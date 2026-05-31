El culto del 'Papa de Trump' agita el 'boom' evangélico en Madrid: "Así es como se acercan los políticos a Dios"

Estos macroeventos mezclan música, espectáculo y mensaje religioso, convirtiéndose en plataformas de movilización social y, en algunos casos, de aproximación política entre líderes y comunidades evangélicas.

Franklin Graham es una figura controvertida por sus posturas conservadoras y su cercanía a Donald Trump, generando críticas y polémica entre los asistentes y la opinión pública.

El evento refleja el auge de la comunidad evangélica en España, impulsado principalmente por la inmigración latinoamericana y un creciente número de españoles que adoptan esta fe.

Miles de personas se congregaron en el Palacio de Vistalegre de Madrid para asistir al evento del predicador Franklin Graham, conocido como el 'Papa de Trump'.

Miles de personas aguardan bajo un sol que no da tregua en las inmediaciones del Palacio de Vistalegre de Madrid para poder ver al que es el 'Papa de Trump', Franklin Graham. Un estadounidense que ha hecho campaña con el presidente de Estados Unidos y que es uno de sus aliados religiosos más leales.

'Todos con el QR en alto' grita uno de los pastores que acompaña a un gran grupo de fieles de Alcalá de Henares que han llegado hasta Madrid para poder ver a este famoso predicador, hijo de Billy Graham -también conocido por su cercanía con numerosos presidentes estadounidenses-. Un evento que se ha convertido en una "experiencia que merece la pena vivir" cuenta Leila a EL ESPAÑOL.

El cansancio se iba acumulando después de horas haciendo fila para poder acceder al interior del recinto y muchos aguantaban con paraguas para evitar golpes de calor a causa de las altas temperaturas que ya se registran en la capital.

Cánticos a Dios, palmas y alegría se podía percibir en las mareas de gente que se iban moviendo por grupos para ir accediendo de manera controlada al interior, siempre guiados por algunos de los cientos de voluntarios encargados de organizar el evento.

Todo para vivir de primera mano una explosión de música, espectáculo y "mensaje de Dios" de la mano del predicador Franklin Graham, todo un 'gurú' de este tipo de eventos que causa furor entre los más fieles seguidores evangélicos del momento.

Cientos de personas a las puertas del Palacio de Vistalegre sin poder entrar por cuestiones de aforo. E.E.

Las aglomeraciones en esta parte de Madrid en un acto religioso de estas características no dejan de sorprender y, es que, son fruto de la gran comunidad latinoamericana que se está formando en España debido a la inmigración de esta parte del globo.

Aunque, también es cierto que entre los asistentes había españoles que se han convertido o que han decidido procesar la fe evangélica, y según cuentan ellos mismos "cada vez son más".

Y esto se nota con la cantidad de personas que son capaces de mover masas y congregar a miles de personas en macroeventos como este en el que se mezclan líderes religiosos, predicaciones y música para convertirlos en un show atractivo no exento también de carga política e ideológica.

En España alrededor de un millón y medio de personas ya practican esta fe y, efectivamente, el número no para de subir. Hasta tal punto que España contabiliza más de 4.600 lugares de culto.

"Que los políticos se acerquen a Dios"

El Festival de la Esperanza de Franklin Graham ha causado verdadero furor entre los más fieles. Para ellos se trata de "una experiencia formidable, la de compartir la fe de una forma así", cuenta Leila a EL ESPAÑOL.

Y, es que, la figura de este famoso y carismático predicador cercano y comprometido con Donald Trump mueve masas y hace que todos quieran conocerle: "Es hijo de Billy y eso ya dice bastante".

Para muchos esta figura es controvertida precisamente por eso, por la vinculación política que tiene y los discursos que promulga en contra del aborto, de los derechos de la comunidad LGTBI o de la reproducción asistida.

El conservador, ha catalogado la educación inclusiva como "basura inmunda" y la homosexualidad la ha definido como "abominación", además de oficiar las invocaciones en las dos tomas de posesión de Donald Trump.

Algo que genera críticas y polémica por vincularse "en ciertos aspectos con discursos que comparte con la derecha y la extrema derecha porque hay valores comunes", relata Alejandro, un misionero evangelista de México que ha venido a España para trabajar desde aquí.

