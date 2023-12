¿Qué rituales se hacen para atraer la suerte con la Lotería de Navidad?

Cada año llega la Navidad y el arranque de esta festividad tiene un día clave: el 22 de diciembre con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Muchas personas llevan tiempo comprando boletos y apostando por unos números en concreto en búsqueda de la suerte.

Sin embargo, ¿cómo se puede atraer a la suerte y conseguir el Gordo de la Lotería de Navidad? Si bien es cierto que sabemos que no hay ninguna ciencia exacta para ello, sí que es cierto que muchas personas que utilizan todo tipo de trucos para atraer a la fortuna: rituales, costumbres, hábitos... Te contamos algunas de estas.

Estos son todos los rituales de Navidad para la Lotería

1. Frotar el boleto por la barriga de una embarazada

Uno de los rituales más típicos es frotar el boleto por la barriga de una embarazada. Esta es una costumbre bastante típica en España para atraer a la suerte. Suele darse porque se dice que las embarazadas llevan consigo la fortuna. En cualquier caso, no es un acto muy supersticioso, sino más bien, una tradición.

2. Intercambiar lotería

Otra tradición (más que una superstición en sí misma) es la de intercambiar la lotería con personas queridas. Por ejemplo, resulta bastante típico comprar un décimo y repartir participaciones para que, a su vez, esas personas te den las participaciones de sus décimos. La suerte de uno sería la suerte de todos.

3. Escoger determinados números

Más encaminado a la superstición se encuentra el acto de escoger determinados números o terminaciones. Por ejemplo, resulta fácil saber cuáles han sido las terminaciones que más premios han tenido. También puede darse el caso de escoger un número que se vincule a una fecha en concreto porque esta albergue un significado espacio.

4. Fidelidad a un número

En muchos casos también existe una tendencia a "apostar" siempre por el mismo número. Puede ser una tradición que no albergue un gran significado, pero suele darse por los "por si acaso", es decir, ya que no tocó un año, no vaya a ser que toque este...

5. Colocar una moneda de oro en la cartera un mes antes, o un alfiler en la chaqueta

Hay mucha que gente para atraer la suerte, recurre a los símbolos. Esta es una opción que a priori no tiene un "sentido", pero que puede servir para determinadas personas. Sobre todo, estos símbolos son recomendados por videntes, muy apreciadas en épocas de sorteos de Lotería de Navidad. Estos "símbolos" u objetos pueden ser una monada de oro, un alfiler... Y con ellos siempre hay que hacer algo: por ejemplo, colocar una moneda de oro en la cartera un mes antes; un alfiler en la chaqueta o guardarse una llave de hierro y antigua en el bolso es una actuación.

6. Una rama de perejil, una vela amarilla, monedas, una cinta blanca o azul y una maceta

Otras de las recomendaciones de las videntes son el uso de los siguientes símbolos: una rama de perejil, una vela amarilla, monedas, una cinta blanca o azul y una maceta. Habría que tratar de tener siempre cerca este tipo de objetos para atraer la fortuna del décimo premiado.

7. Coger todos los billetes de lotería que se tengan de años anteriores y quemarlos con una vela naranja

Otra práctica un tanto "supersticiosa" es la siguiente: coger todos los billetes de lotería que se tengan de años anteriores y quemarlos con una vela naranja. Para que tenga un efecto habría que pronunciar mientras tres veces mentalmente "que tus cenizas vuelvan a mí en forma de premio".

8. Perseguir un boleto de una administración premiada el año anterior

También suele ser típico acudir a aquellas administraciones que sabemos que han repartido décimos premiados en años anteriores. Suele ocurrir que una administración reparta más de un premio a lo largo de su existencia, por eso, es importante buscar aquellas que han tenido más suerte. Caso, por ejemplo, de Doña Manolita.

9. El ritual de las Meigas

También hay que tener en cuenta que algunas comunidades autónomas son más supersticiosas que otras, por ejemplo, Galicia es una de las CC. AA. que más dinero se gasta, sobre todo, en las zonas más rurales. Aquí tienen un ritual: el de las Meigas, que consiste, entre otras cosas, en colgar un boleto de una herradura.

