Lobato: "Haré una ley para que siempre haya un médico en los centros sanitarios"

El despegue de la carrera política del socialista Juan Lobato lo marcan 11 votos. La confianza de 11 de los más de 8.000 vecinos de Soto del Real que le convirtieron, el 15 de enero de 2015, en el primer alcalde socialista de la historia de la democracia de este pequeño municipio de la cara sur de la sierra de Guadarrama.

Desde entonces, la Asamblea de Madrid y la sede del PSOE regional han sido su segunda casa. Y eso que Lobato no es mucho de estarse quieto, -casi no utiliza la enorme mesa del despacho en el que recibe a Madrid Total para esta entrevista-, y asegura que prefiere perder cien votos a un minuto con sus tres hijos. "Eso no se va a tocar".

Fue cuarto en las listas de Ángel Gabilondo durante el 4-M y, ahora, intenta derrocar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de su cómoda mayoría que, según algunas encuestas, podría convertirse en absoluta el próximo 28 de mayo.

Entrevista a Juan Lobato Laura Mateo

El secretario general del PSOE madrileño y candidato a la presidencia regional cree que eso no va a ser así. Desde su política de presupuestos y medidas "concretas" (debe ser por aquello de su trabajo como técnico de Hacienda), pretende derrocar al PP y que, por primera vez en casi de 30 años, la región tenga un presidente socialista "que presente proyectos para Madrid".



Lo hará proponiendo planes concretos para la gente desde una perspectiva social. Con la resaca de la manifestación del domingo todavía resonando en las calles de Madrid, Lobato redobla su apuesta por este servicio básico. Si gana el 28 de Mayo obligará "por ley" a que todos los centros sanitarios de la región tengan un médico, servicio de Enfermería y celador. En definitiva, equipo sanitario "completo".

Juan Lobato afirma que tiene la confianza de Ferraz para diseñar la lista de la Asamblea de Madrid sin imposiciones. Sara Fernández

¿Qué ha pasado para que el PSOE no haya conseguido gobernar en la Comunidad de Madrid en los últimos 28 años?

Durante décadas el PSOE no ha tenido la velocidad suficiente para ir adaptándose a una región que va a toda leche. Y ojo, no sólo adaptarse, sino ir por delante. Saber decirle a la sociedad "oye, creo que la estrategia de Madrid para que nos vaya mejor es esta". Esa falta de dinamismo es lo que nos ha pasado factura. Sin dejar de reconocer que ganamos y pudimos haber gobernado en 2003 y que en 2015 nos quedamos a un escaño de que Gabilondo fuera presidente.

¿Usted viene a cambiar esta dinámica?

A conseguir que esa mayoría de demócratas con convicciones sociales que hay en Madrid se transformen en una mayoría parlamentaria. Que Madrid se regenere y que entre fuerza nueva. Nuevas ideas con las que seamos capaces de gestionar.

Como secretario general, ¿qué valoración hace de la herencia recibida del PSOE de Madrid?

Hay que sujetar la bandera para que otros podamos dar el paso definitivo de gobernar. Fui alcalde en Soto del Real y el último alcalde del PSOE fue fusilado en la Guerra Civil. Durante todos esos años, hubo representantes del PSOE sosteniendo un partido en un sitio muy complicado. Después llegamos otros, con equipos nuevos, y tuvimos la capacidad de ganar. Pero, para eso, hubo que estar allí antes sujetando esa bandera.

"Gobernar Madrid en solitario con apoyos puntuales me parece un buen modelo que ya me ha funcionado"

En las últimas elecciones regionales, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, pasó del "amigo Pablo" al "contigo nunca Pablo". ¿Usted que les dice a Mónica García (Más Madrid) y a Alejandra Jacinto (Unidas Podemos)? ¿Puede, nunca amigos, siempre amigos…?

Me llevo muy bien con ambas y a las dos las digo que tienen sus propuestas, sus ideas y que las defiendan y que tratemos de cambiar Madrid después de tanto tiempo.

Por si no ha quedado claro, le hablaba de un gobierno de coalición…

Gane las elecciones por 11 votos y goberné en solitario con apoyos puntuales del resto de grupos. Cuando tuve mayoría absoluta la segunda legislatura, y me sobraban casi la mitad de concejales para aprobar los temas, decidí meter en el gobierno a gente de otros partidos. Así que eso depende del momento, de las ganas y de la capacidad de aportar que tengan el resto de personas.

¿Preferiría gobernar la Comunidad de Madrid en solitario y con apoyos puntuales?

Preferiría tener el resultado más amplio posible y, en todo caso, sí creo que ese es un buen modelo. A mí me ha funcionado.

