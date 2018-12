Ana Belén, la lotera 'desgraciada': reparte 10 millones del Gordo, no pilla nada, y nadie acude a celebrarlo

Han vendido el Gordo, pero no se han llevado nada de dinero.

Es la hora de comer en Madrid y frente al número 22 de la calle plaza de Europa en Torrejón de Ardoz lo único que se escucha es el descorchar del champagne y los gritos de felicidad de los vecinos. La acera está llena de confeti y cerca de seis cámaras rodean a una veintena de personas que cantan: “¡Ha tocado aquí! ¡Ha tocado aquí!”. Efectivamente, el Gordo ha caído en Jalupa, una tienda de mascotas que abrió hace poco más de un año que también cuenta con una administración de lotería en su interior.

Probablemente, lo primero que pensará cualquier curioso que pase por aquí será: se han forrado. Todos los objetivos apuntan a Ana Belén Marcellán, la dueña del negocio, que sujeta un cartel en el que se lee: “Primer premio 03347”. Pero el décimo que ella y su familia compraron no coincide con el número ganador del Sorteo de Navidad. De la administración de la mujer han salido 25 ganadores del Gordo, pero ella no se va a llevar ni un céntimo, “solo la publicidad del local”, cuenta la madrileña que ha repartido 10 millones de euros.

Ana Belén mostrando el número ganador frente a su administración de lotería

Esta lotera de 46 años lleva vendiendo décimos toda su vida y en su administración nunca había tocado. El año pasado vendió el estanco familiar en el que había trabajado cerca de tres décadas y se animó a montar junto a su marido Javi un negocio especializado en mascotas. “Este año tuvimos la intuición de que iba a tocar”, confiesa a este periódico la mujer. Algo de razón sí que tenía. Una agraciada se ha acercado a la puerta del local, pero ha huido al ver la cantidad de festejantes que había. “Tienen miedo de salir por la televisión. No quieren que les roben”, explica un vecino.

Ninguno de los que saltan y cantan frente a Jalupa ha ganado el Gordo. Solo han querido compartir la felicidad de la familia lotera por “haber vendido el premio”. Prácticamente todos apostaron por el número 91989. Estaba agotado. También lo hizo Ana Belen. Error. Ni tan siquiera el reintegro se llevan.

“Te he visto en la tele. ¿Te ha tocado el Gordo?”, le pregunté a una vecina de Torrejón. Negativo. Los 25 ganadores son fantasmas. “Les ha dado miedo porque estamos hablando de mucho dinero”, explica Juanma, un vecino cuyo décimo no ha ganado por una cifra. Y no es la primera vez. “Lo primero que hubiese hecho hubiera sido llevar a mis padres a un spa”, confiesa el hombre.

Juanma no ha ganado el Gordo por un número

En Madrid, además de en Torrejón, se han vendido décimos del 03.347 en Alpedrete, Carabaña, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Loeches, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes y en la capital. El premio se ha dado a conocer a las 12:35 horas, en la octava tabla, y ha sido cantado por Carla García y Aya Ben Hamdouch.

Anabel y Javi son los padres de las gemelas Lucía y Paula y también tiene un hijo llamado Javier. Su madre no quiere que sigan el negocio familiar, "prefiere que estudien". Sus dos bichones malteses Dory y Nala también forman parte de la familia y corretean libremente por el interior de la tienda. No sabe exactamente a quién ha vendido el número premiado con 400.000 euros el décimo. Gran parte de los compradores serán "gente que haya podido pasar", ya que muchos se acercan a comprar décimos cuando van a ver "la navidad de Torrejón", dice la lotera.

Ana Belén celebra que ha tocado en su administración.

Probablemente, tenían muchos sueños. Viajes, casa en la playa y, quién sabe, una nueva tienda de animales en la que seguir repartiendo ilusión el próximo 22 de diciembre. Este año se tendrán que contentar únicamente con la publicidad.