Resuelto el misterio del "elefante suelto" en Madrid que "destrozó" un vehículo: ni elefante ni suelto

Todas las teorías apuntaban a que aquel coche aplastado era la promoción de algo, pero nadie sabía a ciencia cierta de qué. Ahora sí. Detrás de ese coche aplastado y los vídeos hablando del "elefante suelto" está una nueva exposición.

Sucedió el pasado 11 de octubre. ¿Por qué había un coche totalmente aplastado, rodeado de caca de un gran animal en una zona concurrida de Madrid? La imagen corrió rápidamente por las redes sociales, despertando toda clase de teorías a su paso. ¿Hay un elefante suelto por Madrid?

La noticia de que hay un mamífero de enormes dimensiones suelto por las calles de la capital no convenció a muchos. "Hay un zoológico cerca", comentó una tiktoker que compartió el coche destrozado. No lo había. Ni de asomo. Además, un animal así no pasa desapercibido en Madrid, que digamos.

Ahora sabemos que el "elefante suelto" era la promoción de Brilla Madrid, una exposición, especialmente orientada a niños, en la que se podrán ver enormes figuras de jirafas, flamencos, unicornios y grifos.

La exposición estará disponible a partir del próximo 23 de noviembre en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Cuesta 20 euros (para niños entre 3 y 12; y mayores de 65 años), 25 euros (entrada general) y 23 euros (una entrada grupal de más de 3 personas). "El plan perfecto para estas navidades, una experiencia mágica y llena de color", afirma la nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

"La campaña, desarrollada por la agencia Delirio & Twain, ha tenido en vilo a los usuarios de las redes sociales, que durante la semana pasada lanzaron distintas teorías sobre la autoría de las acciones, llegando a ser noticia en distintos medios generales del país y traspasando nuestras fronteras para ser noticia en Francia, Ecuador o Estados Unidos", explica la organización.

Las entradas ya están a la venta desde en la página web de la empresa y en El Corte Inglés. Antes de la apertura del show luminoso, algunos de estos animales terrestres, acuáticos, aéreos, extintos y fantásticos se exhibirán en diferentes puntos de Madrid.

400 figuras

Brilla Madrid incluye más de 400 figuras gigantes de luz, donde el usuario podrá explorar hábitats de todo el mundo, descubrir especies que ya no existen y otras que luchan por sobrevivir. Pero eso no es todo, también hay criaturas fantásticas.

"Las figuras de luz hacen del espacio natural algo mágico e inolvidable para toda la familia. Brilla Madrid Zoo es el plan perfecto para vivir una experiencia llena de color y emociones".

El espectáculo promueve la educación inmersiva, la cultura y la preservación del medio ambiente. Durante el recorrido, los visitantes podrán reflexionar sobre el cambio climático y el peligro de extinción en el que se encuentran muchos animales.

"Estamos muy orgullosos de presentar Brilla Madrid Zoo, un espectáculo único en su género que combina la belleza de la naturaleza con la magia de la luz. Queremos ofrecer al público una experiencia de educación inmersiva inolvidable que les haga disfrutar, aprender y reflexionar sobre el medio ambiente y los animales", afirma Javier Jaramillo, director de Brilla Investments, la empresa organizadora del evento.

