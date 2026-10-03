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Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2026

La Lotería Nacional reparte este sábado 3 de octubre con un primer premio de 600.000 € por serie.

👉Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 1 de octubre.

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Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 3 de octubre de 2026:

Primer premio:

Segundo premio:

Reintegros:

Cuatro cifras: 3.351 - 4.144 - 4.206 - 5.339

Tres cifras: 038 - 344 - 410 - 421 - 468 - 515 - 609 - 738 - 745 - 814

Dos cifras: 01 - 22 - 23 - 37 - 59 - 61 - 87 - 91 - 94

  1. Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 55.670

    120.000 euros a la serie

  2. Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras

    La primera es el 3.351

    La segunda es el 5.339

    La tercera es el 4.144

    La cuarta es el 4.206

    1.500 euros a la serie

  3. Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    La primera es el 344

    La segunda es el 468

    La tercera es el 515

    La cuarta es el 038

    La quinta es el 410

    La sexta es el 609

    La séptima es el 421

    La octava es el 745

    La novena es el 814

    La décima es el 738

    300 euros a la serie

  4. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras

    La primera extracción es el 87

    La segunda es el 01

    La tercera es el 94

    La cuarta es el 23

    La quinta es el 61

    La sexta es el 37

    La séptima es el 59

    La octava es el 91

    La novena es el 22

  5. Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo

    El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

  6. Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo

    En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 3 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!

  7. Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?

    Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.

  8. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.

  9. Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  10. Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.

  11. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?

    Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.

  12. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?

    En los sorteos de sábado como el hoy, 3 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.

  13. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?

    Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.

    El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.

  14. Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?

    Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.

  15. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?

    Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.

  16. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?

    Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.

  17. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  18. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?

    El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.

  19. Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales

    En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.

    Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.

  20. Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!

    ¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.

    El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!