Juan Lobato y la periodista de El Español Irene Pérez. Sara Fernández

Isabel Díaz Ayuso está ahora en este modelo y no le está funcionando mucho. Recientemente no ha conseguido sacar los apoyos suficientes.

Algo no funciona si en cuatro años sólo apruebas un presupuesto, pero Ayuso está poco preocupada en la gestión. Sólo está pensando es en su campaña personal.

¿Quién hace las listas electorales del PSOE a la Asamblea de Madrid de las próximas elecciones generales? ¿Juan Lobato o Ferraz?

Yo. Ferraz me ha trasladado que no tiene a nadie que plantearme y que decidiremos nosotros. Además, hemos introducido un elemento de participación absolutamente novedoso y con el que estoy muy ilusionado: los militantes directamente pueden presentarse y votarse. Los más votados se integrarán en las candidaturas.

Esto va a traer mucha renovación al partido, ¿aparte de la que usted plantea?

La gran renovación la hicimos hace un año. En la nueva ejecutiva hay perfiles de gente profesional que eran militantes comprometidos con el partido pero que no estaban en política. Les hemos pedido que den un paso al frente y que nos echen una mano en primera línea de política.

¿Toda esta gente estará en las listas en la Asamblea?

Mucha de ella, claro. Es el equipo que viene trabajando en la dirección política, que pasará a ser parte del nuevo grupo parlamentario. Claro.

Y en los grandes municipios, ¿nos puede adelantar alguna alcaldía que vaya a renovar a su candidato?

La mayoría de alcaldes y alcaldesas repiten. Ha sido una legislatura muy dura con el tema de la Covid y ha habido dos años en los que no se han podido desarrollar grandes proyectos. Por eso, muchos alcaldes tienen esa ilusión de sacarlos adelante en esta próxima legislatura. La renovación más importante que tenemos es en Alcorcón, donde hay una nueva candidata, que es la concejala de Hacienda.

"Muchos de los que apoyaron a Manuela Carmena en las pasadas elecciones ahora van a votar a Reyes Maroto"

En algunos ayuntamientos gobiernan en coalición con Ciudadanos. ¿Se plantea fichar a esas personas para el PSOE o, cómo dijo Isabel Díaz Ayuso, todo lo bueno de Ciudadanos ya se lo había llevado el PP?

Ciudadanos está teniendo en cada municipio una estrategia diferente, incluida la Alcaldía de Madrid. Vamos viendo diferentes opciones.

¿Cómo va a coordinar esta campaña electoral con la candidata a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto?

Intentando ocupar el máximo espacio posible. Tenemos mucha química y haremos muchas cosas juntos en la ciudad de Madrid. Vamos a tratar de explicar nuestro mensaje en todos los territorios, en todos los barrios, en los distritos y también en los municipios de fuera de Madrid.

¿Cuánto peso en votos le puede suponer para el PSOE de la Comunidad de Madrid la presencia de Reyes Maroto como candidata a la alcaldía de Madrid?

Bastante. El escenario es distinto a las últimas elecciones municipales, en las que se presentaba Manuela Carmena. Hoy ya no se presenta y, por eso, muchos de la que ya apoyaron en las pasadas elecciones ahora van a votar a Reyes Maroto.

Hablando de Manuela Carmena. Reyes Maroto la ha invitado a participar en sus actos de campaña. También lo han hecho Más Madrid, tanto Mónica García como Rita Maestre. ¿Y usted? ¿También espera contar con su presencia?

Llamo a toda la ciudadanía demócrata con convicciones sociales dentro de la cual está Carmena, pero no sólo a ella. Creo que hay que movilizar a todos los madrileños progresistas para que apoyen un cambio y una regeneración en Madrid con un partido con el que no solo queremos denunciar lo que se hace mal, sino que tenemos una alternativa real. Por cierto, sobre Manuela Carmena, espero y deseo que sea una de nuestros votantes, igual que el resto de demócratas con convicciones sociales de la región.

¿Le gustaría hacer un acto con Manuela Carmena?

Con Manuela Carmena y con quien quiera. Hago actos con un montón de gente a la que escucho y de la que aprendo mucho cada día.

La entrevista se desarrolla en el despacho del líder del PSM dentro de la Asamblea de Madrid. Sara Fernández

Juan Lobato no lleva corbata y se muestra relajado durante su entrevista. Sara Fernández

Su número 2 a las listas de la Asamblea de Madrid, Llanos Castellanos, ¿es la guardiana de Ferraz en la ejecutiva de Madrid?

