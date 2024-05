El director de Economía de Madrid llama "cabrones" a varios ministros y 'rectifica': quería decir "melones"

El director general de Economía de la Comunidad de Madrid, José Manuel Zafra, ha llamado "cabrones" a varios miembros del Gobierno. Como respuesta a las explicaciones del Gobierno sobre las incidencias en el servicio de Cercanías de Madrid, Zafra publicó el martes en la red social X una fotografía de varios ministros acompañada del mensaje "no son los trenes, sois vosotros cabrones".

El mensaje generó rápidamente un gran revuelo y Zafra acabó eliminándolo. Pidió disculpas por el mensaje y aseguró que el corrector del móvil le había hecho "una mala jugada".

No obstante, en su 'rectificación', añadió: "En vez de melones escribió lo que no pretendía. En fin. Que siento la confusión y que me gusta la fruta". Hacía referencia así a la famosa frase que usó Isabel Díaz Ayuso tras insultar a Pedro Sánchez durante la sesión de investidura en el Congreso, cuando precisó que había dicho "me gusta la fruta", en lugar de "hijo de puta".

En la imagen que acompañaba al mensaje de Zafra aparecían la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría y los titulares de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que comparecieron el martes tras el Consejo de Ministros.

En esa rueda de prensa, el ministro Puente fue interrogado por las incidencias en el servicio de Cercanías de Madrid producidas el lunes, cuando un tren se quedó parado poco antes de llegar a la estación de Atocha y un grupo de pasajeros, después de permanecer encerrados durante un tiempo en el vagón, decidió abrir las puertas y caminar junto a las vías.

Puente se defendió señalando que los pasajeros no estuvieron una hora encerrados, como se había dicho en un primer momento, sino que solo habían estado en el tren 20 minutos. Además, aseguró que el servicio de Metro en la capital de España -que depende de la Comunidad de Madrid- sufre más incidencias que los Cercanías, que son de su competencia.

Zafra respondió con el tuit y, pese a su eliminación, el PSOE ha pedido a Ayuso que le cese. "Juan Manuel López Zafra es director general de Economía de la Comunidad de Madrid, nombrado por Isabel Díaz Ayuso. Es evidente que debería dejar de serlo", han señalado los socialistas.

Asimismo, Puente se ha mostrado seguro de que Díaz Ayuso "está ya pidiendo a su director general que dimita o tramitando ya su cese", porque "ya sabemos que los insultos a la gente del PP les parecen muy mal y que deben ser causa de dimisión".

Por su parte, el Gobierno madrileño ha calificado de opinión desde "una cuenta personal" los insultos proferidos por Zafra.