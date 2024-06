Milei a Ayuso: "Isabel, gracias por tu forma de ser; no dejen que el socialismo les arruine la vida"

Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei han redoblado este viernes su defensa de la libertad "contra el socialismo" durante la visita del mandatario argentino a la capital de España. Un socialismo que, según Milei, "mata", está "basado en la envidia" y puede "arruinarles la vida".

Tras recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, el inquilino de la Casa Rosada ha alegado venir "del futuro" y ha avisado a los españoles de la mala situación económica en la que se encuentra Argentina tras "100 años de socialismo".

"Quiero alertarles de cómo funciona", ha declarado Milei entre miradas cómplices a una Isabel Díaz Ayuso, a la que ha agradecido su "forma de ser" y su labor como mandataria española.

"Madrid es tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida", ha insistido. Al tiempo, Milei ha alertado del "monstruo de la justicia social". Un "monstruo empobrecedor" que es "injusto" porque "al uno le quita y a otro se lo da".

"Los impuestos se pagan a punta de pistola o si no vas a la cárcel", ha exaltado el presidente argentino ante la atenta mirada de la líder de los populares madrileños, con quien ha estado especialmente cómplice.

El acto ha durado menos de dos horas. Tras ser recibido por todos los consejeros de la región a la entrada de la Real Casa de Correos, ambos presidentes han tenido una breve reunión.

La cita ha sido a puerta cerrada y, tras ello, han salido al balcón donde han saludado a los centenares de argentinos que se agolpaban en la puerta. Después, han bajado al patio de la Real Casa de Correos donde han firmado el libro de honor y realizado las declaraciones a la prensa. Sin preguntas, eso sí.

Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei durante su encuentro privado en la Real Casa de Correos. CAM

El presidente argentino se ha mostrado muy sonriente tras recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Distinción que no ha estado exenta de polémica desde que se conoció la decisión de Ayuso.

Ha sido el detonante de una nueva crisis entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la presidenta madrileña; en pleno conflicto diplomático entre España y Argentina, a raíz de la última visita del mandatario a nuestro país.

Hay que recordar que, el pasado 19 de mayo, Milei arremetió duramente contra el presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez. Los insultos del líder argentino desataron una crisis que llevó a España a retirar indefinidamente a su embajadora de Buenos Aires.

Desde entonces, el equipo de Milei (y el propio presidente) no ha parado de atacar al dirigente español y a su equipo. Un enfrentamiento que se ha hecho visible también este viernes en la sede del gobierno autonómico donde ha criticado duramente al PSOE pero sin nombrar directamente a Sánchez.

"Nunca se rompan los vínculos"

Y es que, el presidente argentino ha preferido hacer un discurso 100% económico y no entrar en mucha confrontación directa con el presidente. Eso sí, no ha perdido la oportunidad de meterse con él y asegurar que "o Sánchez no sabe mucho de economía, o le gusta mucho el Estado".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoco ha querido hacer ninguna referencia al presidente del Gobierno y ha optado por un discurso aséptico en defensa del modelo económico de Madrid.

Aun así, sí ha clamado que "nunca se rompan los vínculos históricos", porque es algo que, en opinión de Ayuso, debe estar "por encima de todo a pesar de las discrepancias políticas".

"La defensa de la libertad siempre merece la pena, por muchas amenazas que reciba, y se defiende ejerciéndola. Esta defensa tiene un precio a pagar", ha asegurado la jefa del Gobierno regional.

Pese a la polémica que ha rodeado a la medalla, Ayuso ha calificado de "sencillo gesto de cortesía" la Medalla Internacional que ha otorgado a Milei y que espera que lo acompañe "durante los años que esté al frente del gobierno para recordarle que en Madrid se cuida con cariño a los compatriotas que tuvieron que emigrar en busca de libertad y oportunidades".