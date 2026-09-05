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Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 5 de septiembre

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 5 de septiembre deja nuevos premios y la ilusión de cambiar la vida de sus ganadores.

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Actualizada

Primer premio (150.000 € al décimo): 26.246

Segundo premio (30.000 € al décimo): 22.443

Tercer premio: (15.000 € al décimo): 25.481

Cinco cifras (375 € al décimo): 17.053 - 18.507 - 19.549 - 28.771 - 51.467 - 53.528 - 56.410 - 62.862 - 76.220 - 86.850 - 97.979 - 98.945

Cuatro cifras (75 € al décimo): 0025 - 1.069 - 3.105 - 8.828

Tres cifras (30 € al décimo): 067 - 102 - 304 - 442 - 503 - 512 - 641 - 711 - 748 - 781 - 950

Dos cifras (15 € al décimo): 04 - 67 - 75 - 86 - 89

Reintegros (15 € al décimo): 3, 5, 6

  1. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo son definitivos los premios?

    Los premios son definitivos cuando SELAE publica el listado oficial, minutos después de finalizar el sorteo.

  2. Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    • Plaza de España, 24, Melgar de Fernamental, 09100, Burgos
    • Campo Marín, 6-B, Zafra, 06300, Badajoz
    • Passada, 54, Malgrat de Mar, 08380, Barcelona
    • Centro Comercial Carrefour, Carretera de Francia, 42, Girona, 17007, Girona
    • Balanos, 2, Cabo de Palos, 30370, Murcia
    • Plaza Mayor, 2, Ágreda, 42100, Soria

  3. Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    Ramón y Cajal, 33, Torrent, 46900, Valencia

  4. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde consultar el resultado oficial?

    En la web de Loterías y Apuestas del Estado. Es la única fuente válida tras la validación del sorteo.

  5. Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 5, 6

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!

  6. Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 5 de septiembre!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 26.246

    150.000 euros al décimo, 1.500.000 euros a la serie

  7. Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 22.443

    300.000 por serie

  8. Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el tercer premio del sorteo del sábado!

    El tercer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 25.481

    150.000 euros por serie.

  9. Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cinco cifras

    La primera es el 62.862

    La segunda es el 76.220

    La tercera es el 51.467

    La cuarta es el 19.549

    La quinta es el 97.979

    La sexta es el 86.850

    La séptima es el 17.053

    La octava es el 28.771

    La novena es el 53.528

    La décima es el 98.945

    La decimoprimera es el 56.410

    La decimosegunda es el 18.507

  10. Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras

    La primera extracción es el 0025

    La segunda es el 3.105

    La tercera es el 1.069

    La cuarta es el 8.828

  11. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    La primera extracción es el 503

    La segunda es el 748

    La tercera es el 512

    La cuarta es el 641

    La quinta es el 442

    La sexta es el 102

    La séptima es el 711

    La octava es el 067

    La novena es el 950

    La décima es el 781

    La undécima es el 304

  12. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras

    La primera extracción es el 04

    La segunda es el 86

    La tercera es el 75

    La cuarta es el 89

    La quinta es el 67

  13. Lotería Nacional hoy, sábado | El sorteo da comienzo

    El sorteo de la Lotería Nacional ya se encuentra en marcha.

    No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL

    ¡Mucha suerte a todos los participantes!

  14. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué porcentaje va a premios?

    Aproximadamente el 70% de la recaudación se destina a premios, dejando un 30 % a Hacienda y SELAE.

  15. Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que declarar el premio en la Renta?

    Los premios no se integran en la base general del IRPF, ya que hay un gravamen especial.

  16. Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo se retienen los impuestos?

    La retención se aplica automáticamente en el cobro por parte del banco o pagador.

  17. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo tributan los premios?

    Los premios superiores a 40.000 € tributan al 20% solo sobre la parte que excede ese límite.

  18. Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo puedo saber si he ganado?

    Comprueba tu número con la lista oficial de premiados tras el sorteo; la web de SELAE y los medios la actualizan en cuanto esté disponible.

  19. Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ver los resultados oficiales?

    Los resultados se publican en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también en medios que actualizan en directo el sorteo.

  20. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo comprar décimos online?

    Sí, además de en administraciones físicas, los décimos se pueden adquirir por Internet hasta poco antes del sorteo.