No, hombre, no. Es una mujer con un carácter y una personalidad muy importante; que vino de fuera a Madrid sola con sus hijos y que sabe lo que es la realidad de esta región. Nos va a ayudar mucho.

Ha discrepado en algunos asuntos con la directiva de Ferraz. ¿Se considera un díscolo?

No, para nada. Cuando dije lo mismo que María Jesús Montero, sobre que creía que había que reformar la ley del solo 'sí es sí', me dijeron que discrepaba. Luego, se reformó. Cuando se trató de la malversación y planteé que sería bueno endurecer el delito, se incorporó esa nueva figura; y cuando me plantearon el tema de la reforma fiscal, fue lo mismo que planteé en junio. Así que a veces a uno le acusan de díscolo, cuando estoy haciendo lo mismo que el partido.

Le escucho y parece que va usted marcando el camino del presidente del Gobierno…

No, hombre. Las cosas están claras y venimos a dar calidad de vida a la inmensa mayoría de los ciudadanos con buenos servicios públicos. Y en esa línea es en la que está todo el partido.

¿Le ha molestado cuando se han interpretado sus declaraciones como las de un barón que se enfrenta a Ferraz?

No es que te moleste, pero da rabia. A veces llevas planteando durante un año entero y, de repente, se trata de interpretar dando la vuelta a tu trabajo.

"La ley del 'sí es sí' se tramitó con un objetivo muy claro. Ha tenido los efectos que ha tenido y por eso se corrige"

¿Cómo ha gestionado la ley del 'sí es sí' el PSOE?

Se tramitó con un objetivo muy claro que era proteger a las mujeres. Eso ha tenido los efectos que ha tenido y, por eso, se toma la decisión de corregirla. La corrección, a mi juicio, es acertada.

¿Se va a dar un paso atrás en el consentimiento?

No. Ese elemento es clarísimo y es el que define la norma y el que debe seguir.

En exclusiva, el secretario general del PSOE se compromete con Madrid Total a regular por ley la presencia de médicos en los centros de salud. Sara Fernández

Volvamos a Madrid. Dígame sus tres primeras medidas si arrebata la presidencia a Isabel Díaz Ayuso.

La primera medida va a ser tramitar una ley en materia sanitaria para que a partir del 1 de septiembre sea obligatorio que todos los centros de salud tengan equipos médicos completos. Es decir, servicio de enfermería, celador y médico.

¿Y otras dos medidas?

Tenemos que arrancar en septiembre con nuestro plan de capacitación de 250.000 jóvenes para evitar tener casos como lo vivido este año donde los jóvenes se han quedado sin plazas de FP. Y en esa misma línea, un tercer elemento será que todos colegios tengan servicio de enfermería y servicio de psicología.

Mónica García nos aseguró que no se tomaría nunca un café con la presidenta de la comunidad. ¿Usted?

Sí, hombre, claro. Y seguro que coincidimos en actos institucionales y compartiremos un saludo. Ni soy rencoroso ni soy un borde. No tomo café, pero me tomaré con ella lo que haya que tomarse y tendremos una conversación cordial, sin problema.

"En Madrid la gente progresista tiene un nivel de exigencia alta. Nos piden concreción, no eslóganes"

La presidenta le dijo hace unas semanas que sólo les iba a votar Txapote. Pero, a su juicio, ¿quién va a votar al PSOE en la Comunidad de Madrid?

Aspiramos a que nos vote esa mayoría progresista que hay en Madrid. La gente lo que quiere es vivir mejor, que la vida le vaya mejor y, para eso, necesitan buenos coles para sus hijos y una sanidad pública de verdad. Y en Madrid, además, la gente progresista tiene un nivel de exigencia alta. Nos piden concreción, no eslóganes.

¿Y quién votará a la presidenta de la comunidad?

Espero que muchísima menos gente que las últimas elecciones. Su única estrategia es que Madrid sea una región libre de comunismo, libre de sanidad, libre de taxistas, sanitarios, profesores, jóvenes, estudiantes… Madrid es una región plural y abierta y conforme la presidenta va desarrollando ese carácter de soberbia y prepotencia hay más gente a la que decepciona.

¿Va a volver el cinturón rojo a su color o se va a quedar siendo azul?

Estamos muy contentos. Ya sabéis que visito mucho esas ciudades con todos los grandes alcaldes y los sentimientos son muy buenos. El 2021 fue una circunstancia única, en la que la gente tuvo unas claves emocionales y sentimentales muy puntuales. Ahora la gente está en las cosas del comer, en que seamos capaces de ofrecer soluciones y oportunidades concretas.

