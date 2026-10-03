Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del sábado 3 de octubre de 2026
La Lotería Nacional reparte este sábado 3 de octubre con un primer premio de 600.000 € por serie.
👉Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 1 de octubre.
Estos son los resultados de la Lotería Nacional del sábado 3 de octubre de 2026:
Primer premio:
Segundo premio:
Reintegros:
Cuatro cifras: 3.351 - 4.144 - 4.206 - 5.339
Tres cifras: 038 - 344 - 410 - 421 - 468 - 515 - 609 - 738 - 745 - 814
Dos cifras: 01 - 22 - 23 - 37 - 59 - 61 - 87 - 91 - 94
-
Lotería Nacional hoy | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 55.670
120.000 euros a la serie
-
Lotería Nacional hoy | Extracciones de cuatro cifras
La primera es el 3.351
La segunda es el 5.339
La tercera es el 4.144
La cuarta es el 4.206
1.500 euros a la serie
-
Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera es el 344
La segunda es el 468
La tercera es el 515
La cuarta es el 038
La quinta es el 410
La sexta es el 609
La séptima es el 421
La octava es el 745
La novena es el 814
La décima es el 738
300 euros a la serie
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 87
La segunda es el 01
La tercera es el 94
La cuarta es el 23
La quinta es el 61
La sexta es el 37
La séptima es el 59
La octava es el 91
La novena es el 22
-
Lotería Nacional hoy | Comienza el sorteo
El sorteo ha dado comienzo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
-
Lotería Nacional hoy | A punto de arrancar el sorteo
En apenas 5 minutos dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 3 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!
-
Lotería Nacional | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
-
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 29 de agosto, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se publica el resultado oficial válido?
Siempre en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y en medios de comunicación tras la celebración del sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?
En los sorteos de sábado como el hoy, 3 de octubre, cada décimo cuesta 6 €.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo seguro.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar si gano?
Tienes 90 días (3 meses) desde la fecha del sorteo para cobrar tu premio oficial.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo ordinario y extraordinario?
Los sorteos extraordinarios (como Navidad o Día de la Constitución) tienen premios mayores y estructura distinta respecto a los ordinarios de jueves y sábado.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.
-
Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.
El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!