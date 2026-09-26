Maricarmen prepara una bolsa con sus cosas, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Europa Press.

Maricarmen pide a Sánchez un decreto ley que sea "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió su desahucio

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Las claves Generado con IA Maricarmen, de 87 años, pide a Pedro Sánchez un decreto ley para evitar desahucios sin alternativa habitacional tras ser desalojada de su casa tras 71 años. La mujer solicita el apoyo ciudadano para firmar una petición y participar en una manifestación en la Puerta del Sol en favor de contratos indefinidos y protección a inquilinos. El caso se originó después de que una empresa comprara el inmueble y aumentara el alquiler de 500 a 2.650 euros, cifra inasumible para la pensión de Maricarmen. El Gobierno estudia aprobar un decreto de vivienda tras la presión social generada por el desahucio, aunque enfrenta dificultades por la falta de apoyos parlamentarios.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de su casa en la que llevaba viviendo 71 años, ha publicado un segundo mensaje desde su habitación en el Hospital Gregorio Marañón apelando a "un decreto que impida cualquier desahucio sin alternativa habitacional".

"Esto es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado estos días", comienza el vídeo protagonizado por la mujer y publicado por el Sindicato de Inquilinas.

"Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas", aclara Maricarmen, visiblemente débil desde su habitación de Hospital. "Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes injustas que han permitido mi desahucio", prosigue.

Maricarmen tiene un mensaje para todas: esto no puede volver a pasar.



Necesitamos un decreto que impida cualquier desahucio sin alternativa habitacional, garantice contratos estables, congele los alquileres y acabe con las estafas de los rentistas. pic.twitter.com/MfaY4ALDow — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 26, 2026

De esta forma, la mujer ha apelado a que este martes, en el que se celebra el Consejo de Ministros, se apruebe el "decreto Maricarmen", para "dar un primer paso" y "acabar con este sin sentido".

Además, Maricarmen se ha dirigido a quienes la han apoyado en su lucha para hacerles dos peticiones. La primera de ellas es la firma de una petición para "mostrar su apoyo" para que se apruebe este decreto.

La segunda, asistir en la manifestación que se celebra este sábado por la tarde en la madrileña Puerta del Sol. "Si todas nos unimos podemos conseguir los contratos indefinidos, podemos conseguir lo que nos proponemos", ha anunciado la mujer.

Decreto

Tras la respuesta social provocada por el desahucio de Maricarmen, los socios de Gobierno confían ahora en poder aprobar el decreto de vivienda, que se encuentra paralizado desde principios de julio por falta de apoyos parlamentarios.

Aun así, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamo a la calma desde Nueva York, donde se reunía con dirigentes de todos los países para la cumbre de la ONU.

"Por supuesto que vamos a dar una respuesta a esta tragedia social, pero pido altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto que es imperioso", argumentó Sánchez.

Desahucio

Maricarmen llevaba viviendo en su casa 71 años, ahí murió su madre y ahí quería morir ella, un deseo que parecía poder cumplirse hasta que este miércoles sacaron a la mujer en camilla de su hogar de toda la vida, a pesar de la presión social.

Todo comenzó hace años, cuando la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión compró el inmueble. Antes, se trataba de un piso de renta antigua, algo que la empresa quiso eliminar tras su adquisición.

Maricarmen pasó que pagar 500 euros por su piso a que sus nuevos caseros le exigieran 2.650 euros al mes. Un cifra muy superior a la pensión de la mujer, de unos 1.300 euros mensuales.

El caso se llevó a juicio en enero de 2022. En primera instancia un juzgado le dio la razón a Maricarmen, pero poco después la Audiencia Nacional falló a favor del fondo inmobiliario. A pesar de que la anciana interpuso un recurso al Tribunal Supremo, en este caso también salió victorioso el fondo.

Tras años de esta batalla, la mujer ha sufrido un grave deterioro en su estado de salud en los pasados meses. Tanto es así, que la sacaron de su casa en camilla por su mal estado de salud.