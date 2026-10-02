Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026
La Lotería Nacional celebra a las 21:00 horas, un nuevo sorteo, con un primer premio dotado con 30.000 euros por décimo.
👉 El Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar premios y resultados del sorteo del domingo 27 de septiembre, en directo
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 1 de octubre un nuevo sorteo de Lotería Nacional.
- Primer premio (30.000 €): 81544
- Segundo premio (6.000 €): 11864
- Últimas 4 cifras (75 €): 1484, 8565, 6705, 9138
- Últimas 3 cifras (15 €): 991, 516, 533, 537, 790, 369, 106
- Últimas 2 cifras (6 €): 44, 33, 81, 25, 33, 96, 10, 49, 88
- Reintegros (3 €): 4, 3 y 9
Los premios de la Lotería Nacional se pueden cobrar a partir de mañana viernes, 2 de octubre.
Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros, por lo que los premios de hoy (de hasta 30.000 €) están totalmente exentos y se cobran íntegros.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si has conseguido algún premio en el sorteo de hoy, podrás cobrarlo a partir de mañana viernes, 2 de octubre.
Para premios menores de 2.000 euros por décimo, puedes acudir a cualquier administración de Loterías presentando tu décimo. Si compraste el décimo por la web o app oficial, el importe se abonará automáticamente en tu saldo de usuario.
Si el premio es de 2.000 euros o más, deberás cobrarlo en una entidad bancaria autorizada (como BBVA o CaixaBank).
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Lotería Nacional, hoy en directo | El 12 de octubre será el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad
El próximo lunes 12 de octubre se celebra el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional, coincidiendo con la Fiesta Nacional.
Para este evento especial, el precio del décimo sube a 15 euros y se ponen en juego 105 millones de euros en premios. Lo más atractivo de esta cita es el Premio Especial de 15 millones de euros a una sola fracción y serie del primer premio. Además, el primer premio repartirá 130.000 euros al décimo y el segundo premio 25.000 euros.
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Lotería Nacional, en directo | ¿En qué bancos puedo cobrar mi décimo ganador?
Si has ganado un premio igual o superior a 2.000 euros, las únicas entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado para gestionarlo son BBVA y CaixaBank.
No es necesario que seas cliente ni que tengas una cuenta abierta en ninguno de estos dos bancos para solicitar el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda?
En la Lotería Nacional en España, los primeros 40.000 € de cada premio están totalmente exentos de impuestos. Si el importe supera esa cifra, Hacienda aplica una retención fija del 20% únicamente sobre la cantidad que exceda los 40.000 €.
La retención se descuenta de forma automática al cobrar el premio, por lo que no requiere trámites adicionales en la declaración de la renta.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo repartir un premio compartido sin pagar donaciones?
Si el décimo ganador fue comprado a medias entre amigos o familiares, nunca cobres la totalidad a nombre de una sola persona. Si luego transfieres el dinero, Hacienda podría considerarlo una donación sujeta a impuestos.
Para evitarlo, todos los titulares deben acudirse juntos al banco e identificarse como co-propietarios del boleto. De este modo, la entidad ingresará a cada uno su parte proporcional del premio obtenido sin recargos tributarios.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cobrar un décimo comprado en la web o app oficial
Si compraste tu participación mediante la página web o aplicación móvil de SELAE, el procedimiento tras el escrutinio es automático. Los premios menores se ingresan directamente en tu ciberbolsa de usuario.
Para cifras superiores, la plataforma solicitará la verificación de tus datos bancarios para realizar una transferencia directa. Ya que tu décimo cibernético queda custodiado electrónicamente con total validez.
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Lotería Nacional, en directo | ¿En qué bancos puedo cobrar mi décimo ganador?
Si has ganado un premio igual o superior a 2.000 euros, las únicas entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado para gestionarlo son BBVA y CaixaBank.
No es necesario que seas cliente ni que tengas una cuenta abierta en ninguno de estos dos bancos para solicitar el cobro.
