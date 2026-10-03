Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2026

Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 3 de octubre de 2026:

Primer premio:

Segundo premio:

Reintegros:

Cuatro cifras: 3.351 - 4.144 - 4.206 - 5.339

Tres cifras: 038 - 344 - 410 - 421 - 468 - 515 - 609 - 738 - 745 - 814

Dos cifras: 01 - 22 - 23 - 37 - 59 - 61 - 87 - 91 - 94