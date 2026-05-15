Madrid entrega las Medallas de Honor de la ciudad a Mariano Barbacid, Casa de México y Sergio Llull, entre otros

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha entregado las Medallas de Honor y de la ciudad a personalidades como Mariano Barbacid, Valentín Diez Morodo, la saga Guillén Cuervo y Sergio Llull. Entre los galardonados se encuentran deportistas, científicos, empresarios y entidades como Casa de México, APRAMP y comercios históricos de la capital. El acto, presidido por el alcalde Almeida en San Isidro, destacó la diversidad y contribución de los premiados al tejido social y cultural de Madrid. La ceremonia estuvo marcada por mensajes de integración, reconocimiento al compromiso social y referencias a la actualidad política entre España y México.

El Ayuntamiento de Madrid celebró este viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro, el acto de entrega de las Medallas de Honor y de Madrid en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, presidido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por miembros del equipo de Gobierno y los portavoces de los grupos municipales.

Durante la ceremonia, el Consistorio distinguió a personalidades, instituciones y comercios por su contribución a la ciudad.

Las Medallas de Honor recayeron en el empresario mexicano Valentín Diez Morodo, el científico Mariano Barbacid y la saga artística Guillén Cuervo, con quienes el alcalde de Madrid hizo su entrada en el Palacio de Cristal.

Los Guillén Cuervo en la entrega de medallas Europa Press

Asimismo, el Ayuntamiento concedió las Medallas de Madrid a Elisa Aguilar, Jorge Resurrección 'Koke', Antonio Garrigues Walker, Paula Quinteros, Amadeo Lázaro Catalina, Helena Revoredo Delvecchio, Sergio Llull y Paloma Sánchez-Garnica, además de entidades y comercios históricos como Tendam Retail S.A., la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), la Escuela Taurina José Cubero 'Yiyo' y Capas Seseña.

Entre los premiados, Rosario Mora, que recogió el premio por la labor de APRAMP, dio gracias a Rocío Nieto, su directora, y recalcó que la asociación atiende a más de 240 personas a diario: "El premio es para esas mujeres" y pidió el apoyo para lograr una sociedad libre y sin esclavitud.

Paloma Sánchez-Garnica, otra de las galardonadas, agradeció el reconocimiento “como escritora, madrileña, nacida en Chamberí. Para quienes vivimos de las palabras supone un privilegio inagotable”.

Tejido invisible

La escritora recalcó la libertad de pensamiento que se respira en Madrid: "Madrid está en el rigor del periodismo y de los periodistas, en tiempos complejos, en la valentía de los empresarios, que arriesgan. Profesionales por su talento, una sociedad más dinámica y más justa". También se refirió a los taberneros y pequeños comerciantes que no son simples negocios, sino que confirman el "tejido invisible que hace de Madrid una sociedad que no pregunta de dónde vienes sino adónde quieres ir".

Por último, destacó que la ciudad es un relato en "constante construcción de los que vivimos aquí, de los que llegan y de los que vuelven. A todos nos une el mismo compromiso de aportar algo valioso a los demás".

Entre las entregas, Rubén Pozo, exintegrante del grupo Pereza, amenizó la mañana con su Madrid.

Por su parte, Valentín Diez Morodo, galardonado por Casa de México, sostuvo que el reconocimiento es un "homenaje compartido a quienes han hecho posible tender puentes entre México y España. Es la historia de dos países que no se entienden el uno sin el otro".

Entrega de la Medalla de Honor a Casa de México Europa Press

Mariano Barbacid recibió el premio como "un abrazo colectivo de la ciudad de Madrid. Es un orgullo especial porque soy madrileño por los cuatro costados, ya que mi familia paterna era del barrio de Cuatro Caminos".

Recalcó que su vida ha estado alrededor de la ciencia y destacó que la voluntad de diálogo es la que hace grande a Madrid y que la medalla del honor no le pertenece, sino a los que "con su trabajo silencioso hacen mejor esta ciudad cada día".

La concesión de la Medalla de Honor a Mariano Barbacid llega después de que el pasado mes de abril trascendiera la retirada de un estudio sobre una triple terapia contra el cáncer de páncreas en ratones por parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Sobre este tema el portavoz del Ayuntamiento de Madrid calificó de miseria moral pervertir una institución que lucha contra el cáncer.

La ceremonia también estuvo marcada por la controversia política surgida en los últimos días entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum.

Manuela Bergerot en declaraciones previas a la entrega de las medallas se refirió a los acontecimientos, celebrando que la Consejera de Ciencia y Salud y Universidades de la Comunidad de Madrid Mercedes Zarzalejos se reúna con las educadoras infantiles y que la señora Ayuso debería hacer lo mismo cuando "se le pase el jet lag".

En este contexto, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, defendió el pasado 14 de mayo la concesión de una de las medallas a la Casa de México y subrayó que “no hay ningún problema” con el país, sino “en todo caso con el Gobierno, que se ha dedicado sistemáticamente a acosar y a tratar de boicotear el viaje de una presidenta de una Comunidad Autónoma”.

La saga Guillén Cuervo ha recibido también de manos del alcalde la distinción en medio de los aplausos del público. Fernando, uno de los hermanos, habló de la familia que "fuimos, somos y seremos". Por su parte, Cayetana Guillén, agradeció al alcalde y recalcó que Madrid es "la ciudad más bonita del mundo, donde todo el mundo late".

El alcalde de la ciudad José Luis Martínez-Almeida ha cerrado el acto destacando la labor de Madrid como punto de encuentro de todos los españoles. Asimismo, aseguró que Madrid sigue siendo villa y también ciudad: "Muy leal, muy noble, y muy coronada, pero lo que mejor nos define que la capital del Estado es la villa de Madrid".

"Es el mayor orgullo al que podemos aspirar. Más que una responsabilidad es una obligación que recibimos los que nos dejaron su legado", ha concluido Almeida.