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Lotería Nacional, hoy en directo | El 12 de octubre será el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad
El próximo lunes 12 de octubre se celebra el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional, coincidiendo con la Fiesta Nacional.
Para este evento especial, el precio del décimo sube a 15 euros y se ponen en juego 105 millones de euros en premios. Lo más atractivo de esta cita es el Premio Especial de 15 millones de euros a una sola fracción y serie del primer premio. Además, el primer premio repartirá 130.000 euros al décimo y el segundo premio 25.000 euros.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de la Lotería Nacional se celebrará este sábado, 3 de octubre de 2026.
Tendrá lugar a las 13:00 horas (hora peninsular de España) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Para esta cita de fin de semana, los décimos tienen un precio de 6 euros y hay en juego un Primer Premio dotado con 60.000 euros al décimo, además de un Segundo Premio de 12.000 euros al décimo.
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Lotería Nacional, hoy en directo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio del sorteo de hoy de la Lotería Nacional dispones de un plazo exacto de tres meses. El recuento oficial comienza mañana viernes, por lo que la fecha límite definitiva para reclamar tu dinero finaliza el próximo 2 de enero de 2027.
Pasado ese periodo de 90 días naturales, el décimo pierde toda su validez y el importe no reclamado pasa a las arcas del Estado.
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Lotería Nacional, en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de la Lotería Nacional necesitas, en primer lugar, el décimo original en perfecto estado. Si el premio es menor de 2.000 euros y compraste el boleto en papel, solo debes entregarlo en cualquier administración de Loterías para recibir el dinero al instante.
Si lo compraste por la web oficial, no necesitas presentar nada; el importe se ingresará de forma automática en tu cuenta de usuario al finalizar el escrutinio.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, la ley exige presentar el DNI o NIE en vigor junto al décimo en una entidad bancaria autorizada. A partir de mañana viernes podrás realizar el trámite mediante transferencia o cheque sin comisiones.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Si has conseguido algún premio en el sorteo de hoy, podrás cobrarlo a partir de mañana viernes, 2 de octubre.
Para premios menores de 2.000 euros por décimo, puedes acudir a cualquier administración de Loterías presentando tu décimo. Si compraste el décimo por la web o app oficial, el importe se abonará automáticamente en tu saldo de usuario.
Si el premio es de 2.000 euros o más, deberás cobrarlo en una entidad bancaria autorizada (como BBVA o CaixaBank).
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen los reintegros!
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy, jueves 1 de octubre, han sido el 4, 3 y 9.
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional, en directo | ¡Sale el primer premio del sorteo de hoy!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional es el 81544.
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | ¡Sale el segundo premio del sorteo de hoy!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 11864.
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Salen las extracciones de cuatro cifras!
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 1484
La segunda es el 8565
La tercera es el 6705
La cuarta es el 9138
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Salen las extracciones de tres cifras!
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 991
La segunda es el 516
La tercera es el 533
La cuarta es el 537
La quinta es el 790
La sexta es el 369
La séptima es el 106
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Salen las extracciones de dos cifras!
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 44
La segunda es el 33
La tercera es el 81
La cuarta es el 25
La quinta es el 33
La sexta es el 96
La séptima es el 10
La octava es el 49
La novena es el 88
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¡Empieza el sorteo!
Son las 21:00 horas en punto y ¡empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
Los bombos ya han comenzado a girar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. La suerte está en marcha y la emoción es máxima en este inicio de octubre. En los próximos minutos irán saliendo las extracciones de dos, tres y cuatro cifras, previas a los premios gordos de la noche.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué premios se reparten en el sorteo?
En el sorteo de hoy jueves hay en juego varios premios principales y pedreas que conviene tener muy presentes.
El premio más cotizado es el Primer Premio, dotado con 30.000 euros al décimo (300.000 euros a la serie). Le sigue el Segundo Premio, que repartirá 6.000 euros al décimo (60.000 euros a la serie). Además, se realizan extracciones especiales de cuatro, tres y dos cifras, que otorgan premios menores pero muy repartidos.