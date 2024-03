Alberto González, el "técnico sanitario" novio de Ayuso, con tres empresas y una denuncia por fraude fiscal

Se mantiene alejado de la actividad pública y de los focos. Pese a la relevancia y trascendencia de su pareja, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador no es un personaje que ocupe titulares. Al menos, hasta este martes, cuando se ha conocido una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021.

En la denuncia aparece como administrador único durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Medioambiente, sobre la que la Agencia Tributaria abrió un informe por supuestas actividades irregulares.

Entre ellas, además de fraude fiscal por ventas y facturas sin justificación aparente, se encuentra un delito de falsedad en documento mercantil por aportar facturas que no se correspondían con los servicios realmente prestados.

Fuera de la vida pública

Él, además, es propietario de Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, constituida en 2008 y dedicada a la exportación de productos sanitarios y de parafarmacia. Junto a él están investigadas otras cuatro personas: Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S.

Lo primero que se supo de él en relación a Ayuso llegó en 2021 tras publicar Lecturas imágenes de ambos durante una visita a Ibiza. Para entonces ya llevaban unos meses juntos. Ella mostró su descontento con el hecho de que se hiciera público, y abogó por mantener su "vida personal en la intimidad". Así lo expresó en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne.

No se supo a qué se dedicaba hasta que Federico Jiménez Losantos contó en directo que era un "técnico sanitario de raíces andaluzas", que vivía en Madrid y que tenía 43 años durante el año 2020. Es, por tanto, tres años mayor que ella. A día de hoy viven juntos en Chamberí.

En pocas ocasiones se les ha visto juntos. Una de ellas fue en el Festival de la Hispanidad y celebrando la fiesta Pequeña Cuba, cuando se les vio de la mano, en 2021. EL ESPAÑOL, ya en enero de 2023, les fotografió en el Hard Rock Hotel Madrid. Les acompañaban dos de sus hijos. En total González, que está divorciado, tiene tres hijos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado tras conocerse la denuncia que "se trata de una inspección" y que no tiene "nada que ver" con la región que ella preside.

A su parecer, esto es parte de la "persecución" que ha sufrido durante los últimos cinco años. "Ahora tocaba el novio", ha comentado en una visita a Cataluña, explicando que "primero" fue su "difunto padre que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que, además, quebró por otras cuestiones". Y ha añadido: "Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos…"