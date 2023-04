Ayuso sobre Ana Obregón: "Hay niños nacidos por gestación subrogada que leen que son comprados"

Tras el revuelo mediático que ha causado el proceso de gestación subrogada al que ha recurrido Ana Obregón, todavía faltaba algún político por pronunciarse. Concretamente, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas.

[Irene Montero y el PSOE, en contra de la gestación subrogada de Obregón: "Es explotación y violencia"]

Ayuso, que ha preferido mantenerse cauta en este debate ideológico, ha asegurado que le cuesta "mucho" hablar "con ligereza" del tema y ha preferido poner el foco en los niños que nacen fruto de este proceso.

Para ello, y durante el transcurso de una entrevista en EsRadio, la líder de los populares madrileños ha recordado que, a día de hoy, hay muchos niños fruto de gestación subrogada que están leyendo como se les llama "experimentos" o "niños comprados".

La presidenta ha puesto así el foco en los menores, para quiénes tiene grandes proyectos de protección a la infancia durante la próxima legislatura, evitando valoraciones personales sobre el proceso.

También ha vinculado la gestación subrogada con el aborto y la adopción, asegurando que en España es "muy difícil adoptar" y que las cifras de aborto en nuestro país son "escandalosas".

[Una gestación subrogada como la de Ana Obregón cuesta 170.000 euros en Estados Unidos]

La entrevista de Ayuso en el programa radiofónico ha tocado otro tema de actualidad como los reproches que se llevan produciendo varios días entre el Barca y el Real Madrid sobre cuál es el "equipo del Régimen".

La presidenta de la región ha aprovechado para hilar el tema con el independentismo y bromear sobre el gran trabajo que hace el equipo de audiovisuales del Real Madrid por la "memoria histórica".

Ley de vivienda

Sobre la actualidad política, Díaz Ayuso se ha centrado en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y acusar a la Moncloa de sólo pensar en cómo atacarla a ella. "Viven obsesionados con la Comunidad de Madrid", ha bromeado.

En este sentido, se ha centrado en la Ley de Vivienda, que, según la presidenta, ha surgido para hacer sombra a su idea de que la próxima legislatura sea la de la vivienda.

[Nueva guerra entre Sánchez y Ayuso por la vivienda que sigue bloqueada en Madrid]

Ha reiterado, una vez más, que va a intentar "por todos los medios" no intervenir "jamás" la propiedad privada poniendo trabas a la ley del Gobierno. Aunque ha reconocido que si hay algo bueno, lo pondrá en marcha. "Todo aquello que yo no tenga que aplicar no lo pienso aplicar y si veo que es bueno, efectivamente, así será".

La líder de los populares madrileños ha repetido que va a intentar "no intervenir jamás la propiedad", porque la vivienda es "sagrada".

"Han hecho de la vivienda un supuesto tema que le preocupa al Gobierno cuando nunca hizo nada. La vivienda solamente puede ser solucionada si hay oferta. Yo lo que quiero es que el propietario de una vivienda diga: me compensa sacar al mercado mi vivienda porque la Comunidad de Madrid me avala, me ayuda y de esta manera, por ejemplo, la reformo y la saco… y ese es el trabajo que estamos haciendo", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan