El novio de Ayuso pagó la deuda de 350.000 euros con Hacienda antes de ser denunciado por la Fiscalía

Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a la que está investigando Hacienda por dos supuestos delitos de fraude fiscal, pagó la deuda que se le requería, de 350.000 euros, antes de ser denunciado por la Fiscalía.

Así lo han confirmado fuentes de la Puerta del Sol a Madrid Total después de que la presidenta regional haya denunciado que él no debe dinero al Estado, sino que es Hacienda "la que le debe 600.000 euros".

Haber adelantado ese pago no evita a González Amador la denuncia ante la Fiscalía de Madrid, puesto que, en los dos ejercicios fiscales investigados, la cantidad supera los 120.000 euros y eso supone un delito que es imposible solucionar de conformidad y "entra en el código penal".

[Ayuso denuncia la inspección "salvaje" a su novio: "Hacienda le debe 600.000€. Son los poderes del Estado contra él"]

Esto significa que, una vez sobrepasas la línea de los 120.000 euros, la Agencia Tributaria, aunque se pague, no puede "hacer nada" y tiene obligación de elevar el delito ante la fiscalía. Proceso en el que se encuentra ahora la citada investigación.

La investigación

Tal y como publicó este lunes este diario, Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Según la denuncia, el Ministerio Público la presentó el pasado día 5 de marzo ante los juzgados de Madrid sobre unos movimientos sospechosos de las sociedades de González Amador, pareja desde 2021 de Díaz Ayuso, por su enriquecimiento durante la pandemia.

A él y a las otras cuatro personas se les acusa de dos supuestos delitos contra la hacienda pública por defraudar 350.951 euros en el impuesto de sociedades y de un delito de falsedad en documento mercantil por aportar facturas que no se correspondían con los servicios realmente prestados, "con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".

La denuncia aún no ha recaído sobre ningún juzgado de Madrid y, en el momento en que lo haga, será el magistrado en cuestión quien decida si la admite a trámite.

[La empresa del novio de Ayuso pasó de 27.000€ de beneficio a casi 2M en 2022 tras la inspección fiscal]

Por su parte, desde la Puerta del Sol se muestran tranquilos y aseguran que, al ser un tema judicializado, tendrá que ser el abogado de González Amador el que presente las correspondientes alegaciones.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido, en declaraciones tras el Consejo de Gobierno celebrado en Leganés, que su pareja no debe nada a Hacienda y que es al revés. "No solo no le debe nada, sino que es Hacienda la que le debe 600.000 euros a pagar por intereses".

La presidenta de los populares, que se ha defendido con uñas y dientes entre un visible nerviosismo, ha insistido en que su "único delito" es "salir con una persona anónima que sufre una inspección salvaje". "Tengo derecho a dormir en la cama que quiera y montarme en el coche que quiera" ha afirmado la presidenta.