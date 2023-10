El misterio del coche aplastado por "un elefante" en Madrid: el vídeo viral destapa teorías increíbles

Un coche totalmente aplastado, rodeado de lo que parece ser caca de un gran animal en una zona concurrida de Madrid. Esta imagen ha corrido rápidamente por las redes sociales la mañana de este miércoles, despertando toda clase de teorías a su paso. ¿Hay un elefante suelto por Madrid?

La noticia de que hay un mamífero de enormes dimensiones suelto por las calles de la capital, dejando heces a su paso y aplastando coches, por el momento, no llega ni a bulo. Nadie se lo cree. Hay quien ha llegado a comentar que "hay un zoológico cerca", como se puede ver en el vídeo que hay bajo estas líneas.

Sin embargo, en los alrededores de las Cuatro Torres, no hay ningún zoo. Y la noticia de que hay un elefante suelto habría trascendido de otra manera. Un animal así no pasa desapercibido que digamos.

Los usuarios de redes sociales ya están curados de espanto y la cordura ha aparecido entre los comentarios. "Eso es por la nueva peli de HBO, trata precisamente de un Elefante y hay escenas que se están grabando en España", asegura un usuario en TikTok.

"Primero, no hay ningún zoo cerca de esa zona ya que son las Cuatro Torres. Y segundo, o es de una peli/anuncio/serie o se desbocó el caballo de un policía", teoriza un segundo.

Hay quien incluso se ha molestado en buscar la matrícula en las bases de la DGT y afirma que "pertenece a un Opel Astra de 2007, así que huele a promoción de algo".

Otros comentarios, en cambio, se mueven en el terreno del humor: "No sabía que mi ex hoy había ido a Chamartín", comenta una usuaria. "Qué malo es madrugar", salta otro. "Si no tiene pegatina medioambiental ha sido Ayuso.... Quiere que compremos coches nuevos".

Sigue los temas que te interesan