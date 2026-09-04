Cuponazo ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 4 de septiembre de 2026, en directo

Hoy, viernes 4 de septiembre a las 21:25, se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la Once. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Podrás cobrar tu importe a partir de este sábado y durante un plazo improrrogable de 30 días naturales.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?

Hacienda retiene el 20% exclusivamente sobre el tramo que sobrepase los 40.000 euros, quedando esa primera cantidad totalmente libre de tributación.