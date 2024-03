Día del Padre 2024: esta es la razón por la que el 19 de marzo no es festivo en la Comunidad de Madrid

El 19 de marzo se celebra el Día del Padre, coincidiendo con el día de San José. Una festividad de larga tradición y que en la Iglesia Católica sirve de homenaje al padre de Jesús. Además, esta fecha que coincide con el equinoccio de primavera, símbolo de renovación y fertilidad.

En España, los días festivos se distribuyen en ocho días por festivos nacionales, cuatro que deciden las comunidades autónomas y, por último, dos que corresponden a festividades municipales o locales, hasta completar los 14 festivos recogidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para fijar los festivos autonómicos de la Comunidad de Madrid se toman como referencia los festivos nacionales sustituibles que se proponen desde el Gobierno central y que se pueden decidir mantener o fijar unos nuevos. Una vez decididos, se publican en el boletín oficial de la comunidad autónoma.

¿Por qué el 19 de marzo no es festivo en Madrid?

Este año, la Comunidad de Madrid no guardará el 19 de marzo como día festivo. En la elaboración de los calendarios laborales de cada año no es necesario explicar las razones por las que se elige un día u otro como inhábil. Este año, el hecho de que no se haya establecido como festivo puede responder a su proximidad con la Semana Santa, que tiene lugar solo una semana después con un puente de cuatro días.

El puente de Semana Santa cuenta con Jueves Santo y Viernes Santo, 28 y 29 de marzo, como días inhábiles en la capital y en la mayoría de regiones españolas. Excepto en la Comunidad Valenciana y Cataluña, que lo distribuyen con el Viernes Santo, 28 de marzo, y el Lunes de Pascua, el 1 de abril.

Este 2024, el Día de San José solo será festivo en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana. En el caso de Madrid, el habitual festivo en marzo del Día del Padre este año se ha sustituido por el 25 de julio, fecha en la que se conmemora el día del Santiago Apóstol, patrón de Galicia.

La localidad de Madrid en la que sí será festivo

Los Ayuntamientos disponen de cierta libertad para seleccionar días festivos hasta alcanzar el total de 14 días. En la Comunidad de Madrid, solo una ha decidido mantener el día 19 de marzo como inhábil: El Espartal, al norte de la capital, en la zona del Jarama.

Días festivos en la Comunidad de Madrid en 2024