Lobato cree en una Madrid plural donde hay mucho votante del PSOE dispuesto a apoyar su proyecto. Sara Fernández

¿Está a favor de la propuesta de Vox de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid?

Sí.

¿Y por qué no se ha llegado a tramitar?

Nosotros queremos una reforma completa del Estatuto de Autonomía para modificar diferentes cuestiones. En este sentido, consideramos que hay que afinar el número de diputados al máximo para que no dependa de la población y haya un máximo de 120.

¿Qué más cambios querrían?

Hay que avanzar mucho en materia de transparencia y participación. En la Asamblea de Madrid no se pueden investigar cuestiones como las que sucedieron en las residencias de ancianos porque lo bloquean dos partidos (PP y Vox).

"El triaje en Medicina lo tiene que hacer un médico, no un político"

Cuando habla de lo que pasó en las residencias de ancianos nos referimos al famoso protocolo. Si esos ingresados hubieran llegado al hospital, posiblemente no les habrían atendido por los triajes que había activos. ¿Si usted hubiera sido presidente les habría permitido ir igualmente?

Es que no soy nadie para decidir eso. Ni yo, ni la señora Ayuso. El triaje en Medicina lo tiene que hacer un médico, no un político. Sólo el responsable sanitario de un hospital puede determinar algo así. Que un político juegue a hacer el trabajo de un sanitario me parece irresponsable y falto absolutamente de ética. Los políticos no deberían haber tomado esas decisiones.

¿Deberían haber llegado hasta el hospital?

Claro. No tiene ningún sentido que impidas que vaya un mayor de una residencia, pero que pueda ir un mayor desde su domicilio.

Hablando de la sanidad, ¿se ha politizado la manifestación por la Sanidad Pública? ¿Y la huelga de médicos?

La gente que va a la manifestación son familias de todo tipo de ideologías que quieren una mejor sanidad en su región. Quiere buenos centros de salud y la mejor atención posible. No importa su ideología, son personas que creen que Madrid debe de ir a mejor y no a peor.

¿El famoso audio de "llegaremos hasta mayo" no le hace considerar que la huelga de médicos de Atención Primaria esté politizada?

La reivindicación sanitaria en estos momentos ni es política, ni siquiera sindical. Es una reivindicación social de una comunidad que quiere ir a mejor.

¿Apoya la huelga de médicos?

Los políticos no somos nadie para decirle ni a los médicos, ni a los transportistas, ni a los funcionarios, ni a nadie cómo tienen que reivindicar su derecho. Ellos son libres de hacerlo como consideren. El trabajo de los políticos es escuchar, atender y tratar de resolver.

El que fuera alcalde de Soto del Real confía en presidir la región. Sara Fernández

Isabel Díaz Ayuso siempre denuncia que en los PGE del Estado la partida presupuestaria a Madrid perjudica a la región. ¿Si es elegido presidente de la Comunidad de Madrid, le exigiría Pedro Sánchez más inversión?

Siempre. Ese es nuestro trabajo y hay que ser insaciables. Pero hablando de fondos del Estado, el Gobierno ha autorizado esta semana a la Comunidad de Madrid 5.000 millones de aumento de deuda. Porque, desde que Gobierna Ayuso, la deuda en la región ha pasado de 16.000 millones de deuda a 34.000 millones.

Es padre de tres hijos y se prevé una campaña electoral muy dura. ¿Cómo lo va a hacer?

Pues eso no se va a tocar. Tengo la suerte de que mi mujer entra muy temprano a trabajar y por las mañanas estoy solo con los tres niños. Ese tiempo con mis hijos desde que les levanto hasta que les dejo en el colegio y la guardería no me lo toca nadie. Para mí es prioritario, es lo que más disfruto en la vida y no lo sacrificaría por nada. Si me dicen que cada minuto con mis hijos son 100 votos que pierdo, pues lo siento mucho.

"Destinar 35 millones de euros a que todos los peques tengan derecho a actividades extraescolares me parece más que factible"

Para esos padres que no pueden tener tanta libertad horaria ha presentado un plan innovador para mantener más horas los colegios abiertos. Antes hablaba de que la gente quiere saber de medidas concretas y de cómo se pagan…

Pues, esta medida en concreto son 35 millones de euros al año. La Comunidad de Madrid tiene un presupuesto de 25.000 millones, por lo que destinar 35 millones a que todos los peques tengan derecho a actividades extraescolares gratuitas me parece más que factible. Este proyecto constituye un nuevo servicio público en Madrid y un derecho a tener todas esas actividades.

También ha prometido que habrá una enfermera y una psicóloga en todos los colegios. ¿Eso también lo tiene presupuestado?

