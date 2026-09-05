Comprobar Lotería Nacional hoy | Resultados del sorteo extraordinario del sábado 5 de septiembre, en directo
El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de hoy ha terminado con el 26.246 como número premiado.
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Resultados del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de septiembre:
Primer premio (150.000 € al décimo): 26.246
Segundo premio (30.000 € al décimo): 22.443
Tercer premio: (15.000 € al décimo): 25.481
Cinco cifras (375 € al décimo): 17.053 - 18.507 - 19.549 - 28.771 - 51.467 - 53.528 - 56.410 - 62.862 - 76.220 - 86.850 - 97.979 - 98.945
Cuatro cifras (75 € al décimo): 0025 - 1.069 - 3.105 - 8.828
Tres cifras (30 € al décimo): 067 - 102 - 304 - 442 - 503 - 512 - 641 - 711 - 748 - 781 - 950
Dos cifras (15 € al décimo): 04 - 67 - 75 - 86 - 89
Reintegros (15 € al décimo): 3, 5, 6
¿Dónde ha tocado el primer premio?
- RAMON Y CAJAL, 33, TORRENT,46900, VALENCIA
¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes empezar a cobrar tu premio a partir del lunes, 7 de septiembre de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.
¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?
No, si ya se aplicó la retención. El gravamen es especial y no va al IRPF.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Solo tributa lo que supere 40.000 €, con una retención del 20% aplicada automáticamente.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?
DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?
No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Desde cuándo se puede cobrar?
Desde el día siguiente al sorteo, una vez validados oficialmente todos los números premiados.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?
Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de septiembre ha tocado en:
- RAMON Y CAJAL, 33, TORRENT,46900, VALENCIA
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar?
El plazo máximo es de 90 días naturales. Pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?
Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | Qué hacer si tienes un décimo premiado
Tener un décimo premiado de la Lotería Nacional es una gran noticia, pero saber actuar después del sorteo es muy importante. En este directo explicaremos cuáles son los primeros pasos que deben seguir los ganadores y qué recomendaciones ayudan a proteger el premio conseguido.
Además, hablaremos sobre la importancia de mantener la calma, guardar correctamente el décimo ganador y organizar los siguientes movimientos antes de utilizar el dinero. Tras el sorteo, una buena gestión puede ayudar a disfrutar del premio con mayor tranquilidad.
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo son definitivos los premios?
Los premios son definitivos cuando SELAE publica el listado oficial, minutos después de finalizar el sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- Plaza de España, 24, Melgar de Fernamental, 09100, Burgos
- Campo Marín, 6-B, Zafra, 06300, Badajoz
- Passada, 54, Malgrat de Mar, 08380, Barcelona
- Centro Comercial Carrefour, Carretera de Francia, 42, Girona, 17007, Girona
- Balanos, 2, Cabo de Palos, 30370, Murcia
- Plaza Mayor, 2, Ágreda, 42100, Soria
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Ramón y Cajal, 33, Torrent, 46900, Valencia
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Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde consultar el resultado oficial?
En la web de Loterías y Apuestas del Estado. Es la única fuente válida tras la validación del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 5, 6
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 5 de septiembre!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 26.246
150.000 euros al décimo, 1.500.000 euros a la serie
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 22.443
300.000 por serie
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Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el tercer premio del sorteo del sábado!
El tercer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 25.481
150.000 euros por serie.
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Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cinco cifras
La primera es el 62.862
La segunda es el 76.220
La tercera es el 51.467
La cuarta es el 19.549
La quinta es el 97.979
La sexta es el 86.850
La séptima es el 17.053
La octava es el 28.771
La novena es el 53.528
La décima es el 98.945
La decimoprimera es el 56.410
La decimosegunda es el 18.507
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Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras
La primera extracción es el 0025
La segunda es el 3.105
La tercera es el 1.069
La cuarta es el 8.828