Aunque algunos defienden que "la política está fuera de este acto" porque quieren poner el foco en lo importante de este tipo de actos que es "que la gente conozca a un Dios real", Leila se sincera y admite que para ella es "una alegría que esto sirva para que los políticos se acerquen a Dios" y puedan llevar "este mensaje en sus actos y políticas".

Ana, una joven evangelista esperando a poder entrar en el evento. E.E.

"Sí que hay ciertos tintes políticos, porque como evangélicos no estamos de acuerdo con ciertas cosas", reconoce Ana. Pero para ella es importante que quien acuda a este tipo de actos "tenga claro que lo importante es el mensaje de Dios y no el del hombre".

Katherine también aguarda en la cola, ella es de las que no ha podido entrar al evento, pero no pierde la fe en este tipo de actos evangélicos que bajo su punto de vista "hacen mucha falta a España porque se necesita luz, esperanza y fe" después de la coyuntura política que se vive.

Para ella sí que la figura de un predicador del estilo de Graham capaz de movilizar masas y simpatizando con Trump genera "controversia". Pero asegura que esto queda en "un segundo o tercer plano" en estos eventos donde lo importante es "hablar de Cristo" y explica que "no se habla de otra cosa que no sea de eso: demostrar el amor y la palabra de Dios".

Por eso que se realicen este tipo de eventos son "una muy buena oportunidad para el Evangelio, para llamar la atención", relata Katherine quien agradece que "vengan desde Estados Unidos para preocuparse por un país como España que también necesita escuchar la palabra". Así, explica que la comunidad evangélica está "muy contenta y agradecida" porque pueda extenderse este mensaje también aquí.

Un 'boom' "fruto de las oraciones"

Los evangélicos tienen claro que el aumento de personas que acuden a la Iglesia Evangélica en España y, en concreto, en Madrid se debe a "las oraciones de miles de personas que quieren que se conozca al Señor y que se comparta la esperanza".

Dos amigas de Estados Unidos y de Rumanía unidas por este acto y la fe evangélica. E.E.

Cada persona de la cola tiene su propia historia y su propia vinculación con esta religión. Desde Alejandro que encontró a Dios después de superar un cáncer, a Aris que abrazó la fe en "un momento familiar muy complicado" a María, una española que junto con su marido procesan esta fe desde que se convirtieron hace 39 años según cuenta a EL ESPAÑOL.

Una comunidad que se mantiene optimista y confían en que "se produzca el milagro y seamos más cada año", reza José, un joven de 23 años que junto con sus amigas quiere vivir este evento y compartir "la alegría de Dios con otras personas".

Algo que parece que se está cumpliendo porque en eventos como este demuestran que no tienen problema de llenar estadios como el Metropolitano o el Palacio de Vistalegre y tener que dejar a cientos de personas a las puertas sin poder acceder por cuestiones de aforo.

Resulta curioso que los más jóvenes en esta cita religiosa tienen claro que lo que se pretende es "dar a conocer a quienes no se han acercado a Dios" esta forma de ver la vida y de vivir la religión evangélica para que "puedan encontrar a Dios y que Dios les encuentre a ellos", aseguran.

Largas colas de horas al sol para poder entrar a escuchar al predicador Franklin Graham. E.E.

Pero, para continuar logrando el impacto y la impronta social Aris explica que lo que buscan es "que haya unidad a través de las distintas congregaciones que emergen en España" para poder "movilizar la presencia de Dios".

Desde fuera de la comunidad evangélica este tipo de citas con líderes como Graham en los que mezclan discursos morales e ideológicos junto con una explosión de música y 'espectáculo' generan cierta suspicacia y controversia debido a que en América Latina se han usado históricamente como plataformas de movilización social con una impronta política.

Aunque aquí en España la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas asegura que "no existe una vinculación política, ni un movimiento político homogéneo" y que los evangélicos están compuestos por comunidades ideológicas que son plurales.

Sin embargo, en las últimas elecciones el Partido Popular sí que se acercó a estas comunidades y a este tipo de eventos para tratar así de lograr captar el voto de las comunidades de América Latina que cada vez son más grandes en España y en Madrid.