Lotería Nacional hoy sábado 3 de octubre, en directo.

Lotería Nacional hoy sábado 3 de octubre, en directo. Imagen de archivo.

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Lotería Nacional hoy | Comprobar resultados del sorteo del sábado 3 de octubre, en directo

La Lotería Nacional reparte este sábado 3 de octubre con un primer premio de 600.000 € por serie.

👉Comprobar resultados de la Lotería Nacional del jueves 1 de octubre.

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Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, sábado 3 de octubre a las 13:00, un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Puedes comprobar los resultados en vivo en EL ESPAÑOL.

🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Dispones de un plazo de 3 meses, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrar tu premio antes de que caduque y pierdas el derecho a recibirlo.

🔴¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones nacionales de Loterías. Los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

  1. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.

  2. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se decide un sorteo como este?

    El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.

  3. Comprobar Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales

    En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.

    Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal.

  4. Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!

    ¡Buenos días todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado.

    El sorteo comenzará a las 13:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!