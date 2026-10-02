Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 1 de octubre un nuevo sorteo de Lotería Nacional.

- Primer premio (30.000 €): 81544

- Segundo premio (6.000 €): 11864

- Últimas 4 cifras (75 €): 1484, 8565, 6705, 9138

- Últimas 3 cifras (15 €): 991, 516, 533, 537, 790, 369, 106

- Últimas 2 cifras (6 €): 44, 33, 81, 25, 33, 96, 10, 49, 88

- Reintegros (3 €): 4, 3 y 9

Los premios de la Lotería Nacional se pueden cobrar a partir de mañana viernes, 2 de octubre.

Hacienda se queda con un 20% de la cantidad que supere los 40.000 euros, por lo que los premios de hoy (de hasta 30.000 €) están totalmente exentos y se cobran íntegros.