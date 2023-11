¿Cuándo sale el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2023? Esta será la fecha y hora de su estreno

Cuando hablamos de recordar las historias más entrañables y sonadas de los anuncios del Sorteo Extraordinario de Navidad, es imposible olvidar algunas que nos han conmovido profundamente en años anteriores. Una de estas historias que aún se mantiene fresca en la memoria es la de 2016, que narraba la confusión de una maestra jubilada que, viendo una antigua retransmisión del sorteo, creía haber ganado el Gordo el 21 de diciembre. Su entusiasmo y alegría eran tan contagiosos que todo el pueblo se unió a la celebración, sin atreverse a revelarle su error.

En 2015, nos conmovió la historia de Justino, un personaje de animación que se desempeñaba como vigilante nocturno. Este anuncio marcó un hito, ya que fue el primer anuncio de la Lotería de Navidad que prescindió de actores reales.

Anuncio de la Lotería de Navidad en 2014.

El anuncio del Bar Antonio, en 2014, también nos arrancó sonrisas y lágrimas, destacando la tradición de compartir décimos de la Lotería y la solidaridad de sus protagonistas.

[El año más curioso en la historia de la Lotería de Navidad: el premio se lo llevó una sola persona]

Sin embargo, si hay un anuncio que ha dejado una impresión indeleble y que generó un gran debate fue el de 2013, aquel en el que la fallecida Montserrat Caballé compartía pantalla con reconocidos artistas como Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori. Juntos interpretaron aquella versión emotiva de "Always on my mind" de Elvis Presley, con la letra "Pon tus sueños a jugar".

El pasado 2022 en cambio, fuimos testigos de tres conmovedores anuncios de la Lotería de Navidad, cada uno de ellos tejiendo relatos de "historias extraordinarias" que giraban en torno a la solidaridad, la amistad y la honestidad, conquistando nuestros corazones a su paso. Uno de estos anuncios, quizás el más mágico de todos, es el de "Tres Orquídeas", una narración que sigue la vida de un pescador que se topa con un décimo de lotería que lleva un enigmático mensaje en su reverso: "Para Julia. Tres Orquídeas".

¿Cuál será la historia que nos cautivará este 2023? Solo faltan dos días para descubrirla.

[¿Son legales las participaciones de la Lotería de Navidad? Lo que debes saber]