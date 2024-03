Ayuso sobre la investigación a su pareja: "Al final saldrá todo y cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que dijo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cambiado en la estrategia de defensa de su actual pareja, Alberto González Amador, investigado por Hacienda. Tras dos comparecencias y una sesión de control en la Asamblea de Madrid en la que la presidenta apoyó las tesis del empresario, ahora ha decidido dar un paso atrás.

Así, la líder regional ha puesto en valor que ese supuesto fraude nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, puesto que los supuestos contratos fraudulentos no tienen nexos con la Administración regional; y ha pasado de página.

"Yo respondo por la Comunidad de Madrid que no tiene nada que ver con toda esta historia. Las estrategias de defensa de un particular no son parte de mi responsabilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una institución al margen de todo esto", ha sintetizado.

[Alberto González, el "técnico sanitario" novio de Ayuso, con tres empresas y una denuncia por fraude fiscal]

La presidenta, además, se ha valido del humor y las comparaciones para separar "del todo" la investigación a su pareja con la trama Koldo "donde sí hay miembros de un Gobierno involucrados y no han dado cuenta de nada".

Tras una visita a Arganda del Rey, Ayuso ha pedido tiempo para que transcurra la investigación destacando que, cuando todo se solvente, "cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que dijo". En una clara alusión a los miembros del Ejecutivo con los que su pareja se va a querellar por "revelación de secretos".

"Me pincho y no sangro", ha bromeado la presidenta cuando le han preguntado sobre por qué el martes y el miércoles sí defendió la inocencia de su pareja y, ahora, dejaba todo en un segundo plano. Ella ha defendido que salió a dar explicaciones a la prensa, "cosa que otros no hacen".

Aun así, ha asegurado que la inspección fiscal a su pareja está "dando vueltas por todos los medios de comunicación" con el único objetivo de atacarla a ella.

Ayuso y González en la fiesta de la Hispanidad de 2021 Instagram

"Se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular para hacer daño a un adversario político", ha lamentado. Al tiempo que apostillaba que esto era algo "gravísimo" típico de regímenes "chavistas". "De hecho, eso es lo profundamente ilegal y es lo que se está investigando".

Ayuso ha vuelto a defender, como lleva haciendo desde que se conoció la supuesta irregularidad por parte de su pareja con el Fisco, que todo esto sale a la luz para "ocultar" lo que ocurre en España.

Con ello hace referencia a la "ley corrupta" (amnistía), "la trama de la aerolínea", la veintena de detenciones alrededor de la trama Koldo, "los rulos de dinero, las pistolas...".

En esa misma línea, la presidenta ha defendido que, con la investigación a su pareja, se han "filtrado muchas cosas" y se han pasado "muchas líneas". "Esto sólo va de un particular y de una Comunidad que no tiene nada que ver, lo contrario del caso Koldo".

Explicaciones a Sánchez

Es por todo esto que Díaz Ayuso ha pedido a Sánchez explicaciones por el uso "espurio" de los poderes del Estado atacando, directamente, a la mujer del presidente del Ejecutivo nacional.

[El novio de Ayuso pagó la deuda de 350.000 euros con Hacienda antes de ser denunciado por la Fiscalía]

En este sentido, ha denunciado que al frente de este país hay un presidente que, a su vez tiene a una mujer "que nada tiene que ver con los sectores en los que se ha estado moviendo en estos años" con un "evidente conflicto de intereses" y en representación de todo el mundo y "que está envuelta en una trama por la que nadie da una sola explicación".

"Creo que son otros los que tienen que dar esas explicaciones y yo creo que parece que cualquiera que se enfrente a Pedro Sánchez se tiene que ver con los poderes del Estado utilizados de esa manera espuria, hay muchas explicaciones que dar", ha añadido.