Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 5 de septiembre

Primer premio (150.000 € al décimo): 26.246

Segundo premio (30.000 € al décimo): 22.443

Tercer premio: (15.000 € al décimo): 25.481

Cinco cifras (375 € al décimo): 17.053 - 18.507 - 19.549 - 28.771 - 51.467 - 53.528 - 56.410 - 62.862 - 76.220 - 86.850 - 97.979 - 98.945

Cuatro cifras (75 € al décimo): 0025 - 1.069 - 3.105 - 8.828

Tres cifras (30 € al décimo): 067 - 102 - 304 - 442 - 503 - 512 - 641 - 711 - 748 - 781 - 950

Dos cifras (15 € al décimo): 04 - 67 - 75 - 86 - 89

Reintegros (15 € al décimo): 3, 5, 6