Campo de fútbol, semáforos o una área canina: todo lo que tendrá El Cañaveral antes que un centro de salud

El Cañaveral es un barrio de Madrid a medio hacer. Hay comercios, farmacias, peluquerías, bares y restaurantes. También cuenta con escuelas infantiles privadas, otra pública y está en marcha las obras para una nueva 'guardería' municipal.

En los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida también se contempla la construcción de otros servicios públicos básicos. Antes de 2026 tendrá, por ejemplo, semáforos y un campo de fútbol. Pero no figura ni un euro para el centro de salud que reclaman sus habitantes.

"Nos ha sorprendido muchísimo", lamenta Rafael París, de la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (Aveca).

Situado al este del distrito de Vicálvaro, en este PAU residen hoy cerca de 11.000 personas empadronadas. La zona se reconoció administrativamente en 2017. De las 14.000 viviendas proyectadas, ya se han entregado 7.000. Sus habitantes, sin embargo, llevan tiempo denunciando que el vecindario sigue sin servicios básicos. Todavía no existen colegios públicos para estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Madrid Total ha analizado los proyectos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para conocer qué nuevas infraestructuras y dotaciones tendrá El Cañaveral el año que viene o en los próximos cursos.

Cabe destacar que cada administración tiene sus propias competencias. De Ayuso, por ejemplo, depende la construcción de centros de salud y educativos. De Almeida cuelgan las partidas relacionadas con el mobiliario urbano y equipamientos como parques infantiles o instalaciones deportivas.

1,5 millones de Almeida en 2024

El Consistorio madrileño presentó sus cuentas hace algo menos de dos semanas. En ellos dedica 10,2 millones de euros a Vicálvaro, de los que 1,5 millones van a parar a El Cañaveral. Con ese dinero, Cibeles pondrá semáforos por primera vez en un barrio que todavía no los tiene. Los colocará en 2024 y se gastará en ello 120.000 euros. Otros 400.000 euros servirán para montar un nuevo parque infantil el próximo año.

Desde el pasado septiembre y hasta agosto de 2024, la capital invertirá 390.000 euros para la adecuación de un área canina y revegetación. Bastante menos (40.000 euros) es lo que costarán el mobiliario y los enseres para la única escuela infantil pública que existe en este PAU.

Las siguientes dos actuaciones presupuestadas para 2024 también tiene asignadas partidas económicas para los años siguientes. Esto quiere decir que la ejecución de los trabajos no concluirán en 2024 y se extenderán a los siguientes cursos. Es el caso, por un lado, del nuevo centro cultural de El Cañaveral, que albergará una biblioteca, un auditorio y una ludoteca.

El Área de Obras y Equipamientos ha reservado 450.000 euros para la construcción de este espacio. Sin embargo, el año siguiente gastarán 6.088.532 euros y, en 2026, otros 5.073.776 euros.

El Cañaveral también tendrá a corto plazo un campo de fútbol. Se construirán gracias al medio millón de euros que se gastará Cibeles en 2024 y en los 875.000 euros que invertirá en 2025. Según Rafael París, de Aveca, el propio Ayuntamiento les ha dicho que el campo estará listo el año que viene.

El centro de salud que no llega

Si uno lee con lupa el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2024 en las áreas de infraestructuras y transporte, sanidad y educación, podrá encontrar pocas veces el término "El Cañaveral".

Desde Sol sí que han presupuestado 5,5 millones de euros para construir un nuevo CEIP. Pese a que no se especifica de qué titularidad será, Aveca sostiene que será para un colegio concertado. Además, otra partida será para el futuro IES de El Cañaveral.

La incógnita que no se resuelve es la del centro de salud. No hay ninguna referencia a este proyecto en los presupuestos. Esto indica, como mínimo, que El Cañaveral no tendrá centro de salud en 2024. Tanto el Gobierno regional como el municipal habían hablado anteriormente de que el primer centro de salud llegaría al barrio antes de 2027.

En concreto, hace unos años, la Comunidad preveía terminar la obra en marzo de 2026 y abrir el centro en junio de ese año. De hecho, Cibeles firmó en 2021 el convenio con el Ejecutivo autonómico para la cesión de la parcela para el futuro complejo sanitario. Ambas administraciones siguen, en estos momentos, abordando el asunto de la cesión.

Desde la Consejería de Sanidad están a la espera de que el Ayuntamiento "convoque una reunión para abordar los términos de la cesión de la parcela municipal de la calle Tolerancia mediante mutación demanial, y en la que se edificará el nuevo Centro de Salud Cañaveral", detallan fuentes autonómicas.

José Manuel Freire, médico y ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, recuerda cómo ya en 2020 se marcaban los plazos para la puesta en marcha de este centro de salud. Según explica, el proceso de construcción y apertura de un nuevo centro de salud se divide en siete fases. Presupuestar el proyecto se encontraría todavía en la primera de las siete etapas. "Preveían terminar la obra en marzo de 2026 y la apertura del centro en junio de 2026 (seis años). Un disparate", critica.

