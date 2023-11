Almeida desatasca su gran proyecto en los Presupuestos: soterrar la A-5 y cubrir la M-30 en Ventas

José Luis Martínez-Almeida quiere convertir 2024 en el año en el que se inicien dos de sus grandes proyectos para la ciudad de Madrid. Por un lado, el Ayuntamiento comenzará las obras para soterrar la A-5 a su paso por el Paseo de Extremadura, una de las grandes promesas que el alcalde no pudo cumplir la pasada legislatura. Por otro, arrancará los trabajos para cubrir la M-30 a la altura del Puente de Las Ventas. Así se contempla en el proyecto de los presupuestos de 2024 que el Gobierno de la capital ha presentado este miércoles.

La Junta de Gobierno ha presentado este miércoles el borrador de las cuentas para el curso que viene. Se trata de los primeros presupuestos de la mayoría absoluta de Almeida. No necesitará negociarlos con ningún partido político para sacarlos adelante. En total, el Consistorio prevé un gasto para 2024 de 5.939 millones, casi 400 más que en los de 2022. Cabe recordar que el año pasado el Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos no logró aprobar los presupuestos de 2023 al no contar con el apoyo de Vox.

El pasado mes de junio, el Gobierno municipal filtró que el plan para soterrar la A-5 desde Avenida de Portugal hasta la Avenida de los Poblados contempla tres kilómetros de paseos peatonales, siete hectáreas de zonas verdes con 1.278 nuevos árboles y 2.884 metros de carril bici.

Aunque estos detalles no se han abordado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde y la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, sí que han revelado que se han presupuestado 7 millones para el año que viene de un total de 400 previstos para esta actuación. La obra se canalizará a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Esto quiere decir que, realmente, en 2024 se llevará cabo el procedimiento de contratación y la adjudicación. Aunque Cibeles confía en que los primeros trabajos comiencen antes de finalizar el año. El soterramiento de la A-5 se encuentra enmarcada en la Operación Campamento, un proyecto urbanístico enquistado y que implica a la Administración Central. "Nos hemos cansado de esperar al Gobierno de España en la Operación Campamento (...) Entre los vecinos del Paseo de Extremadura y Pedro Sánchez, elegimos a los vecinos", ha afirmado Almeida.

Respecto al cubrimiento de la M-30, un proyecto que forma parte de las promesas del PP para las pasadas elecciones, el Ayuntamiento destinará en 2024 algo más de un millón para su puesta en marcha de un total de 60 que se necesitará para ejecutar toda la obra en los próximos años.

Sigue los temas que te interesan