Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del sábado 3 de octubre, en directo

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, sábado 3 de octubre a las 13:00, un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones nacionales de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.