Vox acusa a Marlaska de "infiltrar violentos" en la manifestación de Ferraz: "Son las cloacas del Estado"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado al Gobierno de España y, concretamente, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de "infiltrar violentos" en durante las manifestaciones en las sedes del PSOE.

Aunque no ha dado ninguna prueba de sus acusaciones, la líder de Vox en Madrid ha asegurado que una "minoría de violentos" que salen "de las cloacas del Estado" reventaron una manifestación "pacífica".

Monasterio ha condenado "todo tipo de violencia", al tiempo que justificaba la necesidad de "ejercer presión en la calle", después de que los disturbios y altercados de este martes.

[Interior defiende el uso de gas lacrimógeno en Ferraz: "Lanzaron palas y barras de hierro a los policías"]

Hay que recordar que las protestas, a las que acudieron más de 7.000 personas, se saldaron con siete detenidos y 30 agentes de la Policía Nacional heridos de diversa consideración, han indicado fuentes del Ministerio del Interior.

La líder de Vox Madrid ha asegurado que lo que está pasando en las calles de la capital de España es el derecho de "miles de madrileños, la mayoría de ellos pacíficos" a rechazar los pactos entre el PSOE y el independentismo.

"No se puede demonizar a las miles de personas que había ayer manifestándose. Un grupúsculo iba buscando el conflicto. Un grupúsculo que sospechamos que estaba infiltrado por Marlaska, porque si no, no se puede entender", ha lanzado Monasterio.

En este sentido, Ayuso ha asegurado que, "si Sánchez tiene miedo a que la gente se exprese", que no utilice a Marlaska para gasearles y para luego "infiltrar grupúsculos, que es lo que parece que pasó ayer".

Pese a todos ello, y con la manifestación para este miércoles ya convocada, la líder de Vox en Madrid ha animado "a todos los españoles" a que acudan a "todas las manifestaciones" que se convoquen contra la amnistía.

Puesto que asegura que lo que está pactando el PSOE y los independentistas es "entregar la soberanía y romper la igualdad de los españoles". "Es su oposición frontal a que se entregue España a una minoría de golpistas", ha finalizado.

