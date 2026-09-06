Comprobar Lotería Nacional | Resultados del sorteo extraordinario del sábado 5 de septiembre, en directo
El primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional ha sido el 26.246.
👉Comprobar resultado Lotería Nacional del jueves 3 de septiembre.
Estos son los resultados del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de septiembre:
Primer premio (150.000 € al décimo): 26.246
Segundo premio (30.000 € al décimo): 22.443
Tercer premio: (15.000 € al décimo): 25.481
Cinco cifras (375 € al décimo): 17.053 - 18.507 - 19.549 - 28.771 - 51.467 - 53.528 - 56.410 - 62.862 - 76.220 - 86.850 - 97.979 - 98.945
Cuatro cifras (75 € al décimo): 0025 - 1.069 - 3.105 - 8.828
Tres cifras (30 € al décimo): 067 - 102 - 304 - 442 - 503 - 512 - 641 - 711 - 748 - 781 - 950
Dos cifras (15 € al décimo): 04 - 67 - 75 - 86 - 89
Reintegros (15 € al décimo): 3, 5, 6
¿Dónde ha tocado el primer premio?
- RAMON Y CAJAL, 33, TORRENT,46900, VALENCIA
¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes empezar a cobrar tu premio a partir del lunes, 7 de septiembre de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Errores después de ganar
Conseguir un premio en la Lotería Nacional es una experiencia emocionante, pero algunas decisiones posteriores pueden afectar al futuro económico del ganador.
En este directo repasaremos los errores más frecuentes, como gastar demasiado rápido, no organizar el dinero o tomar decisiones sin suficiente información.
También explicaremos por qué la prudencia y la planificación son importantes después del sorteo del 5 de septiembre.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | La importancia de asesorarse
Recibir un premio de la Lotería Nacional puede abrir muchas posibilidades, pero también plantea nuevas decisiones económicas.
En este directo explicaremos por qué algunos ganadores recurren a profesionales especializados en finanzas o planificación patrimonial antes de realizar movimientos importantes.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Invertir el premio con responsabilidad
Muchos ganadores de la Lotería Nacional se preguntan qué pueden hacer con el dinero conseguido después del sorteo.
En este directo analizaremos la posibilidad de invertir una parte del premio y la importancia de informarse antes de elegir cualquier opción financiera.
También hablaremos sobre los riesgos, la necesidad de diversificar y la importancia de evitar decisiones basadas en promesas de beneficios rápidos.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Comprar vivienda con el premio
Uno de los grandes objetivos de muchos ganadores de la Lotería Nacional es utilizar el premio para comprar una vivienda.
En este directo explicaremos qué aspectos deberían analizar antes de realizar una operación importante y por qué es necesario valorar todos los gastos asociados.
Comentaremos la importancia de no precipitarse después de recibir una cantidad elevada de dinero.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Ayudar a familiares con el premio
Después de ganar un premio en la Lotería Nacional, algunas personas deciden compartir parte del dinero con familiares o personas cercanas.
Explicaremos la importancia de organizar correctamente las ayudas económicas y valorar sus posibles consecuencias.
Tras el sorteo del 5 de septiembre, la generosidad puede formar parte de la gestión del premio siempre que se haga con planificación, información y responsabilidad.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Plazos y trámites del ganador
Una vez publicados los resultados de la Lotería Nacional, los ganadores deben conocer los pasos necesarios para reclamar correctamente su premio.
Repasaremos la importancia de consultar siempre la información oficial y conservar el décimo en buenas condiciones.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | El futuro después del premio
Un premio de la Lotería Nacional puede cambiar muchas cosas en la vida de una persona, pero la forma de gestionarlo será clave para aprovechar la oportunidad.
En este directo hablaremos sobre cómo crear objetivos, organizar las finanzas y tomar decisiones pensando a largo plazo.
Después de los resultados del 5 de septiembre, los ganadores tienen la posibilidad de construir una nueva etapa si utilizan el dinero con inteligencia y establecen una estrategia adecuada.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Disfrutar del premio con cabeza
Ganar un premio en la Lotería Nacional es un momento lleno de emoción, pero también una oportunidad para tomar decisiones importantes.