Sí, es bastante asequible, ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, pero no era una cantidad muy alta.

Cuando proponen este tipo de iniciativas la presidenta regional siempre asegura que ese dinero tiene que salir "de algún lado". ¿De dónde recortaría usted?

Hay mucha partida mal gestionada. Hablando de educación, se ha tomado la decisión de construir los colegios y los institutos en fases, en vez de construirlo de una vez. Eso cuesta el doble. La salida también es terriblemente ineficiente. Cada vez que hablamos de listas de espera estamos hablando de incremento del gasto sanitario. La Comunidad debería de estar llamando diariamente para reducir esas pruebas y promocionar la salud de los madrileños.

Lobato no cree que las siglas del PSOE le puedan restar votos. Sara Fernández

Volvamos a la política nacional. ¿Pedro Sánchez suma o resta votos a Juan Lobato?

El PSOE, como siempre desde hace 140 años, suma. Somos el partido que mejor conecta con la inmensa mayoría de la población. Con la gente que quiere progresar y tener una vida más fácil. Eso es lo que representa el PSOE. Sólo hay que explicarlo y concretarlo en propuestas cómo las que hemos hecho.

En su momento se dijo que varios líderes socialistas no querían que coincidieran las elecciones autonómicas y las generales porque el PSOE de Sánchez les restaba votos.

No sé si sería por eso. Hay que distinguir los momentos y son cosas diferentes. Es muy importante que un país como el nuestro se identifique muy bien la importancia de una comunidad autónoma. Y por eso hay que centrar los mensajes en cada momento y situación.

Pero siempre se habla de arrastrar votos. La papeleta de Reyes Maroto puede conseguir que alguien le vote a usted o viceversa… Igual con Pedro Sánchez. ¿No considera que si hubiera un súper domingo electoral saldría perjudicado?

No lo considero no. Intentaría explicar qué proyectos tenemos para Madrid.

"Para muchos periodistas y políticos ha sido una sorpresa la estabilidad política de este gobierno de coalción"

¿El votante del PSOE de Madrid va a entender las rebajas a los agresores sexuales que se están produciendo por la Ley del 'sí es sí'?

Lo que entiende es la humildad de un partido que observa efectos no deseados en una normativa y que toma la decisión valiente de reconocer que hay que modificarla y se pone a ello.

¿Si pierde las elecciones seguirá en la Asamblea de Madrid?

Nos presentamos para gobernar pero, en todo caso, es evidente que soy una persona de etapas y vengo a dedicar un tiempo de mi vida precioso para algo extraordinario y magnífico como es sacar a Madrid todo el potencial que tiene.

Es decir, que si Pedro Sánchez en las elecciones de noviembre le ofreciera un Ministerio… ¿Le diría que no?

¡Qué futuribles! En Madrid hay mucho que hacer.

Reyes Maroto o Pilar Llop son un claro ejemplo del escaparate que supone la Asamblea de Madrid en la política nacional…

Madrid es un cañón y quiero sacar a Madrid el provecho que tiene.

Si el Gobierno de coalición de Sánchez y Unidas Podemos se rompe antes de mayo, ¿le va a beneficiar?

Eso es muy difícil de prever. Lo que sí que creo es que para todos los periodistas y políticos de este país ha sido una sorpresa la estabilidad que tiene este Gobierno, la producción normativa que ha tenido un Parlamento con tantos grupos diferentes como este y cómo este Ejecutivo ha sido capaz de sacar y desarrollar numerosas normativas por el bien del país.

Sin futuribles. ¿A qué presidente autonómico considera un referente?

Ximo Puig está haciendo cosas muy valientes en temas importantes y Francina Armengol tiene una gran sensibilidad con la realidad social de su territorio. Guillermo Sánchez Vara también me cae muy bien y es un gran presidente.

Tres del PSOE… ¿Ninguno de otro partido?

Hombre, Revilla es un tipo gracioso.

Juan Lobato, candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid. Sara Fernández

El Madrid de... Juan Lobato. Su lugar favorito: Soto del Real, el pueblo más cercano a la capital que es parque natural. Su tapa preferida: El bacalao rebozado de Casa Labra. Un plan que recomienda: Senderismo por la Pedriza. Su parada de Metro favorita: Callao. Cuando sales a la calle es todo... ¡Guau! Su monumento: Aranjuez como ciudad patrimonio. Su tienda favorita: Estuve hace poco en Villarejo de Salvanés en una almazara de aceite delicioso. Se llama Capricho de Pósito. Cuestionario rápido a Juan Lobato

