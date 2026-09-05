Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultado del sorteo del sábado 5 de septiembre
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 5 de septiembre deja nuevos premios y la ilusión de cambiar la vida de sus ganadores.
Primer premio (150.000 € al décimo): 26.246
Segundo premio (30.000 € al décimo): 22.443
Tercer premio: (15.000 € al décimo): 25.481
Cinco cifras (375 € al décimo): 17.053 - 18.507 - 19.549 - 28.771 - 51.467 - 53.528 - 56.410 - 62.862 - 76.220 - 86.850 - 97.979 - 98.945
Cuatro cifras (75 € al décimo): 0025 - 1.069 - 3.105 - 8.828
Tres cifras (30 € al décimo): 067 - 102 - 304 - 442 - 503 - 512 - 641 - 711 - 748 - 781 - 950
Dos cifras (15 € al décimo): 04 - 67 - 75 - 86 - 89
Reintegros (15 € al décimo): 3, 5, 6
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo son definitivos los premios?
Los premios son definitivos cuando SELAE publica el listado oficial, minutos después de finalizar el sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Plaza de España, 24, Melgar de Fernamental, 09100, Burgos
- Campo Marín, 6-B, Zafra, 06300, Badajoz
- Passada, 54, Malgrat de Mar, 08380, Barcelona
- Centro Comercial Carrefour, Carretera de Francia, 42, Girona, 17007, Girona
- Balanos, 2, Cabo de Palos, 30370, Murcia
- Plaza Mayor, 2, Ágreda, 42100, Soria
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Ramón y Cajal, 33, Torrent, 46900, Valencia
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde consultar el resultado oficial?
En la web de Loterías y Apuestas del Estado. Es la única fuente válida tras la validación del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 5, 6
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 5 de septiembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 26.246
150.000 euros al décimo, 1.500.000 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 22.443
300.000 por serie
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el tercer premio del sorteo del sábado!
El tercer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 25.481
150.000 euros por serie.
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Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cinco cifras
La primera es el 62.862
La segunda es el 76.220
La tercera es el 51.467
La cuarta es el 19.549
La quinta es el 97.979
La sexta es el 86.850
La séptima es el 17.053
La octava es el 28.771
La novena es el 53.528
La décima es el 98.945
La decimoprimera es el 56.410
La decimosegunda es el 18.507
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Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera extracción es el 0025
La segunda es el 3.105
La tercera es el 1.069
La cuarta es el 8.828
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
La primera extracción es el 503
La segunda es el 748
La tercera es el 512
La cuarta es el 641
La quinta es el 442
La sexta es el 102
La séptima es el 711
La octava es el 067
La novena es el 950
La décima es el 781
La undécima es el 304
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
La primera extracción es el 04
La segunda es el 86
La tercera es el 75
La cuarta es el 89
La quinta es el 67
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Lotería Nacional hoy, sábado | El sorteo da comienzo
El sorteo de la Lotería Nacional ya se encuentra en marcha.
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué porcentaje va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación se destina a premios, dejando un 30 % a Hacienda y SELAE.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que declarar el premio en la Renta?
Los premios no se integran en la base general del IRPF, ya que hay un gravamen especial.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo se retienen los impuestos?
La retención se aplica automáticamente en el cobro por parte del banco o pagador.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo tributan los premios?
Los premios superiores a 40.000 € tributan al 20% solo sobre la parte que excede ese límite.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Cómo puedo saber si he ganado?
Comprueba tu número con la lista oficial de premiados tras el sorteo; la web de SELAE y los medios la actualizan en cuanto esté disponible.
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Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ver los resultados oficiales?
Los resultados se publican en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también en medios que actualizan en directo el sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo comprar décimos online?
Sí, además de en administraciones físicas, los décimos se pueden adquirir por Internet hasta poco antes del sorteo.