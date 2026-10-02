Cuponazo de la ONCE, hoy en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026
El sorteo de la ONCE de hoy ha repartido un primer premio de 6.000.000 € al número 21693 de la serie 065.
👉 Comprobar resultados del sorteo de Lotería Nacional del jueves, 1 de octubre.
La ONCE ha dado a conocer los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 2 de octubre:
Número Premiado: 21693
Serie: 065
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Los premios del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir del día siguiente al sorteo, es decir, desde el 19 de septiembre.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la lotería en España están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros. Las cantidades que superen este límite aplican una retención del 20%.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Los premios del sorteo del Cuponazo de la ONCE se pueden cobrar a partir de mañana, sábado 26 de septiembre.
Si el cupón ha sido adquirido de forma presencial, el cobro se realiza en los puntos de venta autorizados o entidades bancarias colaboradoras, según el importe.
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ONCE: Cuponazo hoy 2 de octubre | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 2 de octubre:
Número Premiado: 21693
Serie: 065
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Comprobar Cuponazo ONCE, en directo | ¡5 minutos para conocer al ganador!
Faltan exactamente cinco minutos para el inicio del sorteo del Cuponazo de la ONCE. Son las 21:20 horas y los bombos ya están preparados en Madrid. La extracción oficial comenzará a las 21:25 horas.
En este momento, la suerte ya está echada, puesto que la venta de cupones se cerró a las 20:55 horas. El premio principal de hoy asciende a 6 millones de euros.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Qué pasa si acierto solo la serie?
Acertar únicamente la serie sin coincidir con las cinco cifras del número premiado no otorga ningún premio en el Cuponazo, ya que ambos elementos deben coincidir de forma simultánea para optar a las recompensas mayores del sorteo.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Qué porcentaje se reparte en premios?
El Cuponazo destina una parte importante de la recaudación al reparto de premios, que incluyen el bote principal, los 134 premios de 40.000 euros y más de 400.000 recompensas menores, desde 500 euros hasta los 3 euros del reintegro.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Dónde puedo comprar un cupón?
Los cupones pueden adquirirse en cualquier punto de venta autorizado de la ONCE repartido por toda España, así como a través de la web y la aplicación oficial de JuegosONCE, eligiendo el número deseado o generándolo de forma aleatoria.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?
Jugar al Cuponazo es muy sencillo: basta con adquirir un cupón de cinco cifras y una serie, eligiendo el número manualmente o dejando que se asigne de forma automática.
Cada participación cuesta 3 euros y da opción tanto al premio principal como al resto de recompensas del sorteo.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Qué es la Serie en el Cuponazo?
La Serie es un número adicional de tres cifras que acompaña al número principal del cupón y resulta determinante para optar al premio mayor de 6.000.000 de euros. Solo quienes acierten simultáneamente las cinco cifras y la serie exacta se llevan el bote principal.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar boletos?
La hora límite para comprar boletos del Cuponazo en la jornada de hoy finaliza a las 20:55 horas. A partir de ese momento se cierra definitivamente la venta diaria, tanto en la red de vendedores autorizados como en el portal web y la app oficial de JuegosONCE.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Qué precio tiene un boleto del sorteo de hoy?
El precio de un boleto para el sorteo de hoy es de 3 euros. Con esa única participación se opta al premio principal de 6.000.000 de euros, así como a los 134 premios secundarios y a más de 400.000 asignaciones menores.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿Cuánto dinero se puede ganar hoy?
El premio principal del Cuponazo de hoy asciende a 6.000.000 de euros para quien acierte el número completo y la serie exacta. Además, se reparten 134 premios de 40.000 euros a quienes acierten solo las cinco cifras del número premiado, sin necesidad de coincidir con la serie.
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Cuponazo hoy, en directo | ¿A qué hora es el sorteo de hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra hoy, viernes 2 de octubre, a las 21:25 horas en horario peninsular de España. La extracción se realiza de forma presencial y puede seguirse en directo a través del portal digital oficial de JuegosONCE.
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Cuponazo ONCE hoy, en directo | ¡Bienvenidos al directo de hoy!
¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este directo tan especial! Hoy, viernes 2 de octubre, la ilusión se palpa en el ambiente porque estamos a punto de vivir un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE.
Faltan apenas un par de horas para que los bombos empiecen a girar y descubramos quién será el afortunado que se lleve a casa esos increíbles 6 millones de euros.
¡Síguelo minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL!