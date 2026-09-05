Lotería Nacional Sorteo Extraordinario de septiembre 2026: premios, horario y dónde ver en directo

El sorteo reparte 105 millones de euros en premios y cada décimo tiene un coste de 15 euros. El primer premio entrega 150.000 euros al décimo ganador.

La Lotería Nacional celebra este sábado 5 de septiembre uno de sus sorteos más destacados tras el verano: el Sorteo Extraordinario de Septiembre. El sorteo repartirá millones de euros entre los participantes y pondrá en juego un primer premio de 150.000 euros por décimo.

La cifra llega coincidiendo con el final de las vacaciones estivales y el inicio del nuevo curso escolar, una época en la que muchos españoles recuperan sus rutinas habituales y muchos ven con buenos ojos llevarse un pellizco del ansiado premio.

En total, el sorteo repartirá 105 millones de euros en premios, una cantidad equivalente al 70% de la emisión.

Horario del Sorteo Extraordinario de Septiembre de Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario de Septiembre de la Lotería Nacional se celebrará este sábado 5 de septiembre de 2026 a partir de las 13:00 horas.

El evento tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, situado en Madrid, y se realizará mediante el tradicional sistema de bombos múltiples.

Los interesados podrán seguir el desarrollo del sorteo en directo a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Además, EL ESPAÑOL ofrecerá información y seguimiento de los números premiados durante y una vez finalice el sorteo.

Cada décimo para participar tiene un precio de 15 euros.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario de Septiembre?

El programa del Sorteo Extraordinario de Septiembre contempla miles de premios repartidos entre diferentes categorías. El principal premio asciende a 150.000 euros por décimo.

El segundo premio está dotado con 30.000 euros por décimo, mientras que el tercero repartirá 15.000 euros por décimo.

Además, habrá 12 extracciones de cinco cifras premiadas con 7.500 euros por décimo, 40 extracciones de cuatro cifras con 375 euros, 1.100 extracciones de tres cifras con premios de 75 euros y 5.000 extracciones de dos cifras que repartirán 30 euros.

El programa se completa con premios por aproximaciones a los números agraciados con los principales premios, premios a las centenas y reintegros. En este último caso, los participantes pueden recuperar los 15 euros jugados si la última cifra de su décimo coincide con la establecida para el reintegro.

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios?

Los ganadores de los premios de lotería también deben tener en cuenta la fiscalidad. La normativa establece que los primeros 40.000 euros obtenidos en premios de Loterías y Apuestas del Estado están exentos de tributación.

A partir de esta cantidad, Hacienda aplica una retención del 20% sobre el importe que supere el mínimo exento.

Por este motivo, los ganadores del segundo premio, dotado con 30.000 euros, y del tercer premio, de 15.000 euros, cobrarán la totalidad del importe sin retenciones.

La situación cambia con el primer premio. De los 150.000 euros por décimo, los primeros 40.000 euros quedan libres de impuestos. Sobre las 110.000 euros restantes se aplica una retención del 20%, equivalente a 22.000 euros. El ganador recibirá finalmente 128.000 euros netos.