Lotería Nacional hoy, sorteo extraordinario del 5 de septiembre.

Lotería Nacional hoy, sorteo extraordinario del 5 de septiembre. Imagen de archivo.

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Comprobar Lotería Nacional hoy | Resultados del sorteo extraordinario del sábado 5 de septiembre, en directo

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de hoy ha terminado con el 26.246 como número premiado.

👉Comprobar resultado Lotería Nacional del jueves 3 de septiembre.

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Resultados del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de septiembre:

Primer premio (150.000 € al décimo): 26.246

Segundo premio (30.000 € al décimo): 22.443

Tercer premio: (15.000 € al décimo): 25.481

Cinco cifras (375 € al décimo): 17.053 - 18.507 - 19.549 - 28.771 - 51.467 - 53.528 - 56.410 - 62.862 - 76.220 - 86.850 - 97.979 - 98.945

Cuatro cifras (75 € al décimo): 0025 - 1.069 - 3.105 - 8.828

Tres cifras (30 € al décimo): 067 - 102 - 304 - 442 - 503 - 512 - 641 - 711 - 748 - 781 - 950

Dos cifras (15 € al décimo): 04 - 67 - 75 - 86 - 89

Reintegros (15 € al décimo): 3, 5, 6

¿Dónde ha tocado el primer premio?

- RAMON Y CAJAL, 33, TORRENT,46900, VALENCIA

¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes empezar a cobrar tu premio a partir del lunes, 7 de septiembre de 2026. Dispones de un plazo máximo e improrrogable de 3 meses (hasta el 14 de noviembre) para solicitar el pago antes de que el premio caduque.

¿Dónde puedo cobrar mi premio?

Los importes de hasta 2.000 € por décimo se pagan directamente en las administraciones de Loterías, mientras que los premios superiores a esa cantidad se gestionan a través de bancos colaboradores, generalmente mediante ingreso en cuenta.

  1. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Tengo que declarar el premio en la renta?

    No, si ya se aplicó la retención. El gravamen es especial y no va al IRPF.

  2. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda?

    Solo tributa lo que supere 40.000 €, con una retención del 20% aplicada automáticamente.

  3. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Qué documentación necesito?

    DNI o NIE en vigor y el décimo original en buen estado.

  4. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hay que pedir cita en el banco?

    No es obligatorio, pero se recomienda para premios elevados para agilizar el trámite.

  5. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Desde cuándo se puede cobrar?

    Desde el día siguiente al sorteo, una vez validados oficialmente todos los números premiados.

  6. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios grandes?

    Los premios superiores a 2.000 € se cobran en entidades bancarias autorizadas por SELAE.

  7. Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    El primer premio del sorteo extraordinario de Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de septiembre ha tocado en:

    - RAMON Y CAJAL, 33, TORRENT,46900, VALENCIA

  8. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar?

    El plazo máximo es de 90 días naturales. Pasado ese tiempo, el premio caduca.

  9. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños?

    Los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración oficial de Loterías.

  10. Comprobar Lotería Nacional, hoy | Qué hacer si tienes un décimo premiado

    Tener un décimo premiado de la Lotería Nacional es una gran noticia, pero saber actuar después del sorteo es muy importante. En este directo explicaremos cuáles son los primeros pasos que deben seguir los ganadores y qué recomendaciones ayudan a proteger el premio conseguido.

    Además, hablaremos sobre la importancia de mantener la calma, guardar correctamente el décimo ganador y organizar los siguientes movimientos antes de utilizar el dinero. Tras el sorteo, una buena gestión puede ayudar a disfrutar del premio con mayor tranquilidad.

  11. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo son definitivos los premios?

    Los premios son definitivos cuando SELAE publica el listado oficial, minutos después de finalizar el sorteo.

  12. Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    • Plaza de España, 24, Melgar de Fernamental, 09100, Burgos
    • Campo Marín, 6-B, Zafra, 06300, Badajoz
    • Passada, 54, Malgrat de Mar, 08380, Barcelona
    • Centro Comercial Carrefour, Carretera de Francia, 42, Girona, 17007, Girona
    • Balanos, 2, Cabo de Palos, 30370, Murcia
    • Plaza Mayor, 2, Ágreda, 42100, Soria

  13. Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    Ramón y Cajal, 33, Torrent, 46900, Valencia

  14. Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde consultar el resultado oficial?

    En la web de Loterías y Apuestas del Estado. Es la única fuente válida tras la validación del sorteo.

  15. Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del sábado

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 3, 5, 6

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!

  16. Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del sábado 5 de septiembre!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 26.246

    150.000 euros al décimo, 1.500.000 euros a la serie

  17. Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del sábado!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 22.443

    300.000 por serie

  18. Comprobar Lotería Nacional | ¡Llega el tercer premio del sorteo del sábado!

    El tercer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 25.481

    150.000 euros por serie.

  19. Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cinco cifras

    La primera es el 62.862

    La segunda es el 76.220

    La tercera es el 51.467

    La cuarta es el 19.549

    La quinta es el 97.979

    La sexta es el 86.850

    La séptima es el 17.053

    La octava es el 28.771

    La novena es el 53.528

    La décima es el 98.945

    La decimoprimera es el 56.410

    La decimosegunda es el 18.507

  20. Comprobar Lotería Nacional | Extracciones de cuatro cifras

    La primera extracción es el 0025

    La segunda es el 3.105

    La tercera es el 1.069

    La cuarta es el 8.828