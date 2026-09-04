Cuponazo ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del viernes 4 de septiembre de 2026, en directo
Comprueba en directo los resultados del Cuponazo de la Once de hoy, viernes 4 de septiembre.
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 3 de septiembre
Hoy, viernes 4 de septiembre a las 21:25, se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la Once. Puedes comprobar los resultados en directo en EL ESPAÑOL.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu importe a partir de este sábado y durante un plazo improrrogable de 30 días naturales.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda retiene el 20% exclusivamente sobre el tramo que sobrepase los 40.000 euros, quedando esa primera cantidad totalmente libre de tributación.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Qué premio se reparten hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE repartirá hoy un bote principal de 6.000.000 de euros a la combinación agraciada con las cinco cifras y la serie.
Además del premio gordo, la estructura del juego distribuye 134 premios de 40.000 euros a los cupones que coincidan en las cinco cifras, junto a más de 400.000 recompensas menores que van desde los 500 euros hasta los 3 euros del reintegro.
En total, el organismo destina millones de euros en premios secundarios para las distintas coincidencias de las primeras y últimas cifras del número extraído en la jornada de hoy.
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ONCE: Comprobar Cuponazo, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE programado para hoy, viernes 21 de agosto, se celebra a las 21:25 horas en horario peninsular de España.
Los boletos para participar pueden adquirirse hasta unos minutos antes, fijando la hora límite de venta a las 20:55 horas, tanto en los puntos autorizados como en la plataforma digital.
La extracción de las bolas se realiza en directo y los resultados oficiales están disponibles de forma inmediata en la web de JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Aviso sobre la validez oficial
Durante la emisión del Cuponazo de la Once de este viernes 4 de septiembre, recordamos que nuestra cobertura del sorteo tiene un carácter exclusivamente informativo. Los únicos datos con plena validez jurídica son aquellos publicados directamente por la institución mediante sus canales oficiales.
Este medio de comunicación no asume ninguna responsabilidad legal ante posibles equivocaciones al compartir el resultado. Recomendamos siempre revisar todos los boletos en los puntos oficiales autorizados.
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Cuponazo hoy, en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
¡Bienvenidos a la cobertura del Cuponazo de hoy, 4 de septiembre de la ONCE!
El sorteo de hoy reparte un premio mayor de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
¡Mucha suerte a los jugadores!