexplicable se han autoimpuesto un cordón sanitario, creo que en el momento menos oportuno. Sin embargo, me consta que tenemos buena relación en la mayoría de nuestros gobiernos de coalición, donde se está realizando un trabajo positivo y es así como quisiéramos seguir durante la legislatura", ha añadido.

Ayuso no ha podido dejar de lado que, en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la convivencia entre Vox y el PP se está haciendo "un tanto difícil". Ha asegurado que esto ocurre porque "hay veces que esas posturas a priori de espaldas a la realidad del día a día complican todo".

En este sentido, se ha sincerado asegurando que "no" se explica la actitud de los de Santiago Abascal, puesto que parece que olvidan que "el enemigo es el Gobierno de Sánchez".

Para finalizar, también ha hablado de la "humillación" de ver a Marta Rovira con un Sánchez "arrodillado y asumiendo que va a hacer todo lo que pidan ellos, todo lo que quieran". "Eso es la negociación de Pedro Sánchez mientras sus socios siguen haciéndolo, siguen escupiendo a España y diciendo que van a ir a por la independencia", ha lamentado.