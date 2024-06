Isabel Díaz Ayuso recuerda emocionada al hijo que perdió: "Lo llamaba Manolito. Cuento el tiempo sin él"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha sido transparente con sus sentimientos, tanto de alegría como de pena. Y en las últimas semanas, ha dejado claro su dolor por la pérdida de su bebé cuando estaba embarazada de ocho semanas.

Si hace unos días, recordó delante de David Summers el triste episodio de su aborto, este lunes se ha vuelto a romper en el programa de Cuatro, con Mercedes Milá, '100% Únicos', cuando un joven de 23 años le ha preguntado sobre la maternidad.

Con los ojos llenos de lágrimas, la presidenta ha asegurado que ser madre es "algo muy bonito". "Lo he sido, durante unas pocas semanas fui madre, y creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Muy triste porque no sé si sabéis que al final no pude, lo perdí cuando llevaba 8 semanas", ha explicado Ayuso.

La presidenta madrileña ha seguido contándoles a sus entrevistadores, jóvenes anónimos que sacaron su lado más personal y único, que el bebé "no tenía nombre, era muy pequeño, pero le llamaba Manolito".

Según ha insistido la líder del PP, el bebé que esperaba junto a su pareja, Alberto González Amador, era muy deseado: "Le llamábamos Manolito en casa, teníamos mucha ilusión. Siempre estoy contando el tiempo que llevaría ya conmigo, pienso que le quedarían un par de meses para nacer y que no va a ser así. Pero pienso que siempre le voy a tener conmigo, no sé, ya se es madre para siempre".

Díaz Ayuso sufrió el aborto hace justo un año, concretamente el 12 de junio de 2023, cuando estaba embarazada de ocho semanas y con 44 años de edad. La presidenta suspendió su agenda hasta que se recuperó físicamente pero, como ella misma ha reconocido, el dolor sigue y mucho más ahora que se cumplen 12 meses del golpe de vida que sufrió.

Isabel Díaz Ayuso y Mercedes Milá se someten a las preguntas más inocentes y divertidas en el programa de #100x100Únicos 👏 Esta noche a las 22:50 horas en Cuatro 🔴 https://t.co/yXsczjlkqd pic.twitter.com/7FVt3VFUmU — Cuatro (@cuatro) June 24, 2024

"Aunque lo pase mal, me duele mucho en todos los aspectos, siempre pensaré mucho en él. Pienso que es lo mejor que me ha pasado, pienso que no hay nada más bonito que dar vida, tener niños y la familia", ha insistido en el programa de Cuatro.

Además, la presidenta es consciente de que, aunque no tiene un hijo suyo, propio, sí que hay muchos niños que dependen de su Gobierno, de la Comunidad de Madrid, y que para ella son una prioridad absoluta.

"Son niños tutelados, malitos en hospitales… esa parte de querer cuidar la tengo atendida, pero claro, me gustaría tener uno. Es lo mejor que me ha pasado".

Una de las chicas que participaban en el programa '100% Únicos' ha querido valorar su sinceridad y que Díaz Ayuso se hubiera abierto de esta manera delante de ellos porque no todo el mundo habla de la pérdida de un bebé de forma tan sincera.

"Es algo que marca tu vida. Yo ya cuento los años y los meses como antes y después de Manolito", ha insistido la líder madrileña que asegura que de todo lo que ha sufrido también saca algo positivo, "una lección de vida".