Después del sorteo del sábado 5 de septiembre, los afortunados pueden convertir un momento de suerte en una mejora real para su futuro si gestionan el premio con responsabilidad.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Errores después de ganar
Conseguir un premio en la Lotería Nacional es una experiencia emocionante, pero algunas decisiones posteriores pueden afectar al futuro económico del ganador.
En este directo repasaremos los errores más frecuentes, como gastar demasiado rápido, no organizar el dinero o tomar decisiones sin suficiente información.
También explicaremos por qué la prudencia y la planificación son importantes después del sorteo del 5 de septiembre.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Nuevas oportunidades económicas
Un premio de la Lotería Nacional puede convertirse en una oportunidad para iniciar nuevos proyectos o mejorar la situación económica.
Comentaremos la importancia de estudiar cada posibilidad antes de realizar inversiones o grandes compras.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Qué hacer si tienes un décimo premiado
Tener un décimo premiado de la Lotería Nacional es una gran noticia, pero saber actuar después del sorteo es muy importante.
En este directo explicaremos cuáles son los primeros pasos que deben seguir los ganadores y qué recomendaciones ayudan a proteger el premio conseguido.
Además, hablaremos sobre la importancia de mantener la calma, guardar correctamente el décimo ganador y organizar los siguientes movimientos antes de utilizar el dinero.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Curiosidades tras conocer el resultado
El sorteo de la Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre deja nuevos números premiados y muchas historias relacionadas con la suerte.
En este directo repasaremos algunas curiosidades del sorteo, como las terminaciones más llamativas, los números más recordados y las anécdotas que acompañan a los ganadores.
Además, explicaremos cómo estos sorteos forman parte de una tradición histórica en España y por qué siguen generando tanta expectación.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Consejos para los ganadores
Después de ganar un premio en la Lotería Nacional, llega el momento de tomar decisiones importantes sobre el dinero recibido.
En este directo ofreceremos algunos consejos para administrar correctamente un premio, desde ahorrar una parte hasta valorar diferentes opciones financieras.
Tras el sorteo del sábado 5 de septiembre, los ganadores pueden aprovechar esta oportunidad si gestionan el premio con responsabilidad y establecen una planificación adecuada.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Historias de ganadores
Cada sorteo de la Lotería Nacional deja historias de emoción entre quienes consiguen un premio. En este directo conoceremos algunos aspectos relacionados con los ganadores, cómo viven el momento de descubrir que su décimo ha sido premiado y qué decisiones suelen tomar después.
Además, repasaremos la importancia de gestionar correctamente una cantidad inesperada y mantener la tranquilidad tras recibir una buena noticia. Después del sorteo del 5 de septiembre, los afortunados comienzan una nueva etapa donde la planificación y la responsabilidad pueden ser grandes aliados.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Primeras decisiones tras ganar
Después del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 5 de septiembre, algunos participantes pueden encontrarse ante una nueva situación económica gracias a un premio conseguido. En este directo hablaremos sobre las primeras decisiones que conviene tomar y por qué es importante actuar con calma.
Además, explicaremos la utilidad de planificar el futuro, organizar el dinero y valorar diferentes alternativas antes de realizar grandes gastos. Tras conocer los números premiados, los ganadores pueden convertir un golpe de suerte en una oportunidad positiva si gestionan correctamente su premio.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Cómo cobrar los premios
Después del sorteo de la Lotería Nacional, una de las preguntas más habituales entre los participantes es cómo y dónde pueden cobrar un premio conseguido. En este directo explicaremos los pasos necesarios, la documentación requerida y las recomendaciones para realizar el proceso correctamente.
Además, comentaremos la importancia de conservar el décimo premiado y comprobar siempre los datos oficiales antes de acudir a cobrar. Tras el sorteo del sábado 5 de septiembre, los afortunados deben conocer todos los detalles para recibir su premio con seguridad y evitar errores innecesarios.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Conviene firmar el décimo?
Sí, pero solo cuando estés seguro de que es premiado. Añade nombre y DNI en el reverso.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué pasa si el décimo está compartido?
Cada ganador tributa solo por su parte proporcional del premio.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
No, si ya se aplicó la retención. El gravamen es especial y no va al IRPF.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Solo tributa lo que supere 40.000 €, con una retención del 20% aplicada automáticamente.