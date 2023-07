El accidente mortal de un 'rider' destapa los "puntos negros" de El Cañaveral: "Llevamos avisando meses"

El Cañaveral, Madrid. Media tarde del pasado jueves. Los servicios de Emergencias atienden a la víctima de un trágico accidente: un repartidor que circulaba con su moto y chocó contra un camión de la basura en un cruce de este nuevo barrio de Vicálvaro. Su mochila azul de reparto está desperdigada por el asfalto. El 'rider' no sobrevive a las heridas y su muerte desata una reacción vecinal: "Lo llevamos avisando meses, muchos meses, todos los vecinos. Pasó".

La crítica la hace un usuario de Twitter -@PAUElCanaveral- y otras cuentas replican la queja. Los vecinos llevan tiempo quejándose de que no hay "ni un solo semáforo en el barrio". Esta misma denuncia, de hecho, la trasladó el PSOE al Pleno de Cibeles en julio de 2022 y, recientemente, una asociación en un documento vecinal con reivindicaciones de cara a las elecciones autonómicas del 28-M. "La circulación por todos lados es un caos", lamenta Rafael París, de la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza.

La denuncia no es sólo por la falta de semáforos, sino por los bloques 'New Jersey' que dividen calles y avenidas de cuatro carriles. "Ha habido muchos accidentes. Hasta ahora, no habíamos tenido que lamentar la perdida de ninguna vida", asegura París. La asociación define el cruce donde se produjo el siniestro, que conecta la calle Victoria Ken con la Gran Vía del Sureste, como el más "complicado" de la zona.

Lo llevamos avisando meses, muchos meses, todos los vecinos. Pasó.



Pasó, @bcarabante, pasó.



DEP 😢 https://t.co/XYbBIjBMB4 — PAU El Cañaveral 🇺🇦 (@PAUElCanaveral) July 20, 2023

La colisión entre la moto y el camión de basura provocó graves traumatismos en el repartidor, que murió de una parada cardiorrespiratoria. El conductor del vehículo de recogida de residuos salió ileso. El viernes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, detalló que el exceso de velocidad no fue la causa que propició la muerte del 'rider'.

El concejal explicó que el Consistorio está trabajando con la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro para analizar si existe algún punto negro en el barrio o zonas donde los vecinos demandan reductores de velocidad, como badenes, señales y semáforos. Carabante también reconoció que, cuando nace un barrio y empiezan a llegar los primeros vecinos, "con esas avenidas, los límites de velocidad se superan".

Los 'otros puntos negros'

Además del cruce de Victoria Ken con la Gran Vía del Sureste, desde Aveca aseguran que "toda la zona" de la Avenida de Blas de Lezo es peligrosa porque, pese a que existen pasos de cebra, no hay luces que iluminen por las noches. Rafael París también alerta sobre otro cruce cercano a la frontera con la Cañada Real: "También ha habido muchos accidentes de coche".

[La 'trampa' del 'boom' de El Cañaveral, sin colegios ni centro de salud: "Somos ciudadanos de segunda"]

En el documento 'Demandas de los nuevos barrios ante las elecciones municipales y autonómicas' de mayo de 2023 -difundido por la FRAVM-, la asociación vecinal exigió la "retirada de los New Jersey" y la "semaforización de forma urgente" de El Cañaveral. Después de este trágico accidente, desde Aveca añaden: "Si no ponen semáforos, que pongan rotondas y eviten que haya cruces".

"Los New Jersey no es un estado de los Estados Unidos, son unos bloques de hormigón que bloquean todos los cruces y avenidas en El Cañaveral y que generan mucha inseguridad vial; porque el problema no es poner más o menos barreras de hormigón, el problema es que hacen falta semáforos y semáforos que reduzcan la velocidad de esas grandes avenidas donde hay carreras de coches", avisó el edil socialista Ramón Silva Buendicha en el Pleno de Cibeles celebrado el 20 de julio de 2022.



Barrio aún por hacer

El Cañaveral, efectivamente, es un barrio aún por hacer. Se sitúa al este de Vicálvaro, en el límite de la ciudad de Madrid. Su paisaje combina bloques de viviendas nuevas, promociones todavía por rematar y descampados. Se trata de uno de los PAU (Programa de Actuación Urbanística) planificados por el PP.

La zona fue reconocida administrativamente en 2017 y queda muy a mano para los jóvenes que se han criado en San Fernando de Henares, Cosalda y en las zonas de San Blas o Las Rosas. Según datos oficiales, a principios de 2022 vivían en el vecindario casi 9.000 personas. Aveca sitúa en cerca de 20.000 el número de vecinos que reside en sus bloques a día de hoy.

A principios de marzo, el anterior equipo de Gobierno, formado por PP y Ciudadanos, publicó un informe que colocaba a El Cañaveral como uno de los barrios de la capital con peor acceso a servicios básicos. Desde el Ayuntamiento vienen anunciando en los últimos meses la inversión en nueva vivienda pública.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid también ha aprobado, inicialmente, la modificación del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Programado Desarrollo del Este-El Cañaveral para ajustar su contenido a las necesidades que han surgido desde su primera aprobación en el año 2003.

[Alerta en El Cañaveral por el envenenamiento de perros con raticida: ya han muerto dos y hay muchos enfermos]

