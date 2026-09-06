Comprobar Lotería Nacional | Resultados del sorteo extraordinario del sábado 5 de septiembre, en directo

Estos son los resultados del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de septiembre:

Primer premio (150.000 € al décimo): 26.246

Segundo premio (30.000 € al décimo): 22.443

Tercer premio: (15.000 € al décimo): 25.481

Cinco cifras (375 € al décimo): 17.053 - 18.507 - 19.549 - 28.771 - 51.467 - 53.528 - 56.410 - 62.862 - 76.220 - 86.850 - 97.979 - 98.945

Cuatro cifras (75 € al décimo): 0025 - 1.069 - 3.105 - 8.828

Tres cifras (30 € al décimo): 067 - 102 - 304 - 442 - 503 - 512 - 641 - 711 - 748 - 781 - 950

Dos cifras (15 € al décimo): 04 - 67 - 75 - 86 - 89

Reintegros (15 € al décimo): 3, 5, 6

¿Dónde ha tocado el primer premio?

- RAMON Y CAJAL, 33, TORRENT,46900, VALENCIA

¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes empezar a cobrar tu premio a partir del lunes, 7 de septiembre de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.