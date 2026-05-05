Almeida cambia el protocolo para cerrar El Retiro cuando haya viento: "El año pasado se cayeron 65 árboles y 460 ramas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su visita a El Retiro este martes para presentar la nueva estrategia en el parque. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid modificará el protocolo de cierre de El Retiro y otros parques históricos por viento, aumentando el umbral permitido antes de cerrar. La medida permitirá que El Retiro abra un 20% más de días al año, sin rebajar la seguridad de los visitantes. En 2025, durante los días que el parque estuvo cerrado por alerta roja, cayeron 65 árboles y 460 ramas de gran porte. El Retiro será el primer parque de Madrid con certificación 'Residuo Cero', incorporando papeleras de separación y un nuevo centro de reciclaje con una inversión de más de 400.000 euros.

Cada vez que se registraban condiciones meteorológicas adversas, ya sean por viento, lluvia o subía de temperaturas, los más afectados eran los parques de Madrid. El Retiro, por ser el más emblemático, ha estado precisamente en el centro de la disputa popular sobre si era una medida desproporcionada o no.

De hecho, en ocasiones, asociaciones vecinales como la de Retiro Norte, han mostrado públicamente su descontento ante estas decisiones. En verano del año pasado, en su caso, registraron una propuesta en Decide Madrid para modificar el protocolo considerando que había quedado "desfasado".

Ante estas polémicas, el Ayuntamiento de la capital ha decidido modificar el protocolo que regula estos cierres en episodios de viento. Así, lo flexibilizará en este parque y otros históricos consiguiendo reducir el número de cierres pero "sin que se rebaje la seguridad" para los visitantes.

De esta forma, tal y como ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del nuevo plan de economía circular que el Consistorio va a desarrollar en el Retiro, se ampliará el umbral de viento para conseguir cerrar menos estos espacios.

En concreto, se rebaja en 5 km/h el umbral de rachas de viento para activación de alerta naranja, con rango de velocidad máxima entre 45 y 60 km/h (hasta ahora en 40-55 km/h) y a partir de 60 km/h la roja (hasta ahora superior a 55 km/h).

Así, el parque "se abrirá un 20% de días más que con el protocolo actual". Además, el primer edil recuerda también que cada parque va a tener su propio patrón y protocolo. "Eso puede ocasionar que unos parques cierren y otros no".

Como informan desde el Ayuntamiento, esta medida se adopta tras el análisis de la información estadística desde 2014: se ha detectado una menor influencia de la temperatura máxima y la humedad del suelo en la sucesión de incidencias en alerta naranja y roja respecto al Protocolo de 2019. Será este jueves cuando la modificación se apruebe inicialmente, durante la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

Parque de El Retiro cerrado por condiciones climatológicas adversas, en 2021. Europa Press

De 2020 a 2025, sólo el 1% del tiempo el parque estuvo cerrado por alerta roja, espacio en el que se produjo la mayor parte de árboles y ramas caídos (el 38% del total).

Asimismo, en 2025, "en los días que permaneció el parque cerrado cayeron 65 árboles y 460 ramas de gran porte", ha asegurado Almeida en declaraciones a los medios.

'Residuo 0'

Durante la presentación de este martes en El Retiro, a la que también han acudido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, también se ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el procedimiento para convertir El Retiro, que recibe 20 millones de visitantes anuales, en el primer parque certificado como 'Residuo Cero'.

Es decir, las 984 papeleras que hay distribuidas en la actualidad por las 118 hectáreas del jardín histórico no ofrecen la posibilidad de separación de residuos. Algo que va a cambiar en poco tiempo.

Este martes comenzarán las obras para la creación del centro de reciclaje del Retiro, situado en la zona sur del parque, próximo a la Rosaleda y el Vivero de Estufas. Actualmente, el espacio, sin adaptar, sirve de acopio de diferentes materiales y residuos.

Una inversión de más de 400.000 euros para lograr que "las más de 2.700 toneladas de residuos" que se generan cada año en este parque "sean reutilizadas, recicladas y transformadas" para, así, "seguir conservando, manteniendo e incrementando nuestro patrimonio natural" y que los más de 20 millones de personas que visitan cada año El Retiro "lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles", como ha comentado el alcalde.